गजब! ₹7,691 में खरीदें Samsung का प्रो-ग्रेड 50MP कैमरा, बड़ी डिस्प्ले, दमदार बैटरी वाला फोन

अगर आप 8000 रुपये से कम में सैमसंग का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो Flipkart पर Samsung Galaxy A06 आपके लिए शानदार डील है। यह फोन 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वैरिएंट के साथ लॉन्च हुआ था और अब बंपर डिस्काउंट पर सिर्फ 7,691 रुपये में उपलब्ध है।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 09:46 AM
गजब! ₹7,691 में खरीदें Samsung का प्रो-ग्रेड 50MP कैमरा, बड़ी डिस्प्ले, दमदार बैटरी वाला फोन

अगर आप 8000 रुपये से कम में सैमसंग का फोन लेना चाहते हैं तो यह डील आपके लिए है। फ्लिपकार्ट पर सैमसंग का बजट फोन गैलेक्सी A06 इस टाइम बम्पर डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। सैमसंग गैलेक्सी A06 एक किफायती स्मार्टफोन है जिसमें 4G LTE कनेक्टिविटी, डुअल कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर और 5000mAh की बैटरी की गई है। आइए आपको डिटेल में गैलेक्सी A06 पर मिलने वाले डिस्काउंट और ऑफर्स के बारे में:

Samsung Galaxy A06 पर तगड़ी छूट

सैमसंग गैलेक्सी A06 हल्के नीले, काले और सुनहरे रंग में पीछे की तरफ वर्टिकल टेक्सचर डिज़ाइन के साथ उपलब्ध है। सैमसंग के इस फोन को 9,999 रुपये लॉन्च किया गया है। यह 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत है। ये फोन अभी 2,308 रुपये के डिस्काउंट के बाद 7691 रुपये में फ्लिपकार्ट पर सेल किया जा रहा है। इसके साथ ही बैंक डिस्काउंट के जरिये आप फोन पर 500 रुपये का कैशबैक भी पा सकते हैं।

वहीं फोन को पुराने फोन से एक्सचेंज कर खरीदने पर 3000 रुपये तक का एक्सचेंज डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लेकिन ये छूट आपके पुराने फोन की कंडीशन पर निर्भर करती है।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी: ₹25,000 तक सस्ते हुए Motorola के Foldable फोन्स, अब मिल रहे बस इतने में

Samsung Galaxy A06 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

सैमसंग गैलेक्सी A06 में HD+ रिज़ॉल्यूशन और 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.7-इंच IPS LCD पैनल है। सैमसंग गैलेक्सी A06 को मीडियाटेक हेलियो G85 SoC के साथ 4GB रैम और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलेगी है। डुअल कैमरा सेटअप में f/1.8 अपर्चर वाला 50MP प्राइमरी कैमरा और 2MP का सेकेंडरी कैमरा शामिल है। फोन के फ्रंट में 8MP का सेल्फी कैमरा है।

स्मार्टफोन एंड्रॉयड 14 पर आधारित वन यूआई 6.1 पर चलता है। फोन दो ओएस अपडेट और तीन साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ आता है। बैटरी की बात करें तो फोन में 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी मिलेगी।

कनेक्टिविटी के लिए फोन में 4जी एलटीई, वाई-फाई 802.11 बी/जी/एन/एसी, ब्लूटूथ वी5.3, जीपीएस, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट है। ये फोन सैमसंग नॉक्स, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक और 3.5mm के ऑडियो जैक के साथ आता है।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी! आज रात से नए होने वाले हैं ये 25 पुराने iPhones, मिलेगा iOS 26 अपडेट
