गजब! लॉन्च प्राइस से ₹20,000 सस्ता हुआ Motorola का तीन जबरदस्त 50MP कैमरा, 512GB ROM, AI Flip फोन

Mar 09, 2026 02:47 pm IST

अगर आप सस्ते में फोल्डेबल स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो अमेजन की इलेक्ट्रॉनिक प्रीमियर लीग में मोटोरोला का लेटेस्ट, स्टाइलिश लुक और दमदार फीचर्स वाला फोन 20 हजार रुपए सस्ता मिल रहा है।

Motorola Razr 60 Ultra Price Drop: अगर आप लंबे समय से प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे थे, तो आपके लिए एक शानदार मौका है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर चल रही Electronics Premier League 2026 सेल में यह फोन 20,000 रुपए से ज्यादा की छूट पर बेचा जा रहा है। इसी सेल के दौरान Motorola के प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन Motorola Razr 60 Ultra की कीमत में भी बड़ी कटौती की गई है। यह फोन पहले लगभग 1 लाख रुपये की कीमत में लॉन्च हुआ था। इतना ही नहीं, बैंक ऑफर और एक्सचेंज ऑफर के साथ इसकी कीमत और भी कम होगी।

Motorola Razr 60 Ultra पर तगड़ा डिस्काउंट Amazon की Electronics Premier League सेल में Motorola Razr 60 Ultra की कीमत में भी बड़ी कटौती देखने को मिली है। यह फोन 99,999 रुपए में लॉन्च था, लेकिन अब इसे 20001 रुपए की सीधी छूट के बाद 79,998 रुपए में खरीदा जा सकता है।

अगर ग्राहक अमेजन पे बैलेंस का यूज करते हैं तो 2399 रुपए का कैशबैक अतिरिक्त मिलेगा। इसके अलावा Amazon एक्सचेंज ऑफर भी दे रहा है, जिसमें पुराने फोन के बदले अतिरिक्त छूट मिल सकती है। एक्सचेंज छूट के जरिए 40 हजार रुपए की बचत हो सकती है लेकिन यह पूरी तरह पुराने फोन के मॉडल और कंडीशन पर निर्भर है।

Motorola Razr 60 Ultra की बड़ी खास बातें यह फोल्डेबल फ्लिप फोन डिजाइन के लिए पसंद किया जाता है। यह फोन बंद होने पर छोटा और कॉम्पैक्ट हो जाता है, जबकि खोलने पर बड़ा स्मार्टफोन बन जाता है। फोन में 6.9-इंच का फोल्डेबल AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 165Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसके अलावा फोन के बाहर की तरफ 4-इंच का कवर डिस्प्ले भी मिलता है, फोन बंद रहते हुए भी नोटिफिकेशन देखना और कई काम करना आसान है।

Motorola Razr 60 Ultra में Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया गया है, जो फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट माना जाता है। फोन में 16GB RAM और 512GB तक स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है।

कैमरा के मामले में भी यह फोन काफी दमदार है। फोन में डुअल 50MP कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें एक प्राइमरी और एक अल्ट्रावाइड सेंसर शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 50MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसके साथ OIS सपोर्ट, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और AI कैमरा फीचर्स भी मिलते हैं।