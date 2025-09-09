गजब की छूट! ₹30,000 से कम में खरीदें 50-इंच 4K TV, गदर साउंड के साथ मिलेंगे AI Picture मोड भी Amazing offer Now buy 50 inch 4K TV less than 30000 rupees get 24W sound AI picture modes dolby vision dolby atmos, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Amazing offer Now buy 50 inch 4K TV less than 30000 rupees get 24W sound AI picture modes dolby vision dolby atmos

अगर आप फेस्टिवल सेल से पहले अपने लिए एक बड़ा स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं तो Vu के 50-इंच 4K QLED Smart Google TV पर भारी छूट मिली है। आप अभी ही 50 इंच स्मार्ट टीवी को 30,000 रुपये से कम में खरीद पाएंगे। देखें ये धमाकेदार डील की डिटेल्स।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 12:05 PM
शानदार डील्स का मौसम शुरू हो गया है क्योंकि अक्सर त्योहारों के काफी डिस्काउंट का खुलासा होता है। यहां हम आपको एक Amazon मिलने वाली एक ऐसी ही धमाकेदार ऑफर स्मार्ट टीवी डील के बारे में बता रहे हैं। Vu Vibe Series का 50-इंच 4K QLED Smart Google TV अभी अमेजन पर 30,000 रुपये से भी कम में उपलब्ध है। यह ऑफर फेस्टिव सेल से पहले देखने को मिल रहा है और बजट-फ्रेंडली स्मार्ट टीवी की सर्च कर रहे लोगों के लिए एक शानदार ऑप्शन रहा है।

इस टीवी की खासियत है इसकी 4K QLED डिस्प्ले और बढ़िया कलर कॉन्ट्रास्ट है जो फिल्में देखने या गेमिंग के लिए अच्छा एक्सपीरियंस देती है। साथ में Google TV प्‍लेटफॉर्म, Voice Control via Google Assistant, HDR10 और Dolby Vision सपोर्ट इसे घर पर सिनेमाई अनुभव जैसा बना देते हैं।

VU 50 inches GloQLED Series 4K QLED Smart Google TV डिस्काउंट और ऑफर्स

इस टीवी को बड़ी छूट के बाद 29,990 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। इसे खरीदते वक्त अगर आप EMI ऑप्शन के साथ कार्ड से टीवी खरीदते हैं तो आपको 1000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल असक्त है। इसके साथ अमेजन पे से पेमेंट करने पर 899 रुपये का कैशबैक है। इसके साथ फ्री इंस्टॉलेशन का फायदा भी दिया जा रहा है।

VU GloQLED Series 4K QLED Smart Google TV की खासियतें

ये टीवी बिल्ट-इन साउंडबार वाले दुनिया के पहले QLED टीवी हैं। इसके अलावा भी टीवी में कई जबर्दस्त फीचर दिए गए हैं। इस टीवी में कंपनी A+ ग्रेड के QLED डिस्प्ले ऑफर कर रही है। यह डिस्प्ले 400 निट्स के ब्राइटनेस लेवल, डॉल्बी विजन और HDR10 के साथ आता है। कलर ऐक्युरेसी और कॉन्ट्रास्ट के लिए टीवी में VuON AI प्रोसेसर लगा है। टीवी में फ्लोटिंग ग्लास डिस्प्ले के साथ कैलिफॉर्निया स्टाइल डिजाइन दिया गया है। इसके तीन साइड बेजल-लेस हैं, जिससे टीवी वॉल-माउंट या टेबलटॉप पर रखा जा सकता है। नए टीवी Google TV OS पर काम करते हैं।

क्विक नेटवर्क ऐक्सेस के लिए टीवी के रिमोट में डेडिकेटेड वाई-फाई की दिया गया है। क्रिकेट मोड और सिनेमा मोड के लिए हॉटकी भी है। टीवी में आपको ब्लूटूथ, ऐपल और ऐंड्रॉयड डिवाइसेज के लिए यूनिवर्सल कनेक्टिविटी मिलेगी, जो अल्ट्रा-फास्ट कास्टिंग ऑफर करती है। कनेक्टिविटी के लिए टीवी में ऐपल एयरप्ले, ब्लूटूथ 5.3, ड्यूल बैंड वाई-फाई, दो यूएसबी, तीन HDMI पोर्ट और हेडफोन जैक जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। कंपनी की नई सीरीज के टीवी एक साल की वॉरंटी के साथ आते हैं।

