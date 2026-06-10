GPS वाली धांसू वॉच लाया पॉपुलर ब्रांड, एक बार चार्ज करने पर 30 दिनों तक चलेगी; इतनी है कीमत

Amazfit ने भारत में दो नई वॉच - Cheetah 2 Pro और Cheetah 2 Ultra को लॉन्च कर दिया है। दोनों को मुश्किल कंडीशन में यूज करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें सटीक ट्रैकिंग के लिए GPS का सपोर्ट भी मिलता है। देखें कीमत और फीचर्स की डिटेल

Amazfit ने भारत में अपनी नई हाई-परफॉर्मेंस स्मार्टवॉच - Cheetah 2 Pro और Cheetah 2 Ultra - लॉन्च की हैं। जहां Cheetah 2 Pro खास तौर पर रोड मैराथनर्स और स्ट्रक्चर्ड हाइब्रिड ट्रेनिंग के लिए बनाई गई है, वहीं Cheetah 2 Ultra में लंबी दूरी और ट्रेल रनिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक खास डिवाइस है। दोंनो वॉच दिखने में काफी खूबसूरत हैं और मजबूत बिल्ड के साथ आती हैं। इन्हें किसी भी कंडीशन में बिंदास यूज किया जा सकता है। चलिए एक-एक कर जानते हैं इनकी कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ...

Amazfit Cheetah 2 Pro चीता 2 प्रो एक कॉम्प्रीहेंसिव ट्रेनिंग फिलॉसफी पर बेस्ड है, जिसमें एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ सपोर्ट और रिकवरी ट्रैकिंग को शामिल किया गया है। यह डिवाइस उन रनर्स के लिए है जो लंबी दूरी के इवेंट्स की तैयारी कर रहे हैं। इसमें मजबूत और स्क्रैच रेजिस्टेंट बॉडी है, जिसे ग्रेड 5 टाइटेनियम बॉटम केस से बनाया गया है। इसमें 1.32-इंच का एमोलेड डिस्प्ले है, जो तेज धूप में भी बेहतरीन विजिबिलिटी देता है। इसमें रात के लिए एक इन-बिल्ट डुअल-मोड टॉर्च शामिल है।

स्मार्टवॉच एरोबिक बेस बिल्डिंग, थ्रेसहोल्ड एफिशियंसी और स्ट्रेंथ-फोकस्ड रनिंग वर्कआउट प्रदान करती है। जेप कोच के माध्यम से, यूजर्स को 3K दूरी से लेकर फुल मैराथन तक पर्सनलाइज्ड ट्रैनिंग प्लान्स मिलते हैं। इसमें थर्ड-पार्टी प्लेटफार्म्स जैसे ट्रेनिंगपीक्स, रून्ना, स्ट्रावा और इंटरवल्स.आईसीयू का सपोर्ट भी शामिल हैं।

मुश्किल रास्तों पर सटीक ट्रैकिंग बनाए रखने के लिए वॉच एक एडवांस्ड डुअल-बैंड, मल्टी-सैटेलाइट जीपीएस सिस्टम का उपयोग करता है। बैटरी की बात करें तो, चीता 2 प्रो 29 घंटे तक लगातार जीपीएस ट्रैकिंग प्रदान करता है। नॉर्मल डेली यूज में, बैटरी 17 दिनों तक चलती है।

Amazfit Cheetah 2 Ultra प्रो मॉडल पर बेस्ड, चीता 2 अल्ट्रा को एडवेंचर एक्टिविटी, मुश्किल और पहाड़ी रास्तों के लिए डिजाइन किया गया है। मुश्किल हालातों का सामना करने के लिए, इसे सफायर ग्लास और ग्रेड 5 टाइटेनियम बेजेल, फ्रेम और बैक कवर के साथ बनाया गया है। इसमें 1.5 इंच का बड़ा एमोलेड डिस्प्ले है जो 3,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस प्रदान करता है, जो तेज धूप में भी बेहतरीन विजिबिलिटी प्रदान करता है। इसका एडवांस्ड डुअल-मोड टॉर्च जिसमें व्हाइट, रेड, एसओएस और बूस्ट मोड हैं जो 300 लक्स तक आउटपुट देते हैं।

चीता 2 अल्ट्रा में एक सर्कुलर पोलाराइज्ड एंटीना है जो घने जंगलों और कमजोर सिग्नल वालों जगहों पर स्टेबल कनेक्टिविटी के लिए डुअल-फ्रीक्वेंसी, छह-सैटेलाइट का सपोर्ट मिलता है। वॉच लोकली फुल कलर टोपोग्राफिक और कंटूर मैप्स स्टोर करता है, जिससे रनर को पॉइंट-टू-पॉइंट रूट बनाने जैसे सुविधाएं मिलती है, जिसे ऑफलाइन भी एक्सेस किया जा सकता है।

इसके डेडिकेटेड ट्रेल रनिंग मोड में, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, कंटीन्यूअल हार्ट रेट मॉनिटरिंग, डुअल-फ्रीक्वेंसी जीपीएस और एक्टिव मैप्स नेविगेशन पूरी तरह इनेबल होने पर 33 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। नॉर्मल यूज में यह 30 दिनों तक चल सकती है।