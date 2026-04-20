55 इंच TV लेने का सबसे सही समय! ₹1 लाख वाले टीवी पर मिल रही है ₹65,000 तक की छूट, खरीदने से पहले यहाँ चेक करें ये डील
अमेजन पर 55 इंच के 4K स्मार्ट टीवी अपनी अब तक की सबसे कम कीमत पर उपलब्ध हैं, जहाँ प्रीमियम मॉडल्स पर 65% तक की भारी छूट मिल रही है। यह सैमसंग और टीसीएल जैसे बड़े ब्रांड्स को बेहद किफायती दामों में खरीदने का बेहतरीन मौका है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज हम आपको 55-इंच स्मार्ट टीवी पर मिल रही अब तक की सबसे बड़ी कीमत कटौती के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां प्रीमियम 4K मॉडल्स पर 65% तक का भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। अप्रैल 2026 की इस विशेष सेल में टॉप ब्रांड्स के अल्ट्रा-एचडी स्मार्ट टीवी अब अपनी सबसे कम कीमतों पर उपलब्ध हैं, जिनकी शुरुआती रेंज महज ₹23,299 के आसपास पहुंच गई है। इन टीवी में शानदार विजुअल अनुभव के लिए डॉल्बी विजन, बेहतरीन साउंड के लिए डॉल्बी एटमॉस और लेटेस्ट गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे फीचर्स मिल रहे हैं। इसके साथ ही, ग्राहकों को चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर इंस्टेंट कैशबैक और पुराने टीवी के बदले भारी एक्सचेंज वैल्यू का लाभ भी मिल रहा है, जो इस डील को होम एंटरटेनमेंट अपग्रेड करने का सबसे बेहतरीन मौका बनाता है।
1. Onida 139 cm (55 inches) QLED Ultra HD 4K Smart Fire TV Q55UDI
आज हम आपको Onida 139 cm (55 inches) QLED Ultra HD 4K Smart Fire TV (Q55UDI) पर मिल रहे शानदार ऑफर के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि आप कम बजट में एक प्रीमियम सिनेमाई अनुभव घर लाना चाहते हैं, तो यह QLED टीवी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। वर्तमान में यह अपनी एमआरपी 54,390 रूपये के मुकाबले 44% की भारी छूट के साथ मात्र 30,499 रूपये में उपलब्ध है। इसके अलावा, बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI के जरिए आप इसे और भी किफायती दाम पर खरीद सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED डिस्प्ले
बेजल-लेस डिजाइन
फायर टीवी इंटरफेस
वॉयस कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
अलग से साउंडबार की जरूरत
60Hz का रिफ्रेश रेट थोड़ा कम
सीमित रैम
2. TCL 139 cm (55 inches) Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 55V6C (Black)
आज हम आपको TCL Metallic Bezel-Less Series (55V6C) स्मार्ट गूगल टीवी पर मिल रहे जबरदस्त डिस्काउंट के बारे में बताने जा रहे हैं। यह 139 सेमी (55 इंच) का 4K अल्ट्रा एचडी टीवी उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो प्रीमियम फीचर्स के साथ स्टाइलिश लुक चाहते हैं। वर्तमान में यह अपनी एमआरपी 77,990 रूपये के मुकाबले 58% की भारी बचत के साथ 32,990 रूपये में उपलब्ध है। इसके साथ ही, आप 2,000 रूपये का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स का लाभ उठाकर इसकी कीमत को और भी कम कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
गूगल टीवी इंटरफेस काफी यूजर-फ्रेंडली
डिस्प्ले क्वालिटी
2 साल की वारंटी
24 वॉट का साउंड आउटपुट बेहतर
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 USB पोर्ट
60Hz रिफ्रेश रेट
3. VW 140 cm (55 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW55GQ2
यह टीवी उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है जो बहुत ही कम कीमत में हाई-एंड फीचर्स और QLED डिस्प्ले चाहते हैं। वर्तमान में यह अपनी एमआरपी 64,999 रूपये के मुकाबले 57% की भारी छूट के बाद मात्र 27,999 रूपये में उपलब्ध है। इसके साथ ही, ग्राहकों को 2,500 रूपये तक का बैंक डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI जैसे विकल्प भी मिल रहे हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार डिस्प्ले
दमदार साउंड
ज्यादा स्टोरेज
लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
नया ब्रांड
स्टैंड या बॉडी की प्लास्टिक क्वालिटी औसत
4. Hisense 139 cm (55 inches) E6N Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 55E6N (Black)
यह 2024 मॉडल का लेटेस्ट टीवी है जो हाई-टेक फीचर्स और शानदार विजुअल क्वालिटी के साथ आता है। वर्तमान में यह अपनी एमआरपी 53,999 रूपये के मुकाबले 41% की बचत के साथ 31,999 रूपये में मिल रहा है। इसके साथ ही, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर 3,500 तक की अतिरिक्त छूट और नो-कॉस्ट EMI के विकल्प इसे एक वैल्यू-फॉर-मनी डील बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार डिस्प्ले क्वालिटी
मल्टीपल कनेक्टिविटी
एआई स्पोर्ट्स मोड
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
क्यों खोजें विकल्प
60Hz रिफ्रेश रेट
24 वॉट का साउंड सामान्य
5. coocaa 138 cm (55 inch) Frameless UHD 4K Smart Google TV 55Y74
यदि आप कम बजट में एक बड़ा और स्टाइलिश स्मार्ट टीवी ढूंढ रहे हैं, तो यह मॉडल आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। वर्तमान में यह अपनी एमआरपी 44,999 रूपये के मुकाबले 44% की भारी छूट के साथ मात्र 24,999 रूपये में उपलब्ध है। इसके अलावा, ग्राहकों को नो-कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट जैसे आकर्षक ऑफर्स भी मिल रहे हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
दमदार ऑडियो
फ्रेमलेस डिजाइन
गूगल टीवी
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 साल की वारंटी
60Hz का रिफ्रेश रेट
सर्विस नेटवर्क
6. LG 139 cm (55 inches) UA82 AI Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
यदि आप एक भरोसेमंद ब्रांड और लेटेस्ट एआई (AI) फीचर्स वाला टीवी तलाश रहे हैं, तो यह 2025 मॉडल आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। वर्तमान में यह अपनी एमआरपी 66,290 रूपये के मुकाबले 38% की बचत के साथ 40,990 रूपये में उपलब्ध है। इसके अलावा, चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर 2,500 रूपये तक का डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI के विकल्प भी दिए जा रहे हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
एडवांस्ड प्रोसेसर
एप्पल इकोसिस्टम
AI साउंड प्रो
ब्रांडेड इंस्टॉलेशन
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 USB पोर्ट
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
7. Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25BM2
यदि आप बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और सोनी के भरोसे के साथ एक प्रीमियम स्मार्ट टीवी चाहते हैं, तो यह मॉडल एक शानदार चुनाव है। वर्तमान में यह अपनी एमआरपी 99,900 रूपये के मुकाबले 36% की छूट के बाद 63,990 रूपये में उपलब्ध है। इसके अलावा, ग्राहकों को 2,500 रूपये तक का बैंक डिस्काउंट और 2,250 रूपये से शुरू होने वाली नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी मिल रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार पिक्चर इंजन
बेहतरीन कनेक्टिविटी
एप्पल और एलेक्सा सपोर्ट
भरोसेमंद सर्विस
क्यों खोजें विकल्प
55-इंच सेगमेंट में सोनी की कीमत थोड़ी ज्यादा
2-स्टार रेटिंग
1. कौन सा बेहतर है, 4K या स्मार्ट टीवी?
असल में यह दोनों अलग-अलग चीजें हैं और आज के समय में अधिकांश टीवी दोनों होते हैं।
4K (Resolution): यह पिक्चर की क्वालिटी बताता है। 4K का मतलब है कि स्क्रीन पर बहुत सारे पिक्सल हैं, जिससे तस्वीर बहुत साफ और क्लियर दिखती है।
स्मार्ट टीवी (Features): यह टीवी की कार्यक्षमता बताता है। स्मार्ट टीवी इंटरनेट से जुड़ सकता है और इसमें आप यूट्यूब, नेटफ्लिक्स जैसे ऐप्स चला सकते हैं।
बेहतर क्या है? आपको ऐसा टीवी लेना चाहिए जो 4K स्मार्ट टीवी हो, क्योंकि 55 इंच जैसे बड़े साइज पर साधारण HD धुंधला लग सकता है।
2. 55 इंच के टीवी के लिए किस साइज के कमरे की जरूरत है?
- 55 इंच के टीवी के लिए कमरा ऐसा होना चाहिए जहाँ आपकी बैठने की जगह और टीवी के बीच 5.5 से 8 फीट की दूरी हो।
- यदि कमरा बहुत छोटा है, तो आपकी आँखों पर दबाव पड़ेगा।
- यदि दूरी सही है, तो आपको सिनेमा जैसा अनुभव मिलेगा। आमतौर पर एक 10x12 फीट या उससे बड़े लिविंग रूम के लिए यह साइज एकदम सही है।
3. 55 इंच के टीवी के क्या फायदे हैं?
सिनेमा जैसा अनुभव: बड़ा स्क्रीन साइज फिल्मों और स्पोर्ट्स के लिए बेहतरीन है।
गेमिंग के लिए बेस्ट: बड़े स्क्रीन पर गेमिंग का ग्राफिक्स बहुत शानदार दिखता है।
मल्टी-टास्किंग: बड़े स्क्रीन पर मेन्यू और ऐप्स को नेविगेट करना आसान होता है।
लिविंग रूम की शोभा: एक बड़ा टीवी आपके घर के इंटीरियर को प्रीमियम लुक देता है।
4. 55 इंच का टीवी खरीदते समय क्या चेक करें?
डिस्प्ले टाइप: तय करें कि आपको LED, QLED या OLED चाहिए (QLED बजट और क्वालिटी का अच्छा बैलेंस है)।
रेजोल्यूशन: हमेशा 4K (Ultra HD) ही चुनें।
रिफ्रेश रेट: अगर आप गेमिंग करते हैं, तो 120Hz बेहतर है, वरना 60Hz काफी है।
कनेक्टिविटी: कम से कम 3 HDMI और 2 USB पोर्ट होने चाहिए।
साउंड: कम से कम 20W से 30W का आउटपुट और डॉल्बी एटमॉस (Dolby Atmos) चेक करें।
ओएस (OS): Google TV या WebOS सबसे आसान और लोकप्रिय हैं।
5. 55 इंच के टीवी में क्या सामान्य समस्याएं आती हैं?
पैनल की खराबी: बड़े पैनल में कभी-कभी 'बैकलाइट ब्लीडिंग' (किनारों से रोशनी निकलना) की समस्या हो सकती है।
इंस्टॉलेशन: इसे अकेले सेटअप करना मुश्किल है और इसके लिए मजबूत वॉल माउंट या चौड़े स्टैंड की जरूरत होती है।
पिक्सल फटना: अगर आप बहुत करीब बैठकर कम रेजोल्यूशन वाला कंटेंट (जैसे पुराना केबल टीवी) देखेंगे, तो पिक्चर फटी हुई दिख सकती है।
बिजली की खपत: छोटे टीवी के मुकाबले ये थोड़ी ज्यादा बिजली लेते हैं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।