एडवांस GPS वाली धांसू स्मार्टवॉच लाया ब्रांड, 12 दिन चलेगी बैटरी; फीचर्स भी कमाल के
Amazfit Active 3 Premium Launched: एडवेंचर और आउटडोर एक्टिविटी एक रफ-एंड-टफ स्मार्टवॉच तलाश रहे हैं, तो अमेजफिट की नई Amazfit Active 3 Premium स्मार्टवॉच एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। इस वॉच में क्या-क्या खास है और कितनी है इसकी कीमत, चलिए डिटेल में जानते हैं....
Amazfit Active 3 Premium Launched: एडवेंचर और आउटडोर एक्टिविटी के लिए एक रफ-एंड-टफ स्मार्टवॉच तलाश रहे हैं, तो अमेजफिट की नई Amazfit Active 3 Premium स्मार्टवॉच एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। कंपनी ने फिलहाल इसे वैश्विक बाजार में लॉन्च किया है। यह एक कॉम्पैक्ट स्मार्टवॉच है जिसे खासतौर से ऐसे यूजर्स के लिए बनाया गया है जो रनिंग के साथ स्ट्रेंथ या स्टूडियो वर्कआउट करते हैं। यह वॉच स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग, नेविगेशन और हेल्थ ट्रैकिंग पर फोकस करती है, जबकि इसका डिजाइन रोजाना इस्तेमाल के लिए काफी सिंपल है।
एक्टिव 3 प्रीमियम में बिल्ट-इन रनिंग वर्कआउट और जेप कोच एडाप्टिव ट्रेनिंग प्लान शामिल हैं। ये प्लान परफॉर्मेंस और रिकवरी के आधार पर एडजस्ट होते हैं और 5K से लेकर फुल मैराथन डिस्टेंस तक के गोल को सपोर्ट करते हैं। रनिंग मेट्रिक्स में पोस्चर ट्रैकिंग, रनिंग पावर, लैक्टेट थ्रेशोल्ड, ग्राउंड कॉन्टैक्ट टाइम, रिदम एनालिसिस और बैलेंस मॉनिटरिंग शामिल हैं। ये इनसाइट्स यूजर्स को एफर्ट समझने, फॉर्म को बेहतर बनाने और समय के साथ चोट के रिस्क को कम करने में मदद करती हैं। यह वॉच वर्चुअल पेसर, स्मार्ट ट्रैजेक्टरी करेक्शन, ट्रैक रन मोड और रनिंग गियर मैनेजमेंट को भी सपोर्ट करती है। इस वॉच में क्या-क्या खास है और कितनी है इसकी कीमत, चलिए डिटेल में जानते हैं.…
छह सैटेलाइट पोजिशनिंग सिस्टम
नेविगेशन के लिए, वॉच ऑफलाइन मैप, टर्न-बाय-टर्न डायरेक्शन, ऑटोमैटिक रीरूटिंग और पॉइंट-टू-पॉइंट रूट प्लानिंग के साथ छह सैटेलाइट पोजिशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है। यूजर सीधे वॉच से ही अपनी पसंदीदा जगहें खोज सकते हैं। 4GB इंटरनल स्टोरेज में मैप, ऑडियो को फोन-फ्री वर्कआउट के लिए स्टोर किया जा सकता है।
बड़ा डिस्प्ले, मजबूत बिल्ड
स्मार्टवॉच में 45mm स्टेनलेस स्टील फ्रेम है जिसमें चार फिजिकल बटन हैं और स्ट्रैप के बिना इसका वजन 38 ग्राम है। इसमें 1.32-इंच एमोलेड डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 466×466 पिक्सेल है और ब्राइटनेस 3000 निट्स तक है। स्क्रीन सफायर ग्लास से प्रोटेक्टेड है। वॉच 5ATM वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आती है, जिससे यह गहरे पानी में भी खराब नहीं होती है। कंपनी ने इसे एपेक्स सिल्वर, एटलस ब्लू और एयरो व्हाइट जैसे कलर्स में लॉन्च किया है।
फुल चार्ज में 12 दिन चलेगी बैटरी
वॉच में 365mAh बैटरी लगी है। कंपनी का दावा है कि नॉर्मल यूज में 12 दिन तक की बैटरी लाइफ और हैवी यूज में 7 दिन तक की बैटरी लाइफ मिलती है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर 4 दिन तक, और लगातार जीपीएस चलाने पर 24 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। जीपीएस पावर सेविंग मोड 76 घंटे तक चल सकता है, या म्यूजिक प्लेबैक के साथ जीपीएस इस्तेमाल करने पर 10 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है।
हेल्थ फीचर्स की भरमार, स्पोर्ट्स मोड भी
हेल्थ ट्रैकिंग, बायोट्रैकर पीपीजी सेंसर से चलती है, जो लगातार हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, स्ट्रेस और स्किन टेम्परेचर मॉनिटर करता है। स्लीप ट्रैकिंग में हार्ट रेट में बदलाव, सांस की क्वालिटी, नींद के स्टेज, झपकी और स्लीप स्कोर शामिल हैं। बायोचार्ज, एक्टिविटी और रिकवरी के आधार पर रोजाना रेडीनेस स्कोर देता है। एक्स्ट्रा मेट्रिक्स में VO₂ मैक्स, ट्रेनिंग लोड, ट्रेनिंग इफेक्ट और ट्रेनिंग स्ट्रेस बैलेंस शामिल हैं। एक टैप मेजरमेंट से 45 सेकंड में हार्ट रेट, स्ट्रेस, ब्लड ऑक्सीजन और सांस लेने की दर चेक की जा सकती है।
यह वॉच 170 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड को सपोर्ट करती है, जिसमें रनिंग, साइकलिंग, स्विमिंग, 25 मूवमेंट की ऑटो रिकग्निशन के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, HYROX ट्रेनिंग, इनडोर वर्कआउट, विंटर स्पोर्ट्स और बॉल स्पोर्ट्स शामिल हैं।
वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट भी
वॉच में मिलने वाले अन्य स्मार्ट फीचर्स में बिल्ट-इन माइक्रोफोन और स्पीकर से ब्लूटूथ कॉलिंग, जेप फ्लो वॉयस असिस्टेंट, नोटिफिकेशन, म्यूजिक कंट्रोल, iOS के लिए कैमरा कंट्रोल, एंड्रॉयड पर क्विक रिप्लाई और फाइंड माई फोन शामिल हैं। डिवाइस जेप ऐप के साथ चलता है और एंड्रॉयड 7.0 या उसके बाद के वर्जन और iOS 14.0 या उसके बाद के वर्जन को सपोर्ट करता है। डेटा स्ट्रावा, ट्रेनिंगपीक्स, रूना और Intervals.icu, ऐप्पल हेल्थ और गूगल फिट के साथ सिंक हो सकता है।
कीमत और उपलब्धता
Amazfit Active 3 Premium, 26 फरवरी, से अमेजफिट और अमेजन पर 169.99 डॉलर (करीब 15,500 रुपये) में उपलब्ध है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
