55 इंच TV लेने का सबसे सही समय! ₹1 लाख वाले टीवी पर मिल रही है ₹65,000 तक की छूट, खरीदने से पहले यहाँ चेक करें ये डील

Apr 20, 2026 08:45 pm IST

अमेजन पर 55 इंच के 4K स्मार्ट टीवी अपनी अब तक की सबसे कम कीमत पर उपलब्ध हैं, जहाँ प्रीमियम मॉडल्स पर 65% तक की भारी छूट मिल रही है। यह सैमसंग और टीसीएल जैसे बड़े ब्रांड्स को बेहद किफायती दामों में खरीदने का बेहतरीन मौका है।

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आज हम आपको 55-इंच स्मार्ट टीवी पर मिल रही अब तक की सबसे बड़ी कीमत कटौती के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां प्रीमियम 4K मॉडल्स पर 65% तक का भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। अप्रैल 2026 की इस विशेष सेल में टॉप ब्रांड्स के अल्ट्रा-एचडी स्मार्ट टीवी अब अपनी सबसे कम कीमतों पर उपलब्ध हैं, जिनकी शुरुआती रेंज महज ₹23,299 के आसपास पहुंच गई है। इन टीवी में शानदार विजुअल अनुभव के लिए डॉल्बी विजन, बेहतरीन साउंड के लिए डॉल्बी एटमॉस और लेटेस्ट गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे फीचर्स मिल रहे हैं। इसके साथ ही, ग्राहकों को चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर इंस्टेंट कैशबैक और पुराने टीवी के बदले भारी एक्सचेंज वैल्यू का लाभ भी मिल रहा है, जो इस डील को होम एंटरटेनमेंट अपग्रेड करने का सबसे बेहतरीन मौका बनाता है।

आज हम आपको Onida 139 cm (55 inches) QLED Ultra HD 4K Smart Fire TV (Q55UDI) पर मिल रहे शानदार ऑफर के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि आप कम बजट में एक प्रीमियम सिनेमाई अनुभव घर लाना चाहते हैं, तो यह QLED टीवी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। वर्तमान में यह अपनी एमआरपी 54,390 रूपये के मुकाबले 44% की भारी छूट के साथ मात्र 30,499 रूपये में उपलब्ध है। इसके अलावा, बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI के जरिए आप इसे और भी किफायती दाम पर खरीद सकते हैं।

Specifications साउंड 20 वॉट आउटपुट, डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट कनेक्टिविटी डुअल बैंड वाई-फाई, 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, ब्लूटूथ 5.0 और ईथरनेट ऐप सपोर्ट प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, डिज्नी+ हॉटस्टार और यूट्यूब समेत 18,000 से ज्यादा ऐप्स क्यों खरीदें QLED डिस्प्ले बेजल-लेस डिजाइन फायर टीवी इंटरफेस वॉयस कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प अलग से साउंडबार की जरूरत 60Hz का रिफ्रेश रेट थोड़ा कम सीमित रैम

आज हम आपको TCL Metallic Bezel-Less Series (55V6C) स्मार्ट गूगल टीवी पर मिल रहे जबरदस्त डिस्काउंट के बारे में बताने जा रहे हैं। यह 139 सेमी (55 इंच) का 4K अल्ट्रा एचडी टीवी उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो प्रीमियम फीचर्स के साथ स्टाइलिश लुक चाहते हैं। वर्तमान में यह अपनी एमआरपी 77,990 रूपये के मुकाबले 58% की भारी बचत के साथ 32,990 रूपये में उपलब्ध है। इसके साथ ही, आप 2,000 रूपये का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स का लाभ उठाकर इसकी कीमत को और भी कम कर सकते हैं।

Specifications वारंटी टीवी पर 2 साल की लंबी वारंटी और रिमोट पर 6 महीने की वारंटी कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट, 1 USB पोर्ट, वाई-फाई 5 और ईथरनेट साउंड 24 वॉट आउटपुट, Dolby Atmos और DTS-X सपोर्ट मेमोरी 2GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज स्मार्ट फीचर्स Google TV इंटरफेस, गूगल असिस्टेंट, स्क्रीन मिररिंग और मल्टीपल आई केयर मोड क्यों खरीदें गूगल टीवी इंटरफेस काफी यूजर-फ्रेंडली डिस्प्ले क्वालिटी 2 साल की वारंटी 24 वॉट का साउंड आउटपुट बेहतर क्यों खोजें विकल्प केवल 1 USB पोर्ट 60Hz रिफ्रेश रेट

यह टीवी उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है जो बहुत ही कम कीमत में हाई-एंड फीचर्स और QLED डिस्प्ले चाहते हैं। वर्तमान में यह अपनी एमआरपी 64,999 रूपये के मुकाबले 57% की भारी छूट के बाद मात्र 27,999 रूपये में उपलब्ध है। इसके साथ ही, ग्राहकों को 2,500 रूपये तक का बैंक डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI जैसे विकल्प भी मिल रहे हैं।

Specifications डिजाइन आधुनिक बेजल-लेस डिजाइन और फुल एरे लोकल डिमिंग कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट (eARC सपोर्ट), 2 USB पोर्ट, डुअल-बैंड वाई-फाई और ब्लूटूथ 5.1 साउंड 50 वॉट का पावरफुल साउंड आउटपुट मेमोरी व स्टोरेज 2GB रैम और 32GB की बड़ी इंटरनल स्टोरेज रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ क्यों खरीदें शानदार डिस्प्ले दमदार साउंड ज्यादा स्टोरेज लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प नया ब्रांड स्टैंड या बॉडी की प्लास्टिक क्वालिटी औसत

यह 2024 मॉडल का लेटेस्ट टीवी है जो हाई-टेक फीचर्स और शानदार विजुअल क्वालिटी के साथ आता है। वर्तमान में यह अपनी एमआरपी 53,999 रूपये के मुकाबले 41% की बचत के साथ 31,999 रूपये में मिल रहा है। इसके साथ ही, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर 3,500 तक की अतिरिक्त छूट और नो-कॉस्ट EMI के विकल्प इसे एक वैल्यू-फॉर-मनी डील बनाते हैं।

Specifications स्मार्ट फीचर्स Google TV इंटरफेस, गूगल असिस्टेंट, और एयरप्ले पिक्चर टेक्नोलॉजी 4K AI अपस्केलर साउंड 24 वॉट का आउटपुट कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट्स (eARC सपोर्ट के साथ), 2 USB पोर्ट्स, डुअल-बैंड वाई-फाई और ब्लूटूथ 5.3 क्यों खरीदें शानदार डिस्प्ले क्वालिटी मल्टीपल कनेक्टिविटी एआई स्पोर्ट्स मोड लेटेस्ट सॉफ्टवेयर क्यों खोजें विकल्प 60Hz रिफ्रेश रेट 24 वॉट का साउंड सामान्य

यदि आप कम बजट में एक बड़ा और स्टाइलिश स्मार्ट टीवी ढूंढ रहे हैं, तो यह मॉडल आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। वर्तमान में यह अपनी एमआरपी 44,999 रूपये के मुकाबले 44% की भारी छूट के साथ मात्र 24,999 रूपये में उपलब्ध है। इसके अलावा, ग्राहकों को नो-कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट जैसे आकर्षक ऑफर्स भी मिल रहे हैं।

Specifications मेमोरी गूगल प्ले स्टोर से ऐप्स डाउनलोड करने की सुविधा और स्मूथ इंटरफेस कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट्स (गेमिंग कंसोल और सेटअप बॉक्स के लिए), 2 USB पोर्ट्स और सैटेलाइट पोर्ट स्मार्ट फीचर्स इन-बिल्ट क्रोमकास्ट, गूगल वॉयस असिस्टेंट और ड्यूल बैंड वाई-फाई साउंड 30 वॉट का पावरफुल आउटपुट, डॉल्बी डिजिटल सपोर्ट के साथ क्यों खरीदें किफायती कीमत दमदार ऑडियो फ्रेमलेस डिजाइन गूगल टीवी क्यों खोजें विकल्प केवल 1 साल की वारंटी 60Hz का रिफ्रेश रेट सर्विस नेटवर्क

यदि आप एक भरोसेमंद ब्रांड और लेटेस्ट एआई (AI) फीचर्स वाला टीवी तलाश रहे हैं, तो यह 2025 मॉडल आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। वर्तमान में यह अपनी एमआरपी 66,290 रूपये के मुकाबले 38% की बचत के साथ 40,990 रूपये में उपलब्ध है। इसके अलावा, चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर 2,500 रूपये तक का डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI के विकल्प भी दिए जा रहे हैं।

Specifications कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट्स, 1 USB पोर्ट, वाई-फाई और ब्लूटूथ 5.0 स्पेशल मोड्स फिल्ममेकर मोड (FILMMAKER MODE™), HDR10/HLG और गेमिंग के लिए ALLM स्मार्ट फीचर्स इंटेलिजेंट वॉयस रिकग्निशन, एप्पल एयरप्ले सपोर्ट, गूगल होम और LG ThinQ हब साउंड 20 वॉट आउटपुट, AI Sound Pro (विर्चुअल 9.1.2 अप-मिक्स) और डॉल्बी एटमॉस ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट WebOS 25 क्यों खरीदें एडवांस्ड प्रोसेसर एप्पल इकोसिस्टम AI साउंड प्रो ब्रांडेड इंस्टॉलेशन क्यों खोजें विकल्प केवल 1 USB पोर्ट 2-स्टार एनर्जी रेटिंग

यदि आप बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और सोनी के भरोसे के साथ एक प्रीमियम स्मार्ट टीवी चाहते हैं, तो यह मॉडल एक शानदार चुनाव है। वर्तमान में यह अपनी एमआरपी 99,900 रूपये के मुकाबले 36% की छूट के बाद 63,990 रूपये में उपलब्ध है। इसके अलावा, ग्राहकों को 2,500 रूपये तक का बैंक डिस्काउंट और 2,250 रूपये से शुरू होने वाली नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी मिल रही है।

Specifications कनेक्टिविटी 4 HDMI पोर्ट्स (सेटअप बॉक्स और गेमिंग कंसोल के लिए), 2 USB पोर्ट्स, ड्यूल-बैंड वाई-फाई और ब्लूटूथ पिक्चर क्वालिटी लाइव कलर और मोशनफ्लो फीचर्स गेमिंग फीचर्स स्मूथ गेमिंग के लिए गेम मेन्यू, ALLM और eARC साउंड 20 वॉट आउटपुट क्यों खरीदें शानदार पिक्चर इंजन बेहतरीन कनेक्टिविटी एप्पल और एलेक्सा सपोर्ट भरोसेमंद सर्विस क्यों खोजें विकल्प 55-इंच सेगमेंट में सोनी की कीमत थोड़ी ज्यादा 2-स्टार रेटिंग

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1. कौन सा बेहतर है, 4K या स्मार्ट टीवी? असल में यह दोनों अलग-अलग चीजें हैं और आज के समय में अधिकांश टीवी दोनों होते हैं।

4K (Resolution): यह पिक्चर की क्वालिटी बताता है। 4K का मतलब है कि स्क्रीन पर बहुत सारे पिक्सल हैं, जिससे तस्वीर बहुत साफ और क्लियर दिखती है।

स्मार्ट टीवी (Features): यह टीवी की कार्यक्षमता बताता है। स्मार्ट टीवी इंटरनेट से जुड़ सकता है और इसमें आप यूट्यूब, नेटफ्लिक्स जैसे ऐप्स चला सकते हैं।

बेहतर क्या है? आपको ऐसा टीवी लेना चाहिए जो 4K स्मार्ट टीवी हो, क्योंकि 55 इंच जैसे बड़े साइज पर साधारण HD धुंधला लग सकता है।

2. 55 इंच के टीवी के लिए किस साइज के कमरे की जरूरत है? 55 इंच के टीवी के लिए कमरा ऐसा होना चाहिए जहाँ आपकी बैठने की जगह और टीवी के बीच 5.5 से 8 फीट की दूरी हो।

यदि कमरा बहुत छोटा है, तो आपकी आँखों पर दबाव पड़ेगा।

यदि दूरी सही है, तो आपको सिनेमा जैसा अनुभव मिलेगा। आमतौर पर एक 10x12 फीट या उससे बड़े लिविंग रूम के लिए यह साइज एकदम सही है। 3. 55 इंच के टीवी के क्या फायदे हैं? सिनेमा जैसा अनुभव: बड़ा स्क्रीन साइज फिल्मों और स्पोर्ट्स के लिए बेहतरीन है।

गेमिंग के लिए बेस्ट: बड़े स्क्रीन पर गेमिंग का ग्राफिक्स बहुत शानदार दिखता है।

मल्टी-टास्किंग: बड़े स्क्रीन पर मेन्यू और ऐप्स को नेविगेट करना आसान होता है।

लिविंग रूम की शोभा: एक बड़ा टीवी आपके घर के इंटीरियर को प्रीमियम लुक देता है।

4. 55 इंच का टीवी खरीदते समय क्या चेक करें? डिस्प्ले टाइप: तय करें कि आपको LED, QLED या OLED चाहिए (QLED बजट और क्वालिटी का अच्छा बैलेंस है)।

रेजोल्यूशन: हमेशा 4K (Ultra HD) ही चुनें।

रिफ्रेश रेट: अगर आप गेमिंग करते हैं, तो 120Hz बेहतर है, वरना 60Hz काफी है।

कनेक्टिविटी: कम से कम 3 HDMI और 2 USB पोर्ट होने चाहिए।

साउंड: कम से कम 20W से 30W का आउटपुट और डॉल्बी एटमॉस (Dolby Atmos) चेक करें।

ओएस (OS): Google TV या WebOS सबसे आसान और लोकप्रिय हैं।

5. 55 इंच के टीवी में क्या सामान्य समस्याएं आती हैं? पैनल की खराबी: बड़े पैनल में कभी-कभी 'बैकलाइट ब्लीडिंग' (किनारों से रोशनी निकलना) की समस्या हो सकती है।

इंस्टॉलेशन: इसे अकेले सेटअप करना मुश्किल है और इसके लिए मजबूत वॉल माउंट या चौड़े स्टैंड की जरूरत होती है।

पिक्सल फटना: अगर आप बहुत करीब बैठकर कम रेजोल्यूशन वाला कंटेंट (जैसे पुराना केबल टीवी) देखेंगे, तो पिक्चर फटी हुई दिख सकती है।

बिजली की खपत: छोटे टीवी के मुकाबले ये थोड़ी ज्यादा बिजली लेते हैं।

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