आते ही छा जाएगी यह धांसू Smartwatch, एमोलेड स्क्रीन के साथ मिलेगी 20 दिनों की बैटरी लाइफ, दिखने में भी धांसू

Amazfit Bip Max अब भारत में धूम मचाने आ रही है। कंपनी वैश्विक स्तर पर इसे पहले ही लॉन्च कर चुकी है। वॉच में दमदार कैमरा, बैटरी और डिस्प्ले सबकुछ है। इसमें 2.07 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है, जो 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। डिस्प्ले टेम्पर्ड ग्लास और एंटी-फिंगरप्रिंट कोटिंग के साथ आता है।

Amazfit Bip Max india launch soon: नई स्मार्टवॉच खरीदने का प्लान है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी अब Amazfit Bip Max को अपनी नई वॉच के तौर पर लॉन्च होने के लिए तैयार है। खुद कंपनी ने अपकमिंग वॉच की पहली झलक सोशल मीडिया पर दिखाई है। दरअसल, हाल ही में कंपनी ने वैश्विक स्तर पर Amazfit Bip Max को लॉन्च किया था और अब अमेजफिट इंडिया ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर Amazfit Bip Max के लॉन्च को टीज किया है यानी अब यह वॉच भारत में धूम मचाने आ रही है। अपकमिंग वॉच में क्या-क्या खास होगा, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

अब भारत में धूम मचाने आ रही Amazfit Bip Max शेयर किए गए टीजर के अनुसार, ‘Bip Max’ नाम की आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी गई है, साथ ही “Coming Soon” का मैसेज भी दिया गया है। इसके अलावा, पोस्ट में यह भी लिखा है, “बड़ी स्क्रीन। बड़ी बैटरी। बड़ी संभावनाएं। आप Bip Max में कौन सा फीचर देखने की उम्मीद कर रहे हैं?” चूंकि यह स्मार्टवॉच पहले ही दुनिया भर में लॉन्च हो चुकी है, इसलिए भारतीय वेरिएंट में भी उन्हीं स्पेसिफिकेशन्स की उम्मीद की जा सकती है।

ध्यान दें, यह फिलहाल पहला टीजर है जिसे कंपनी ने भारतीय बाजार के लिए पोस्ट किया है और इस वजह से, इसकी सटीक लॉन्च डेट अभी सामने आना बाकी है। स्मार्टवॉच को देश में किस प्लेटफॉर्म के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा, इसका भी अभी खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि, टीजर से पता चलता है कि Amazfit Bip Max इसी महीने भारत में लॉन्च हो सकती है, जबकि इसकी भारतीय उपलब्धता और कीमत के बारे में अधिक जानकारी कंपनी आने वाले दिनों में शेयर कर सकती है।

Amazfit Bip Max (ग्लोबल वेरिएंट) की खासियत यह एंट्री-लेवल प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जो Bip सीरीज में अपग्रेडेड मॉडल है। इसमें 2.07 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है, जो 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस (बहुत तेज रोशनी में भी साफ दिखता है) के साथ आता है। डिस्प्ले टेम्पर्ड ग्लास और एंटी-फिंगरप्रिंट कोटिंग के साथ आता है। दावा है कि इसमें 550 एमएएच बैटरी लगी है। यह नॉर्मल यूज में 20 दिनों तक और हैवी यूज में 10 दिनों तक चल सकती है। AOD (ऑलवेज ऑन डिस्प्ले) मोड में यह 7 दिनों तक और GPS मोड में यह 40 घंटे तक चल सकती है। इसमें म्यूजिक, मैप्स जैसी चीजों को स्टोर करने के लिए 4GB स्टोरेज है। इसमें 5 सैटेलाइट सिस्टम, ऑफलाइन मैप्स के साथ टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन की सुविधा मिलती है। ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए, इसमें माइक और स्पीकर दिए गए हैं।