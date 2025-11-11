बंपर सेल अलर्ट! अब मिनटों में खौल उठेगा पानी, खरीदें ये टॉप वाटर हीटर

संक्षेप: सर्दियों की शुरुआत हो चली है। ऐसे में वाटर हीटर जरूरी हो गया है। इसीलिए हम आपके लिए वाटर हीटर की बेस्ट डील लेकर आए हैं।

Follow Us on

Tue, 11 Nov 2025 11:19 AM

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

सर्दियों में वाटर हीटर की डिमांड तेजी से बढ़ जाती है। ऐसे में अक्सर वाटर हीटर आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, और ग्राहकों को इन्हें ऊंची कीमत पर खरीदना मजबूरी बन जाता है। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। अमेजन की ओर से वाटर हीटर की एक लंबी रेंज पेश की गई है, जो किफायती कीमत में उपलब्ध है। साथ ही, अमेजन पर वाटर हीटर का भरपूर स्टॉक मौजूद है, जिससे आपको प्रोडक्ट के आउट ऑफ स्टॉक होने की परेशानी नहीं होगी। हम आपके लिए हेवेल्स, क्रॉम्पटन और ऊषा जैसे टॉप ब्रांड्स के बेहतरीन वाटर हीटर लेकर आए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह एक 15 लीटर का स्टोरेज वाटर हीटर है, जो सर्दियों में तेजी से गर्म पानी देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 2000W का हीटिंग एलिमेंट दिया गया है जो मिनटों में पानी गर्म करता है। इसे 44 फीसद छूट के साथ 6,699 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह 5 स्टार BEE रेटेड है, जो बिजली की बचत के साथ बेहतर परफॉर्मेंस देता है।

Specifications कैपेसिटी 15 लीटर पावर 2000 वॉट एनर्जी रेटिंग 5 स्टार बॉडी रस्ट-प्रूफ प्लास्टिक क्यों खरीदें 2000W पावरफुल हीटिंग एलिमेंट से तेज गर्म पानी 5 स्टार BEE रेटिंग रस्ट-प्रूफ प्लास्टिक बॉडी 3 लेवल सेफ्टी सिस्टम क्यों खोजें विकल्प LED डिस्प्ले बेसिक 15 लीटर क्षमता

यह एक 3 लीटर का इंस्टेंट वाटर हीटर है। इसमें 3000W का कॉपर हीटिंग एलिमेंट दिया गया है, जो कुछ ही सेकंड में पानी गर्म करता है। इसकी कीमत 3,499 रुपये है। इसकी खरीद पर 43% की छूट मिल रही है। इसमें टेम्परेचर सेंसिंग LED इंडिकेटर दिया गया है, जो पानी के गर्म होने पर ब्लू से एम्बर कलर में बदलता है।

Specifications कैपेसिटी 3 लीटर पावर 3000 वॉट हीटिंग एलिमेंट कॉपर बॉडी मटेरियल ABS (रस्ट और शॉक-प्रूफ) क्यों खरीदें 3000W कॉपर हीटिंग एलिमेंट टेम्परेचर सेंसिंग LED इंडिकेटर रस्ट और शॉक-प्रूफ ABS बॉडी 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील इनर टैंक क्यों खोजें विकल्प 3 लीटर क्षमता इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से देना पड़ता है

यह एक 15 लीटर का स्टोरेज वाटर हीटर है, जो पानी को जल्दी गर्म करता है और बिजली की बचत भी करता है। इसकी कीमत 11,500 रुपये है। यह BEE 5 स्टार रेटेड वाटर हीटर है और इसके साथ फ्री इंस्टॉलेशन और कनेक्शन पाइप्स भी मिलते हैं। इसमें एंटी-बैक्टीरियल स्टेरिलाइज़ेशन टेक्नोलॉजी दी गई है, जो पानी को स्वच्छ रखती है। साथ ही ग्लासलाइन कोटिंग वाला टैंक इसे जंग और स्केलिंग से बचाता है।

Specifications कैपेसिटी 15 लीटर पावर 2000 वॉट एनर्जी रेटिंग 5 स्टार टेक्नोलॉजी एंटी-बैक्टीरियल स्टेरिलाइज़ेशन बॉडी मटेरियल ABS (रस्ट-प्रूफ) क्यों खरीदें 2000W पावरफुल हीटिंग एलिमेंट एंटी-बैक्टीरियल स्टेरिलाइज़ेशन तकनीक फास्ट हीटिंग और एनर्जी सेविंग जंग-रोधी और टिकाऊ BEE 5 स्टार रेटेड क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी अधिक लिमिटेड व्हाइट कलर

यह एक 25 लीटर का स्टोरेज वाटर हीटर है। इसमें निकेल-कोटेड कॉपर हीटिंग एलिमेंट और Whirlflow टेक्नोलॉजी दी गई है, जो पानी को जल्दी गर्म करती है और 20% ज़्यादा हॉट वॉटर आउटपुट देती है। इसकी कीमत 6,399 रुपये है। यह BEE 5 स्टार रेटेड मॉडल है, जो बिजली की खपत को कम करता है और लंबे समय तक बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है।

Specifications कैपेसिटी 25 लीटर पावर 2000 वॉट एनर्जी रेटिंग 5 स्टार (BEE रेटेड) हीटिंग एलिमेंट निकेल-कोटेड कॉपर क्यों खरीदें 25 लीटर की बड़ी क्षमता निकिल कोटेड कॉपर हीटिंग एलिमेंट PUF इंसुलेशन से 10% ज़्यादा हीट रिटेंशन IPX2 रेटेड शॉक और स्प्लैश-प्रूफ बॉडी क्यों खोजें विकल्प डिजाइन बेसिक LED डिस्प्ले नहीं

इसमें 2000W का Incoloy 800 हीटिंग एलिमेंट दिया गया है जो तेज हीटिंग और लंबे समय तक टिकाऊ प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। इसकी कीमत 8,149 रुपये है। इसे 44% की छूट पर खरीदा जा सकता है। यह BEE 5 स्टार रेटेड है, जिससे बिजली की बचत होती है। इसका रस्ट-प्रूफ ABS बॉडी डिज़ाइन इसे टिकाऊ और आकर्षक बनाता है।

Specifications कैपेसिटी 10 लीटर पावर 2000 वॉट एनर्जी रेटिंग 5 स्टार (BEE रेटेड) बॉडी रस्ट-प्रूफ ABS वर्किंग वर्किंग प्रेशर 8 बार क्यों खरीदें तेज और टिकाऊ हीटिंग BEE 5 स्टार रेटिंग डुअल ओवरहीट प्रोटेक्शन PUF इंसुलेशन से बेहतर हीट रिटेंशन क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से 10 लीटर क्षमता

यह एक 10 लीटर का वर्टिकल वॉल-माउंटेड वाटर हीटर है। इसकी कीमत 10,500 रुपये है। इसमें ABS रस्ट-प्रूफ बॉडी, 230V पावर रेटिंग, और वर्टिकल माउंटिंग डिजाइन दिया गया है। यह 7 साल की वॉरंटी के साथ आता है।

Specifications कैपेसिटी 10 लीटर पावर 230 वोल्ट बॉडी मटेरियल रस्ट-प्रूफ ABS माउंटिंग टाइप वर्टिकल वॉल माउंटेड वॉरंटी 7 साल क्यों खरीदें 10 लीटर की क्षमता रस्ट-प्रूफ ABS बॉडी एनर्जी-सेविंग डिज़ाइन एडवांस सेफ्टी फीचर्स 7 साल की लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प फीचर डिटेल्स सीमित कीमत थोड़ी ज़्यादा

यह एक 15 लीटर का स्टोरेज वाटर हीटर है। इसमें 2000W का हीटिंग एलिमेंट और ब्लू डायमंड ग्लास लाइंड टैंक दिया गया है। इसकी कीमत 10,296 रुपये है। इसे 28% की छूट पर खरीदा जा सकता है। यह BEE 5 स्टार रेटेड वाटर हीटर है, जिससे बिजली की खपत कम होती है। साथ ही इसमें कस्टम एनोड रॉड दी गई है, जो हार्ड वॉटर से टैंक को नुकसान से बचाती है।

Specifications कैपेसिटी 15 लीटर पावर 2000 वॉट एनर्जी रेटिंग 5 स्टार हीटिंग एलिमेंट ग्लास-कोटेड, स्केलिंग-रेसिस्टेंट वर्किंग प्रेशर 8 बार क्यों खरीदें 2000W पावरफुल हीटिंग 8 बार प्रेशर क्षमता 5 स्टार BEE रेटिंग ABS रस्ट-प्रूफ बॉडी क्यों खोजें विकल्प थोड़ी ऊंची कीमत प्रीमियम फीचर्स की कमी

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।