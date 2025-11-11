बंपर सेल अलर्ट! अब मिनटों में खौल उठेगा पानी, खरीदें ये टॉप वाटर हीटर
संक्षेप: सर्दियों की शुरुआत हो चली है। ऐसे में वाटर हीटर जरूरी हो गया है। इसीलिए हम आपके लिए वाटर हीटर की बेस्ट डील लेकर आए हैं।
सर्दियों में वाटर हीटर की डिमांड तेजी से बढ़ जाती है। ऐसे में अक्सर वाटर हीटर आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, और ग्राहकों को इन्हें ऊंची कीमत पर खरीदना मजबूरी बन जाता है। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। अमेजन की ओर से वाटर हीटर की एक लंबी रेंज पेश की गई है, जो किफायती कीमत में उपलब्ध है। साथ ही, अमेजन पर वाटर हीटर का भरपूर स्टॉक मौजूद है, जिससे आपको प्रोडक्ट के आउट ऑफ स्टॉक होने की परेशानी नहीं होगी। हम आपके लिए हेवेल्स, क्रॉम्पटन और ऊषा जैसे टॉप ब्रांड्स के बेहतरीन वाटर हीटर लेकर आए हैं।
1. Crompton Amica Pro 15 Ltr Storage Water Heater | 2000W Heating Element | 5 Star BEE Rated | Glassline Tank |Rust-Proof Body | High-Rise Compatible | 2Y Product & Element, 5Y Tank Warranty (White-Blue)
यह एक 15 लीटर का स्टोरेज वाटर हीटर है, जो सर्दियों में तेजी से गर्म पानी देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 2000W का हीटिंग एलिमेंट दिया गया है जो मिनटों में पानी गर्म करता है। इसे 44 फीसद छूट के साथ 6,699 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह 5 स्टार BEE रेटेड है, जो बिजली की बचत के साथ बेहतर परफॉर्मेंस देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
2000W पावरफुल हीटिंग एलिमेंट से तेज गर्म पानी
5 स्टार BEE रेटिंग
रस्ट-प्रूफ प्लास्टिक बॉडी
3 लेवल सेफ्टी सिस्टम
क्यों खोजें विकल्प
LED डिस्प्ले बेसिक
15 लीटर क्षमता
2. Havells Instanio 3L Instant Water Heater(Geyser)| Temp. Sensing LED Indicator| Rust & Shock Proof Body| ISI Marked|Warranty: 5 year on Inner Tank| High Rise Compatible (White Blue)
यह एक 3 लीटर का इंस्टेंट वाटर हीटर है। इसमें 3000W का कॉपर हीटिंग एलिमेंट दिया गया है, जो कुछ ही सेकंड में पानी गर्म करता है। इसकी कीमत 3,499 रुपये है। इसकी खरीद पर 43% की छूट मिल रही है। इसमें टेम्परेचर सेंसिंग LED इंडिकेटर दिया गया है, जो पानी के गर्म होने पर ब्लू से एम्बर कलर में बदलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
3000W कॉपर हीटिंग एलिमेंट
टेम्परेचर सेंसिंग LED इंडिकेटर
रस्ट और शॉक-प्रूफ ABS बॉडी
304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील इनर टैंक
क्यों खोजें विकल्प
3 लीटर क्षमता
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से देना पड़ता है
3. USHA SWH AQUERRA SMART 15L WHITE, With Free Installation and Connection Pipes BEE 5 Star Rated
यह एक 15 लीटर का स्टोरेज वाटर हीटर है, जो पानी को जल्दी गर्म करता है और बिजली की बचत भी करता है। इसकी कीमत 11,500 रुपये है। यह BEE 5 स्टार रेटेड वाटर हीटर है और इसके साथ फ्री इंस्टॉलेशन और कनेक्शन पाइप्स भी मिलते हैं। इसमें एंटी-बैक्टीरियल स्टेरिलाइज़ेशन टेक्नोलॉजी दी गई है, जो पानी को स्वच्छ रखती है। साथ ही ग्लासलाइन कोटिंग वाला टैंक इसे जंग और स्केलिंग से बचाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
2000W पावरफुल हीटिंग एलिमेंट
एंटी-बैक्टीरियल स्टेरिलाइज़ेशन तकनीक
फास्ट हीटिंग और एनर्जी सेविंग
जंग-रोधी और टिकाऊ
BEE 5 स्टार रेटेड
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
लिमिटेड व्हाइट कलर
4. Orient Electric Enamour Classic Pro Geyser|25L Storage Water Heater| High Pressure Epoxy Coated Tank|5 Star rated |8 bar pressure compatibility |Suitable for high rise buildings |5 years tank warranty
यह एक 25 लीटर का स्टोरेज वाटर हीटर है। इसमें निकेल-कोटेड कॉपर हीटिंग एलिमेंट और Whirlflow टेक्नोलॉजी दी गई है, जो पानी को जल्दी गर्म करती है और 20% ज़्यादा हॉट वॉटर आउटपुट देती है। इसकी कीमत 6,399 रुपये है। यह BEE 5 स्टार रेटेड मॉडल है, जो बिजली की खपत को कम करता है और लंबे समय तक बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
25 लीटर की बड़ी क्षमता
निकिल कोटेड कॉपर हीटिंग एलिमेंट
PUF इंसुलेशन से 10% ज़्यादा हीट रिटेंशन
IPX2 रेटेड शॉक और स्प्लैश-प्रूफ बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
डिजाइन बेसिक
LED डिस्प्ले नहीं
5. V-Guard Iris Pro Geyser 10 Litre Water Heater for Home with Rust-Proof ABS Body | BEE 5 Star Rating | Vitreous Enamel Tank Coating | Superior Incoloy 800 Heating Element | White-Black
इसमें 2000W का Incoloy 800 हीटिंग एलिमेंट दिया गया है जो तेज हीटिंग और लंबे समय तक टिकाऊ प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। इसकी कीमत 8,149 रुपये है। इसे 44% की छूट पर खरीदा जा सकता है। यह BEE 5 स्टार रेटेड है, जिससे बिजली की बचत होती है। इसका रस्ट-प्रूफ ABS बॉडी डिज़ाइन इसे टिकाऊ और आकर्षक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज और टिकाऊ हीटिंग
BEE 5 स्टार रेटिंग
डुअल ओवरहीट प्रोटेक्शन
PUF इंसुलेशन से बेहतर हीट रिटेंशन
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
10 लीटर क्षमता
6. Jaquar Wall Water Heater, Erica Vertical Manual, 10Ltrs, White
यह एक 10 लीटर का वर्टिकल वॉल-माउंटेड वाटर हीटर है। इसकी कीमत 10,500 रुपये है। इसमें ABS रस्ट-प्रूफ बॉडी, 230V पावर रेटिंग, और वर्टिकल माउंटिंग डिजाइन दिया गया है। यह 7 साल की वॉरंटी के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
10 लीटर की क्षमता
रस्ट-प्रूफ ABS बॉडी
एनर्जी-सेविंग डिज़ाइन
एडवांस सेफ्टी फीचर्स
7 साल की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
फीचर डिटेल्स सीमित
कीमत थोड़ी ज़्यादा
7. AO Smith Geyser 15 Ltr With 5 Star BEE Rating, Vertical Water Heater | Geyser 15+ Litre For High Rise Building | 7 Year Tank Warranty, 2 Year Comprehensive Warranty | SDS-GREEN-015
यह एक 15 लीटर का स्टोरेज वाटर हीटर है। इसमें 2000W का हीटिंग एलिमेंट और ब्लू डायमंड ग्लास लाइंड टैंक दिया गया है। इसकी कीमत 10,296 रुपये है। इसे 28% की छूट पर खरीदा जा सकता है। यह BEE 5 स्टार रेटेड वाटर हीटर है, जिससे बिजली की खपत कम होती है। साथ ही इसमें कस्टम एनोड रॉड दी गई है, जो हार्ड वॉटर से टैंक को नुकसान से बचाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
2000W पावरफुल हीटिंग
8 बार प्रेशर क्षमता
5 स्टार BEE रेटिंग
ABS रस्ट-प्रूफ बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी ऊंची कीमत
प्रीमियम फीचर्स की कमी
