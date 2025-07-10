Amazon ग्राहकों की मौज, ऑर्डर करते ही 10 मिनट में मिलेगा सामान, अब इस शहर में सर्विस शुरू
Amazon पर शॉपिंग करने वालों के लिए अच्छी खुशखबरी है। अब अमेजन ने अपनी फास्ट डिलीवरी सर्विस एक और शहर में शुरू कर दी है। दरअसल, अमेजन ने दिल्ली में 10 मिनट डिलीवरी सर्विस शुरू कर दी है। कंपनी की इस अल्ट्रा-फास्ट डिलीवरी सर्विस का नाम Amazon Now है।
Amazon पर शॉपिंग करने वालों के लिए अच्छी खुशखबरी है। अब अमेजन ने अपनी फास्ट डिलीवरी सर्विस एक और शहर में शुरू कर दी है। दरअसल, अमेजन ने दिल्ली में 10 मिनट डिलीवरी सर्विस शुरू कर दी है। कंपनी की इस अल्ट्रा-फास्ट डिलीवरी सर्विस का नाम "Amazon Now" है। बता दें कि सबसे पहले इस सर्विस को बेंगलुरु में शुरू किया गया था और अब यह दिल्ली के चुनिंदा पिन कोड में उपलब्ध है। अमेजन का कहना है कि वह आने वाले महीनों में इसका और विस्तार किया जाएगा।
कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, "अमेजन ने हमेशा ग्राहकों को सुविधाजनक और तेज डिलीवरी के साथ वाइड सिलेक्शनस प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है।"
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"हम बेंगलुरु और दिल्ली के चुनिंदा पिन-कोड में अपनी 10 मिनट की डिलीवरी सर्विस अमेजन नाउ चला रहे हैं, और शुरुआती ग्राहकों की प्रतिक्रिया और खासकर प्राइम मेंबर्स से आए पॉजिटिव फीडबैक से उत्साहित हैं। इसी के आधार पर, हम अब अगले कुछ महीनों में इस सर्विस का विस्तार कर रहे हैं। अमेजन नाउ के माध्यम से, हम रोजमर्रा की चुनिंदा जरूरी चीजों को मिनटों में डिलीवर करते हैं, जो ग्राहकों की तत्काल जरूरतों को पूरा करते हुए अमेजन के सुरक्षा, गुणवत्ता और विश्वसनीयता के मानकों को बनाए रखते हैं।"
सालों से, भारत में अमेजन की डिलीवरी में आमतौर पर एक दिन या उससे ज्यादा समय लगता रहा है। लेकिन जैसे-जैसे भारतीय उपभोक्ता किराने के सामान से लेकर गैजेट्स तक, सब कुछ मिनटों में पाने के आदी होते जा रहे हैं, कंपनी को भी इसमें बदलाव करने पर मजबूर होना पड़ा है। भारत में अमेजन की मुख्य प्रतिद्वंद्वी कंपनी फ्लिपकार्ट ने पिछले साल "फ्लिपकार्ट मिनट्स" के साथ इस क्षेत्र में कदम रखा, जो अब 14 शहरों में चल रहा है।
भारत में बढ़ती शहरी आय, बदलती जीवनशैली और तेज डिलीवरी की मांग के कारण क्विक कॉमर्स तेजी से बढ़ रहा है। स्टार्टअप्स द्वारा एक साहसिक कदम के रूप में शुरू हुआ यह कदम अब उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं का नया आधार बन गया है।
इस गति को बनाए रखने के लिए, अमेजन भारी निवेश कर रहा है। इसने 2013 से अब तक अपने भारतीय ऑपरेशन्स में 11 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है। जून में, इसने अपने डिलीवरी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त 23.3 करोड़ डॉलर के निवेश की घोषणा की, जिसमें छोटे कस्बों और शहरों में तेज डिलीवरी के लिए पांच नए फुलफिलमेंट सेंटर भी शामिल हैं।
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