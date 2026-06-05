पड़ोसी भी पूछेंगे बिजली बचत का राज, आज ही Amazon से ऑर्डर करें ये 7 in 1 कनवर्टिबल AC
ये आधुनिक 7 इन 1 कनवर्टिबल एयर कंडीशनर्स कमाल के कूलिंग मोड्स के साथ आते हैं, जिन्हें आप अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करके बिजली की भारी बचत कर सकते हैं। भीषण गर्मी में भी तुरंत पहाड़ों जैसी ठंडक देने वाले ये दमदार एसी इस समय Amazon पर आपके बजट में उपलब्ध हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
चिलचिलाती गर्मियों के इस मौसम में हर कोई एक ऐसा एयर कंडीशनर चाहता है जो कमरा भी तुरंत ठंडा कर दे और जेब पर बिजली बिल का भारी बोझ भी न डाले। अगर आप भी इसी तलाश में हैं, तो Amazon पर उपलब्ध 7-in-1 Convertible Inverter Split AC आपके लिए सबसे स्मार्ट और आधुनिक विकल्प हैं।
इन एयर कंडीशनर्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी फ्लेक्सिबिलिटी है। इनमें पूरे 7 अलग-अलग कनवर्टिबल कूलिंग मोड्स मिलते हैं। इसका मतलब है कि आप कमरे में मौजूद लोगों की संख्या या बाहर के तापमान के हिसाब से एसी की कूलिंग क्षमता (जैसे 40%, 60% या 110% सुपर-कूलिंग) को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। जब कमरे में कम लोग हों, तो इसे कम क्षमता पर चलाकर आप बिजली की भारी बचत कर सकते हैं।
इसके साथ ही, ये एसी एडवांस इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आते हैं जो 52°C से लेकर 58°C तक की रिकॉर्ड-तोड़ गर्मी में भी कमरे को मिनटों में शिमला जैसा ठंडा कर देते हैं। इनमें 4-वे एयर स्विंग और एंटी-बैक्टीरियल फिल्टर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं जो कमरे के हर कोने में साफ और फ्रेश हवा पहुंचाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऑल-राउंडर एसी इस समय Amazon पर आकर्षक डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI और बेहतरीन बैंक ऑफर्स के साथ पूरी तरह आपके बजट में उपलब्ध हैं।
1. Acerpure Chill Neo1.5 Ton 3 star, New star rated, Split AC(4800W AC5IPG61.5TN3W48W 7 in 1 Convertible, Ice Blast Mode, 4 way swing, Cooling @ 58 degree, White)
गर्मियों के सीजन में मध्यम आकार के कमरों के लिए एक आधुनिक और बजट-फ्रेंडली एसी की तलाश अब खत्म हो सकती है। टेक दिग्गज Acer के होम अप्लायंस ब्रांड की ओर से आने वाला Acerpure Chill Neo 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC एक बेहतरीन और पावरफुल विकल्प है। यह एसी 7-इन-1 कनवर्टिबल मोड्स और खास Ice Blast Mode जैसी एडवांस कूलिंग तकनीकों से लैस है। Amazon पर यह मॉडल 37% की भारी छूट के साथ 33,990 रुपये की बेहद आकर्षक कीमत पर उपलब्ध है। 1.5 टन क्षमता का यह एयर कंडीशनर 150 से 180 वर्ग फुट तक के कमरों के लिए एकदम सही है और यह 58°C जैसी अत्यधिक गर्मी में भी दमदार कूलिंग देने का दम रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
7-इन-1 कनवर्टिबल कूलिंग
आइस ब्लास्ट मोड
4-वे एयर स्विंग
कम मेंटेनेंस वाला कॉपर कंडेंसर
क्यों खोजें विकल्प
बिजली बिल थोड़ा अधिक
अलग से इंस्टॉलेशन चार्ज
2. Panasonic 1.5 Ton 5 Star Wi-Fi Inverter Smart Split AC (Copper Condenser, 7 in 1 Convertible with True AI Mode, 4 Way Swing, nanoe X Air Purification Technology, CS/CU-HU18BKYFM, White)
अगर आप इस गर्मी में एक ऐसा एयर कंडीशनर ढूंढ रहे हैं जो न सिर्फ कमरे को बर्फ जैसा ठंडा करे, बल्कि आपके घर की हवा को भी पूरी तरह शुद्ध रखे, तो Panasonic 1.5 Ton 5 Star Wi-Fi Inverter Smart Split AC एक अल्टीमेट प्रीमियम विकल्प है। Amazon पर 35% की बचत के साथ यह मॉडल 44,990 रुपये में उपलब्ध है। यह सिर्फ एक एसी नहीं है, बल्कि True AI Mode और पैनासोनिक की पेटेंटेड nanoe X एयर प्यूरीफिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला एक इंटेलिजेंट होम अप्लायंस है। 1.5 टन की क्षमता के साथ यह मध्यम आकार के कमरों (121 से 170 वर्ग फुट) के लिए एकदम परफेक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
True AI मोड
5-स्टार एनर्जी रेटिंग और भारी बचत
4-वे एयर स्विंग और जेटस्ट्रीम एयरफ्लो
कस्टम स्लीप प्रोफाइल
क्यों खोजें विकल्प
शुरुआती कीमत
अलग से इंस्टॉलेशन चार्ज
3. Sharp 1 Ton 3 star, New Star Rated,Split AC (4 Way Swing, 100% copper, Hi-Tech Inverter Compressor, 7in1 Convertible, Turbo cool, Dust filter) - AH-SI12V3B-GCN, White
छोटे कमरों के लिए एक बजट-फ्रेंडली, टिकाऊ और एडवांस फीचर्स वाले एयर कंडीशनर की तलाश कर रहे लोगों के लिए Sharp 1 Ton 3 Star Inverter Split AC एक बेहतरीन और समझदारी भरा विकल्प है। पिछले महीने ही Amazon पर इसके 400 से ज्यादा यूनिट्स बेचे गए हैं, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है। Amazon पर यह मॉडल मात्र 27,940 रुपये की बेहद किफायती कीमत पर उपलब्ध है। जापानी तकनीक और गुणवत्ता के साथ आने वाला यह एसी 7-इन-1 कनवर्टिबल मोड्स, Hi-Tech Inverter Compressor और जंग से सुरक्षा के लिए खास Nano Tech Ultra coating जैसी खूबियों से लैस है।
Specifications
क्यों खरीदें
7-इन-1 कनवर्टिबल कूलिंग
55°C तापमान पर भी दमदार कूलिंग
4-वे एयर स्विंग
लो गैस डिटेक्शन और स्मार्ट डायग्नोसिस
क्यों खोजें विकल्प
केवल छोटे कमरों के लिए
गैस रिचार्ज केवल तभी मुफ्त मिलेगा जब कंप्रेसर या कंडेंसर बदला जाएगा
4. Midea 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 with Auto Intelligence,Turbo Mode for Faster Cooling, Auto Clean & HD+PM 2.5 Filter,2026 Model, Santis Max DLX-MAI18SD3R36F1, White)
गर्मियों के इस मौसम में अगर आप 1.5 टन क्षमता का एक ऐसा एसी ढूंढ रहे हैं जो बजट में भी फिट हो और फीचर्स के मामले में भी दमदार हो, तो Midea 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC एक बेहतरीन विकल्प है। यह 2026 का लेटेस्ट मॉडल है जो Amazon पर 45% की भारी छूट के साथ मात्र 32,490 रुपये की बेहद किफायती कीमत पर मिल रहा है। यह एसी 6-इन-1 फ्लेक्सीकूल कनवर्टिबल तकनीक, ऑटो इंटेलिजेंस और PM 2.5 एयर फिल्टर जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस है। 1.5 टन क्षमता के साथ यह मध्यम आकार के कमरों (111 से 150+ वर्ग फुट) के लिए एकदम सही चॉइस है।
Specifications
क्यों खरीदें
6-इन-1 फ्लेक्सीकूल कनवर्टिबल तकनीक
ऑटो इंटेलिजेंस
सुपर-फास्ट टर्बो मोड
HD + PM 2.5 एयर फिल्टर
ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी
क्यों खोजें विकल्प
बिजली खपत थोड़ी ज्यादा
इंस्टॉलेशन की सुविधा पेड
5. Sharp 1.5 Ton 3 star, New Star Rated, Split AC (4 Way Swing, 100% copper, Hi-Tech Inverter Compressor, 7-1 Convertible,Turbo cool, Dust filter, AH-SI17V3B-GCN, White)
जापानी तकनीक और मजबूती के लिए मशहूर ब्रांड Sharp ने भारतीय बाजार में मध्यम आकार के कमरों के लिए एक बेहद किफायती और प्रीमियम फीचर्स वाला एयर कंडीशनर पेश किया है। Sharp 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC इस समय Amazon पर 57% की बंपर छूट के साथ मात्र 31,940 रुपये की शानदार कीमत पर उपलब्ध है। पिछले महीने ही इसके 300 से अधिक यूनिट्स बेचे जा चुके हैं। यह एसी 7-इन-1 कनवर्टिबल मोड्स, Hi-Tech Inverter Compressor और जंग से बेजोड़ सुरक्षा देने वाली Nano Tech Ultra Coating जैसे एडवांस फीचर्स के साथ आता है, जो इसे इस बजट सेगमेंट का एक दमदार खिलाड़ी बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
7-इन-1 कनवर्टिबल कूलिंग
55°C की भीषण गर्मी में भी कूलिंग
4-वे एयर स्विंग
स्मार्ट डायग्नोसिस और लो गैस डिटेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
सीमित फ्री गैस चार्जिंग
बहुत बड़े हॉल या मास्टर बेडरूम के लिए थोड़ा कम
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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