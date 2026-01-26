Hindustan Hindi News
25 दिन की बैटरी और 1.5 इंच AMOLED डिस्प्ले वाली स्मार्टवॉच लॉन्च, इतनी है कीमत

संक्षेप:

Amazfit ने भारत में अपनी नई Active Max स्मार्टवॉच लॉन्च की है, जिसमें 1.5-इंच AMOLED डिस्प्ले और 25 दिन तक चलने वाली दमदार बैटरी मिलती है। यह स्मार्टवॉच Bluetooth कॉलिंग, 170+ स्पोर्ट्स मोड और एडवांस हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स के साथ आई है।

Jan 26, 2026 03:04 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
भारत में स्मार्टवॉच सेगमेंट लगातार मजबूत हो रहा है और अब वियरेबल ब्रैंड Amazfit ने अपनी नई Amazfit Active Max स्मार्टवॉच लॉन्च कर दी है। यह वॉच खासतौर पर उन यूजर्स के लिए लाई गई है, जो लंबी बैटरी लाइफ, बड़ा AMOLED डिस्प्ले और एडवांस फिटनेस फीचर्स चाहते हैं। कंपनी का दावा है कि यह वॉच डेली यूज से लेकर लंबी आउटडोर एक्टिविटीज तक आसानी से साथ निभा सकती है। आइए आपको इसकी कीमत और फीचर्स के बारे में विस्तार से बताते हैं।

Amazfit Active Max में 1.5 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 480 x 480 पिक्सल है। यह स्क्रीन 3000nits तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करती है, जिससे तेज धूप में भी डिस्प्ले साफ दिखाई देता है। स्क्रीन पर 2.5D टेम्पर्ड ग्लास की प्रोटेक्शन दी गई है, जिस पर एंटी-फिंगरप्रिंट कोटिंग भी मौजूद है।

ऐसा है नए वियरेबल का डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो इस स्मार्टवॉच का बॉडी फ्रेम एल्युमिनियम एलॉय और पॉलिमर मटीरियल से बना है। इसका वजन स्ट्रैप के बिना करीब 39.5 ग्राम है, जिससे यह कलाई पर भारी महसूस नहीं होती। इसके अलावा, वॉच को 5ATM वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग मिली है, यानी वर्कआउट या बारिश के दौरान भी इसे बिना चिंता के इस्तेमाल किया जा सकता है। Amazfit Active Max में इन-बिल्ट स्पीकर और माइक्रोफोन दिया गया है, जिसकी मदद से यूजर्स Bluetooth Calling कर सकते हैं। यह स्मार्टवॉच Bluetooth 5.3 LE सपोर्ट के साथ आती है और ZeppOS 5 पर रन करती है।

बैटरी लाइफ है वॉच का बड़ा हाइलाइट

स्मार्टवॉच की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी लाइफ है। इसमें 658mAh की बैटरी दी गई है, जो सामान्य इस्तेमाल में 25 दिनों तक चल सकती है। हैवी यूजेस में बैटरी करीब 13 दिन तक साथ देती है, वहीं लगातार GPS इस्तेमाल करने पर भी यह लगभग 64 घंटे तक चलती है। फिटनेस और हेल्थ फीचर्स की बात करें तो Amazfit Active Max में 170 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड, Zepp Coach, ऑफलाइन मैप्स, SpO2 मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग, स्ट्रेस ट्रैकिंग और BioCharge एनर्जी मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं।

इतनी रखी गई है स्मार्टवॉच की कीमत

भारत में Amazfit Active Max की कीमत 15,999 रुपये रखी गई है। यह स्मार्टवॉच Amazon India और Amazfit की आधिकारिक वेबसाइट पर सेल के लिए उपलब्ध है।

