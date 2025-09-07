Amazfit की नई रगेड स्मार्टवॉच, 25 दिन तक चलती है बैटरी, बिल्ट-इन फ्लैशलाइट भी
अमेजफिट ने अपनी नई फ्लैगशिप रगेड स्मार्टवॉच- Amazfit T-Rex 3 Pro को लॉन्च किया है। सिंगल चार्ज पर यह वॉच 25 दिन तक चल जाती है। इसमें बिल्ट-इन फ्लैशलाइट भी दी गई है। वॉच में 180 स्पोर्ट्स मोड भी मौजूद हैं।
अमेजफिट ने अपनी नई फ्लैगशिप रगेड स्मार्टवॉच को लॉन्च किया है। कंपनी की इस वॉच का नाम- Amazfit T-Rex 3 Pro है। वॉच की एंट्री अभी यूरोप में हुई है। इसकी कीमत 399.90 यूरो (करीब 41,300 रुपये) है। कंपनी की यह नई वॉच कई जबर्दस्त फीचर से लैस है। इसमें कंपनी सुपर स्ट्रॉग बैटरी लाइफ दे रही है। सिंगल चार्ज पर यह बैटरी 25 दिन तक चल जाती है। इसमें बिल्ट-इन फ्लैशलाइट भी दी गई है। वॉच दो वेरिएंट- 44mm और 48mm में आती है। आइए डीटेल में जानते हैं इस वॉच के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में।
फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
कंपनी की यह हाई-एंड नई वॉच 44mm और 48mm वेरिएंट में आती है। 44mm वाले वेरिएंट में कंपनी 1.32 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दे रही है। वहीं, 48mm वाले वेरिएंट में 1.5 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। वॉच की स्क्रीन 3000 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल को सपोर्ट करती है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कंपनी इसमें सफायर ग्लास ऑफर कर रही है। वॉच की साइज के हिसाब बैटरी का साइज भी अलग है। 44mm की साइज वाली वॉच में कंपनी 640mAh की बैटरी ऑफर कर रही है। यह सिंगल चार्ज पर 19 दिन तक चल जाती है।
वहीं, 48mm वाली वॉच में 700mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी एक बार फुल चार्ज होने पर 25 दिन तक चल जाती है। वॉच टाइटेनियम अलॉय बेजल्स और बटन्स के साथ आती है। कंपनी इस वॉच में बिल्ट-इन फ्लैश लाइट भी ऑफर कर रही है। इसे रेग्युलर फ्लैशलाइट के अलावा SOS सिग्नल भेजने के लिए भी यूज किया जा सकता है। ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए इसमें माइक्रोफोन औप स्पीकर भी दिए गए हैं। वॉच में 180 स्पोर्ट्स मोड के साथ अमेजफिट की नई BioCharge Energy टेक्नोलॉजी भी दी गई है। वॉच में आपको 6 सैटेलाइट सिस्टम से जीपीएस ट्रैकिंग, ऐप इंटीग्रेशन और कई हेल्थ फीचर भी मिलेंगे।