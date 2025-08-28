बिना स्क्रीन वाला Smart Band लाई ये कंपनी, नई वॉच भी भारत में लॉन्च

Amazfit ने भारत में Helio Strap और Balance 2 लॉन्च किए हैं, जिनमें एडवांस्ड BioTracker 6.0 सेंसर और स्पोर्ट्स मोड्स की सुविधा है। Helio Strap 10 दिन तक चलता है जबकि Balance 2 एक चार्ज पर 21 दिन की बैटरी लाइफ देता है।

Thu, 28 Aug 2025 05:23 PM

टेक ब्रैंड Amazfit ने भारतीय मार्केट में अपने दो नए वियरेबल्स Amazfit Helio Strap और Amazfit Balance 2 लॉन्च कर दिए हैं। दोनों ही डिवाइसेज फिटनेस और हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए एडवांस फीचर्स के साथ आते हैं और यूजर्स को एक्टिव लाइफस्टाइल में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आइए आपको इनके फीचर्स और कीमत के बारे में विस्तार से बताते हैं।

ऐसे हैं Amazfit Balance 2 के फीचर्स स्मार्टवॉच में 1.5 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 480×480 रेजोल्यूशन, 2,000 निट्स पीक ब्राइटनेस और 323ppi पिक्सल डेंसिटी है। डिस्प्ले को सेफायर ग्लास से प्रोटेक्शन दिया गया है। इसमें सिलिकॉन स्ट्रैप्स, Bluetooth 5.2 और Wi-Fi सपोर्ट के साथ ब्लूटूथ कॉलिंग की सुविधा मिलती है। यह स्मार्टवॉच 170 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स को सपोर्ट करती है और 5ATM वाटर रेसिस्टेंस के साथ आती है।

वॉच में AI-पावर्ड Zepp Coach भी दिया गया है, जो पर्सनलाइज्ड वर्कआउट गाइडेंस देता करता है। लोकेशन ट्रैकिंग के लिए इसमें डुअल-बैंड GPS और छह सैटेलाइट सिस्टम्स का सपोर्ट है। हेल्थ फीचर्स की बात करें तो इसमें BioTracker 6.0 PPG सेंसर दिया गया है, जो हार्ट रेट, SpO2, स्लीप, स्ट्रेस लेवल और महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकिंग ऑफर करता है। इसमें 658mAh बैटरी दी गई है जो एक बार चार्ज करने पर 21 दिन तक का बैकअप देती है, जबकि Accurate GPS Mode में यह 33 घंटे तक चल सकती है।

ऐसे हैं Amazfit Helio Strap के फीचर्स यह कंपनी का पहला ऐसा फिटनेस ट्रैकर है, जिसमें कोई डिस्प्ले नहीं दिया गया है। इसमें भी BioTracker 6.0 PPG सेंसर है जो 24x7 हेल्थ मॉनिटरिंग करता है, जैसे प्रति सेकंड हार्ट रेट ट्रैकिंग, नींद और स्ट्रेस लेवल मॉनिटरिंग सब मिलती है। यह फिटनेस बैंड 27 स्पोर्ट्स मोड्स को सपोर्ट करता है, जिसमें आउटडोर रनिंग, ट्रेडमिल, वॉकिंग और खास Hyrox Race Mode शामिल हैं।

डिवाइस में 232mAh की बैटरी दी गई है जो एक बार चार्ज करने पर 10 दिन तक चल सकती है। Helio Strap भी Zepp App के साथ कम्पेटिबल है और Bluetooth 5.2, BLE और 5ATM वाटर रेसिस्टेंस सपोर्ट करता है।