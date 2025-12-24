एक साथ तीन काम करेंगे ये ऑल-इन-वन प्रिंटर, घर हो या ऑफिस हर जगह आएंगे काम, कीमत हो गई बेहद कम
अगर आप अपने घर या फिर ऑफिस के लिए एक ऑल-इन-वन प्रिंटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको अमेजन पर मिल रहे कुछ ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।
ऑल-इन-वन प्रिंटर आज के घर और ऑफिस दोनों के लिए एक जरूरी डिवाइस बन गया है। इस तरह के प्रिंटर एक ही मशीन में प्रिंट, स्कैन और कॉपी जैसे कई फंक्शन्स की सुविधा के साथ आते हैं। इनका डिजाइन काफी कॉम्पैक्ट होता है, जिससे से कहीं भी रखना आसान हो जाता है। ये प्रिंटर फास्ट प्रिंट स्पीड, शानदार क्वालिटी और वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आते हैं, जिससे मोबाइल या लैपटॉप से सीधे वायरलेस प्रिंटिंग हो जाती है। अमेजन पर इसके कई ऑप्शन्स मौजूद हैं।
1. Canon PIXMA MegaTank G4770 All-in-one
इसकी कीमत 24,775 रुपये है, जिसे 39% डिस्काउंट के साथ 14,999 रुपये हो जाती है। यह एक ऑल-इन-वन इंकटैंक प्रिंटर है, जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी के साथ-साथ फैक्स की सुविधा भी देता है। इसका वायरलेस सपोर्ट घर और छोटे ऑफिस के लिए इसे बेहद उपयोगी बनाता है। मेगाटैंक तकनीक के कारण इसमें स्याही की लागत कम आती है और ज्यादा पेज प्रिंट किए जा सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
स्याही की लागत कम
वायरलेस और मल्टी-फंक्शन सुविधा
ADF से समय की बचत
क्यों खोजें विकल्प
साइज थोड़ा बड़ा
शुरुआती कीमत सामान्य प्रिंटर से ज्यादा
2. Canon PIXMA E470 All in One (Print, Scan, Copy) WiFi Ink Efficient Colour Printer for Home
यह एक किफायती ऑप्शन है। इसकी कीमत 6,495 रुपये है। इसे 25% डिस्काउंट के साथ 4,899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों सुविधाएं देता है। यह कलर प्रिंटिंग को सपोर्ट करता है। यह वाई-फाई और यूएसबी कनेक्टिविटी के साथ आता है, जिससे इसे लैपटॉप, मोबाइल और कंप्यूटर से आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। कम प्रिंट कॉस्ट और अच्छी प्रिंट क्वालिटी इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए किफायती बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम प्रिंट लागत
मोबाइल और वायरलेस प्रिंटिंग सपोर्ट
अच्छी कलर और टेक्स्ट क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
डुप्लेक्स प्रिंटिंग नहीं
एन्लार्ज/रिड्यूस फीचर नहीं
3. Epson EcoTank L3252 Wi-Fi All-in-One Ink Tank Printer (Black)
इसकी कीमत 17,999 रुपये है। इसे 23% डिस्काउंट के साथ 13,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह ऑल-इन-वन प्रिंटर प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों काम आसानी से करता है। इसमें इको-फ्रेंडली और किफायती हीट-फ्री टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे बिजली की खपत कम होती है। स्पिल-फ्री रिफिलिंग सिस्टम से स्याही भरना आसान और साफ रहता है। स्मार्ट वाई-फाई और ऐप सपोर्ट से मोबाइल और लैपटॉप से प्रिंट करना बेहद आसान हो जाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली की कम खपत
स्याही की बचत और कम रनिंग कॉस्ट
मोबाइल से आसान प्रिंटिंग
क्यों खोजें विकल्प
डुप्लेक्स प्रिंटिंग सपोर्ट नहीं
बड़े ऑफिस के लिए स्पीड सीमित
4. HP Smart Tank 589 All-in-One WiFi Colour Printer |Up to 4000 Black & 6000 Colour Prints I Print,Scan & Copy for Home/Office
इसकी कीमत 23% डिस्काउंट के साथ 13,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा देता है और हाई-कैपेसिटी इंक टैंक के साथ आता है, जिससे 4000 ब्लैक और 6000 कलर प्रिंट तक निकाले जा सकते हैं। इसका स्मार्ट टैंक सिस्टम स्याही की बचत करता है और प्रति पेज लागत कम रखता है। वायरलेस कनेक्टिविटी और HP स्मार्ट ऐप की मदद से मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट से आसानी से प्रिंट लिया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम प्रिंट कॉस्ट और ज्यादा आउटपुट
वायरलेस और मोबाइल प्रिंटिंग आसान
अच्छी कलर प्रिंट क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
डुप्लेक्स प्रिंटिंग नहीं
शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा
5. Brother Ink Tank DCP-T226 All in One (Print Scan Copy) Color Printer Best for Home, 64 MB, 150 Sheet Paper Tray, USB, Print Up to 7.5 K Pages in Black and 5 K in Color Each for (CMY),Free Installation
इसकी कीमत 13,990 रुपये है। इसे 21% डिस्काउंट के साथ 10,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक ऑल-इन-वन कलर प्रिंटर है, जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों सुविधाएं देता है। यह खासतौर पर घर के इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बड़ा इंक टैंक दिया गया है, जिससे ब्लैक में लगभग 7,500 और कलर में लगभग 5,000 पेज तक प्रिंट निकाले जा सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
कम लागत में ज्यादा प्रिंटिंग
स्टेबल परफॉर्मेंस
बड़ी पेपर ट्रे से बार-बार पेपर भरने की जरूरत नहीं
क्यों खोजें विकल्प
Wi-Fi सपोर्ट नहीं
डुप्लेक्स प्रिंटिंग की सुविधा नहीं
6. Epson EcoTank Monochrome M2120 All-in-One InkTank WiFi Printer, Black
इसकी कीमत 15,699 रुपये है। इसमें प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों सुविधाएं मिलती हैं। फ्लैटबेड स्कैनर से डॉक्यूमेंट आसानी से और साफ स्कैन किए जा सकते हैं। यह ब्लैक एंड व्हाइट आउटपुट देता है और A4 से लेकर DL साइज तक कई पेपर साइज सपोर्ट करता है। मैनुअल डुप्लेक्स प्रिंटिंग से कागज की बचत होती है।
Specifications
क्यों खरीदें
ज्यादा प्रिंटिंग के लिए किफायती
कई पेपर साइज सपोर्ट
ऐप से आसान कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो डुप्लेक्स की सुविधा नहीं
कलर प्रिंट सपोर्ट नहीं
7. HP Ultra Ink Advantage 4929 WiFi Aill-in-One Colour Printer | Additional 2 Sets of Ink | 1 Year Warranty
इसकी कीमत 8,290 रुपये है। यह खासतौर पर घर और छोटे ऑफिस के लिए बनाया गया है। इसमें अतिरिक्त 2 सेट इंक दिए जाते हैं, जिससे लंबे समय तक बिना चिंता के प्रिंटिंग की जा सकती है। वायरलेस कनेक्टिविटी की मदद से मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट से आसानी से प्रिंट लिया जा सकता है। HP की प्रिंट क्वालिटी और आसान इस्तेमाल इसे रोजमर्रा के डॉक्यूमेंट और कलर प्रिंटिंग के लिए एक अच्छा विकल्प बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
अतिरिक्त इंक से रनिंग कॉस्ट कम
वायरलेस और मोबाइल प्रिंटिंग आसान
अच्छी कलर प्रिंट क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
डुप्लेक्स प्रिंटिंग सपोर्ट नहीं
हेवी ऑफिस यूज के लिए स्पीड सीमित
