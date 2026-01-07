Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़amazfit active max india launch soon offer 25 day battery life
इस स्मार्टवॉच को पूरे 25 दिन नहीं करना पड़ेगा चार्ज,अब भारत में मचाएगी धूम, देखें खासियत

इस स्मार्टवॉच को पूरे 25 दिन नहीं करना पड़ेगा चार्ज,अब भारत में मचाएगी धूम, देखें खासियत

संक्षेप:

Amazfit Active Max Smartwatch: अमेजफिट जल्द ही भारत में अपनी Active Max स्मार्टवॉच लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो एंड्योरेंस और परफॉर्मेंस के बेहतरीन कॉम्बीनेशन के साथ इसकी वियरेबल लाइनअप में लेटेस्ट एडिशन होगा।

Jan 07, 2026 07:27 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Amazfit Active Max Smartwatch: अमेजफिट जल्द ही भारत में अपनी Active Max स्मार्टवॉच लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो एंड्योरेंस और परफॉर्मेंस के बेहतरीन कॉम्बीनेशन के साथ इसकी वियरेबल लाइनअप में लेटेस्ट एडिशन होगा। ब्रांड ने पिछले महीने Active Max को ग्लोबली लॉन्च किया था। भारतीय वेरिएंट में क्या होगा खास, चलिए डिटेल में बताते हैं...

Amazfit Active Max में क्या खासियत

एक नए टीजर में, पॉपुलर वियरेबल्स बनाने वाली कंपनी ने Active Max के कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स को कंफर्म कर दिया है। Amazfit की लेटेस्ट स्मार्टवॉच में 480x480 पिक्सेल रेजोल्यूशन वाली 1.5-इंच की एमोलेड डिस्प्ले होगी और इसकी पीक ब्राइटनेस भी बेहतर होगी, जिससे तेज धूप में भी इसे पढ़ना आसान होगा। इसकी सबसे खास बात इसकी बड़ी 658mAh बैटरी है। कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज करने पर यह 25 दिनों तक की बैटरी लाइफ दे सकती है।

amazfit active max smartwatch
ये भी पढ़ें:2026 में घर लाएं 55 inch TV, सबसे सस्ते मिल रहे ये 6 मॉडल, कीमत ₹24,999 से शुरू
ये भी पढ़ें:500GB डेटा के साथ 200 दिनों की वैलिडिटी, धूम मचा रहा यह रिचार्ज, इसलिए है खास

ढेर सारे हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग फीचर्स

हालांकि, यह आइडियल कंडीशन में है, लेकिन ग्लोबल रिलीज से पता चला है कि जीपीएस ट्रैकिंग ऑन होने पर यह आंकड़ा घटकर सिर्फ 64 घंटे रह जाता है। एक्टिव मैक्स सिर्फ बैटरी एंड्योरेंस के बारे में नहीं है; इसमें बायोमेट्रिक सेंसर और आउटडोर ट्रैकिंग टूल्स का एक सूट भी है जो आपके वर्कआउट को एक्टिव रूप से मॉनिटर करने में मदद करते हैं। यह स्मार्टवॉच 170 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड, इंटेलिजेंट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डिटेक्शन, और एडवांस्ड हार्ट रेट, ब्लड-ऑक्सीजन (SpO₂) मॉनिटरिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, और बायोचार्ज एनर्जी स्कोरिंग को सपोर्ट करती है ताकि यूजर्स को उनकी ओवरऑल तैयारी और रिकवरी के बारे में जानकारी मिल सके।

अमेजफिट इस मॉडल को ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ लॉन्च करेगा, जिसमें Android और iOS दोनों डिवाइस के लिए ब्लूटूथ 5.3 LE का सपोर्ट होगा। हालांकि कंपनी ने अभी तक भारत के लिए सटीक कीमत या लॉन्च की पक्की तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन टीजर और रीजनल रोलआउट पैटर्न से पता चलता है कि Active Max स्मार्टवॉच आने वाले हफ्तों में बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकती है।

