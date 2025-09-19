74 दिन तक चलने वाली रग्ड स्मार्टवॉच लाया ब्रांड, पानी में भी चलेगी, इसमें गोल एमोलेड डिस्प्ले amazfit t rex 3 pro smartwatch launched in india, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़

अमेजफिट ने भारत में अपनी नई रग्ड स्मार्टवॉच, Amazfit T-Rex 3 Pro, लॉन्च कर दी है। यह नई स्मार्टवॉच आउटडोर एडवेंचरर्स, ट्रेल रनर्स और एंड्योरेंस एथलीट्स के लिए डिजाइन की गई है। भारत में कितनी है कीमत और क्या है खास, चलिए बताते हैं

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 01:36 PM
अमेजफिट ने भारत में अपनी नई रग्ड स्मार्टवॉच, Amazfit T-Rex 3 Pro, लॉन्च कर दी है। यह नई स्मार्टवॉच आउटडोर एडवेंचरर्स, ट्रेल रनर्स और एंड्योरेंस एथलीट्स के लिए डिजाइन की गई है। कंपनी का कहना है कि नया मॉडल बेहतर मैपिंग, बिल्ट-इन फ्लैशलाइट, स्पीकर और माइक्रोफोन के साथ आता है। कंपनी का कहना है कि नॉर्मल यूज में यह 25 दिनों तक की बैटरी लाइफ मिलती है, जबकि पावर सेविंग जीपीएस मोड में यह 74 दिनों तक चल सकती है। चलिए एक नजर डालते हैं कीमत और खासियत पर....

Amazfit T-Rex 3 Pro की खासियत

स्मार्टवॉच में स्क्रैच-रेसिस्टेंट सैफायर ग्लास स्क्रीन, ग्रेड 5 टाइटेनियम अलॉय से बने बेजल और बटन हैं, जो अपनी मजबूती के लिए जाना जाने वाला मटेरियल है। यह वॉच दो केस साइज 48 एमएम और 44 एमएम में उपलब्ध है। कंपनी का दावा है कि इसे -30°C तक के तापमान में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस डिवाइस में बूस्ट मोड के साथ एक डुअल-कलर एलईडी टॉर्च, एक रेड लाइट ऑप्शन, एक एसओएस फ्लैश और सेफ्टी अलर्ट शामिल हैं।

स्मार्टवॉच में 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस वाला एमोलेड डिस्प्ले है। भारत में लॉन्च होने वाले 48 एमएम केस में 1.5 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग और Zepp Flow के जरिए हैंड्स-फ्री कम्युनिकेशन के लिए बिल्ट-इन स्पीकर और माइक्रोफोन भी दिए गए हैं। वॉच मिलिट्री ग्रेड (MIL-STD-810G) बिल्ड के साथ आती है और इसे 10ATM वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग दी गई है, यानी इसे तैराकी के दौरान भी पहना जा सकता है।

वॉच में डुअल-बैंड GPS और छह सैटेलाइट सिस्टम

नेविगेशन के लिए, यह वॉच डुअल-बैंड जीपीएस से लैस है और छह सैटेलाइट सिस्टम को सपोर्ट करती है। इसमें ऑफलाइन मैप्स भी हैं जो टर्न-बाय-टर्न डायरेक्शन, स्मार्ट रीरूटिंग, रूट क्रिएशन की सुविधा प्रदान करता है। यह वॉच रिसॉर्ट डेटा, स्लोप कलर कोड और लिफ्ट लोकेशन के साथ स्की मैप्स भी प्रदान करता है।

180+ स्पोर्ट्स मोड, 74 दिनों की बैटरी लाइफ

वॉच में 180 से ज्यादा स्पोर्ट मोड शामिल हैं, जैसे ट्रेल रनिंग, रीक्रिएशनल स्कूबा डाइविंग, ऑटो-रेप डिटेक्शन के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और ऑफिशियल HYROX ट्रेनिंग और रेस मोड। इसका बायोचार्ज एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम वर्कआउट, रिकवरी और स्ट्रेस लेवल के आधार पर स्कोर प्रदान करता है। 48 एमएम मॉडल की बैटरी लाइफ 25 दिनों तक और 44 एमएम मॉडल की बैटरी लाइफ 17 दिनों तक है। पावर सेविंग जीपीएस मोड में यह 74 दिनों तक चल सकती है।

टी-रेक्स 3 प्रो, अमेजफिट इकोसिस्टम का हिस्सा है और इसे हीलियो स्ट्रैप और हीलियो रिंग जैसे डिवाइसेस के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। सारा डेटा जेप ऐप में देखा जा सकता है, जो एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के साथ कम्पैटिबल है।

कीमत और उपलब्धता की डिटेल

Amazfit T-Rex 3 Pro टैक्टिकल ब्लैक कलर में उपलब्ध है और इसकी कीमत 34,999 रुपये है, जबकि इसकी ग्लोबल लॉन्च कीमत $399.99 (लगभग 35,000 रुपये) है। यह अब Amazon, अमेजफिट की ऑफिशियल वेबसाइट और लीडिंग रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध है।

