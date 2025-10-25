Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Amazfit brings 44 mm T Rex 3 Pro featuring up to 17 days battery life heart rate sensor and amoled display
नए अवतार में आई Amazfit की यह वॉच, 17 दिन तक चलती है बैटरी, हार्ट रेट सेंसर भी

नए अवतार में आई Amazfit की यह वॉच, 17 दिन तक चलती है बैटरी, हार्ट रेट सेंसर भी

संक्षेप: Amazfit ने T-Rex 3 Pro का नया 44mm वर्जन लॉन्च कर दिया है। वॉच का नया वर्जन आर्कटिक गोल्ड और ब्लैक गोल्ड रंगों में उपलब्ध है। वॉच में कंपनी हार्ट रेट सेंसर और SpO2 सेंसर के साथ कई स्पोर्ट्स मोड दे रही है। इसकी बैटरी भी दमदार है।

Sat, 25 Oct 2025 03:52 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Amazfit ने T-Rex 3 Pro का नया 44mm वर्जन लॉन्च कर दिया है। यह मौजूदा 48mm मॉडल से छोटा और हल्का ऑप्शन है। इसकी एंट्री अभी चीन में हुई है। इसके लॉन्च के बारे में कंपनी ने फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है। उम्मीद की जा रही है कि यह ग्लोबल मार्केट में भी जल्द लॉन्च होगा। वॉच का नया वर्जन आर्कटिक गोल्ड और ब्लैक गोल्ड रंगों में उपलब्ध है। टी-रेक्स 3 प्रो 44mm का डाइमेंशन 44.8 × 44.8 × 13.2 mm है और स्ट्रैप के बिना इसका वजन 46.8 ग्राम है। फाइबर प्लास्टिक केस, ग्रेड 5 टाइटेनियम बेजल और बटन के साथ यह चार फिजिकल बटन के लैस है। यह अपनी सीरीज के मजबूत लुक को भी बरकरार रखता है। यह स्मार्टवॉच 10 एटीएम तक वाटर-रेजिस्टेंट है और इसमें एक माइक्रोफोन, स्पीकर और लीनियर मोटर शामिल है।

AMOLED टचस्क्रीन डिस्प्ले

वॉच में कंपनी 1.32 इंच का AMOLED टचस्क्रीन डिस्प्ले दे रही है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए इसमें सफायर क्रिस्टल दिया गया है। इसका रेजॉलूशन 466 × 466 पिक्सल और पीक ब्राइटनेस 3,000 निट्स का है। हालांकि, यह 48mm वाले 1.5 इंच वाले मॉडल से छोटा है, फिर भी इसकी क्वालिटी और क्लैरिटी वही है।

कनेक्टिविटी के लिए ये ऑप्शन

कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाई-फाई (2.4Hz) और ब्लूटूथ 5.2 BLE शामिल हैं। यह वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग, जेप फ्लो वॉयस असिस्टेंट (चुनिंदा क्षेत्रों में), ऑफलाइन म्यूजिक स्टोरेज और ऐप नोटिफिकेशन को सपोर्ट करती है। यह जेप ऐप के साथ पेयर होती है और ऐंड्रॉयड 7.0 या उसके बाद के वर्जन्स और iOS 15.0 या उसके बाद के वर्जन्स को सपोर्ट करती है।

ये भी पढ़ें:जियो होम के तीन सबसे अफोर्डेबल प्लान, 1000GB हाई-स्पीड डेटा, ओटीटी भी फ्री

जरूरी हेल्थ मोड और सेंसर

यूजर्स को इसमें 187 स्पोर्ट्स मोड, 25 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और 8 स्पोर्ट मूव्स के लिए ऑटो-रिकग्निशन और ट्रैक रन मोड, वर्चुअल पेसमेकर और ट्रैजेक्टरी करेक्शन जैसे रनिंग टूल्स की सुविधा मिलती है। यह स्ट्रावा, रनकीपर, एडिडास रनिंग, ट्रेनिंगपीक्स, ऐपल हेल्थ और गूगल फिट के साथ सिंक हो जाती है। वॉच में कंपनी हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर और स्किन टेंप्रेचर को मेजर करने का फीचर भी दे रही है। वॉच में दी गई बैटरी 500mAh की है, जो नॉर्मल यूज में 17 दिन तक चल जाती है। हेवी यूज में यह 8 दिन तक चलती है। जीपीएस बैटरी मोड में यह 86 घंटे तक चलती है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Smartwatch Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।