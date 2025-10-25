नए अवतार में आई Amazfit की यह वॉच, 17 दिन तक चलती है बैटरी, हार्ट रेट सेंसर भी

संक्षेप: Amazfit ने T-Rex 3 Pro का नया 44mm वर्जन लॉन्च कर दिया है। वॉच का नया वर्जन आर्कटिक गोल्ड और ब्लैक गोल्ड रंगों में उपलब्ध है। वॉच में कंपनी हार्ट रेट सेंसर और SpO2 सेंसर के साथ कई स्पोर्ट्स मोड दे रही है। इसकी बैटरी भी दमदार है।

Amazfit ने T-Rex 3 Pro का नया 44mm वर्जन लॉन्च कर दिया है। यह मौजूदा 48mm मॉडल से छोटा और हल्का ऑप्शन है। इसकी एंट्री अभी चीन में हुई है। इसके लॉन्च के बारे में कंपनी ने फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है। उम्मीद की जा रही है कि यह ग्लोबल मार्केट में भी जल्द लॉन्च होगा। वॉच का नया वर्जन आर्कटिक गोल्ड और ब्लैक गोल्ड रंगों में उपलब्ध है। टी-रेक्स 3 प्रो 44mm का डाइमेंशन 44.8 × 44.8 × 13.2 mm है और स्ट्रैप के बिना इसका वजन 46.8 ग्राम है। फाइबर प्लास्टिक केस, ग्रेड 5 टाइटेनियम बेजल और बटन के साथ यह चार फिजिकल बटन के लैस है। यह अपनी सीरीज के मजबूत लुक को भी बरकरार रखता है। यह स्मार्टवॉच 10 एटीएम तक वाटर-रेजिस्टेंट है और इसमें एक माइक्रोफोन, स्पीकर और लीनियर मोटर शामिल है।

AMOLED टचस्क्रीन डिस्प्ले वॉच में कंपनी 1.32 इंच का AMOLED टचस्क्रीन डिस्प्ले दे रही है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए इसमें सफायर क्रिस्टल दिया गया है। इसका रेजॉलूशन 466 × 466 पिक्सल और पीक ब्राइटनेस 3,000 निट्स का है। हालांकि, यह 48mm वाले 1.5 इंच वाले मॉडल से छोटा है, फिर भी इसकी क्वालिटी और क्लैरिटी वही है।

कनेक्टिविटी के लिए ये ऑप्शन कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाई-फाई (2.4Hz) और ब्लूटूथ 5.2 BLE शामिल हैं। यह वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग, जेप फ्लो वॉयस असिस्टेंट (चुनिंदा क्षेत्रों में), ऑफलाइन म्यूजिक स्टोरेज और ऐप नोटिफिकेशन को सपोर्ट करती है। यह जेप ऐप के साथ पेयर होती है और ऐंड्रॉयड 7.0 या उसके बाद के वर्जन्स और iOS 15.0 या उसके बाद के वर्जन्स को सपोर्ट करती है।