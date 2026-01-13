धमाकेदार ऑफर! Amazon Sale में लॉन्च प्राइस से 29,651 रुपए सस्ता हुआ iPhone 15, सेल में खरीदें सिर्फ ₹50,249 में

संक्षेप: अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026 में Apple iPhone 15 को भारी डिस्काउंट के साथ बेचा जाने वाला है। बैंक ऑफर, एक्सचेंज बोनस और नो-कॉस्ट EMI के साथ ये डील बहुत बेहतरीन है, इसलिए जल्द ही ऑफर का फायदा उठा लें क्योंकि स्टॉक फटाफट खत्म होगा।

Apple यूजर्स के लिए खुशखबरी है Amazon की Great Republic Day Sale iPhone 15 पर बम्पर डिस्काउंट का ऐलान किया गया है, जिससे पुराना iPhone 15 खरीदने का सपना अब सस्ते दामों में सच होने वाला है। बता दें कि iPhone 15 को 79,900 रुपए में लॉन्च किया गया था। यह फोन लॉन्च प्राइस से 29,651 रुपए सस्ते में बेचने वाला है। यह डील 16 जनवरी से शुरू होने वाली है, जिसमें बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस से अतिरिक्त बचत भी संभव है। खास बात यह है कि अगर आप पुराने फोन को एक्सचेंज करते हैं, तो Effective प्राइस और भी नीचे आ सकता है। जानें iPhone 15 के फीचर्स और इस सेल डील की पूरी डिटेल।

iPhone 15 सेल प्राइस और ऑफर्स Amazon की Great Republic Day Sale 2026 में iPhone 15 का 128GB वैरिएंट 50,249 रुपए में बेचा जायेगा। इसका मतलब आपको लगभग 29,651 रुपए तक की बचत मिल सकती है। यह कीमत बैंक ऑफर्स से बदल सकती है।

बैंक डिस्काउंट: Eligible SBI, ICICI या अन्य बैंक कार्ड पर 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है, जिससे Effective प्राइस और भी घटाया जा सकता है। Amazon Pay ICICI कार्ड: इस कार्ड पर 5% तक कैशबैक भी मिलता है, जिससे कुल बचत और बढ़ सकती है।

Exchange Bonus: पुराने फोन को एक्सचेंज करने पर अतिरिक्त रिबेट मिल सकती है, जिससे iPhone 15 की कीमत ₹50,000 से भी नीचे जा सकती है।

iPhone 15 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स iPhone 15 में 6.1-इंच Super Retina XDR OLED display मिलता है, जो शानदार व्यूइंग एक्सपीरियंस और ब्राइटनेस प्रदान करता है। इसमें Apple का Premium Build Quality, Sleek Frame और कॉम्पैक्ट डिजाइन मिलता है। यह फोन iOS के Smooth UI के साथ आता है और इसमें USB-C पोर्ट भी दिया गया है। बैटरी परफॉर्मेंस भी आम यूज़ में अच्छी रहती है, जिससे पूरा दिन आराम से स्मार्टफोन इस्तेमाल किया जा सकता है।