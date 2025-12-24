एक साथ तीन काम करेंगे ये ऑल-इन-वन प्रिंटर, घर हो या ऑफिस हर जगह आएंगे काम, कीमत हो गई बेहद कम

संक्षेप: अगर आप अपने घर या फिर ऑफिस के लिए एक ऑल-इन-वन प्रिंटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको अमेजन पर मिल रहे कुछ ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।

Dec 24, 2025 01:05 pm IST

ऑल-इन-वन प्रिंटर आज के घर और ऑफिस दोनों के लिए एक जरूरी डिवाइस बन गया है। इस तरह के प्रिंटर एक ही मशीन में प्रिंट, स्कैन और कॉपी जैसे कई फंक्शन्स की सुविधा के साथ आते हैं। इनका डिजाइन काफी कॉम्पैक्ट होता है, जिससे से कहीं भी रखना आसान हो जाता है। ये प्रिंटर फास्ट प्रिंट स्पीड, शानदार क्वालिटी और वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आते हैं, जिससे मोबाइल या लैपटॉप से सीधे वायरलेस प्रिंटिंग हो जाती है। अमेजन पर इसके कई ऑप्शन्स मौजूद हैं।

इसकी कीमत 24,775 रुपये है, जिसे 39% डिस्काउंट के साथ 14,999 रुपये हो जाती है। यह एक ऑल-इन-वन इंकटैंक प्रिंटर है, जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी के साथ-साथ फैक्स की सुविधा भी देता है। इसका वायरलेस सपोर्ट घर और छोटे ऑफिस के लिए इसे बेहद उपयोगी बनाता है। मेगाटैंक तकनीक के कारण इसमें स्याही की लागत कम आती है और ज्यादा पेज प्रिंट किए जा सकते हैं।

Specifications फंक्शन प्रिंट, स्कैन, कॉपी और फैक्स तकनीक मेगाटैंक इंक सिस्टम कनेक्टिविटी वायरलेस (Wi-Fi) ADF ऑटोमैटिक डॉक्यूमेंट फीडर क्यों खरीदें स्याही की लागत कम वायरलेस और मल्टी-फंक्शन सुविधा ADF से समय की बचत क्यों खोजें विकल्प साइज थोड़ा बड़ा शुरुआती कीमत सामान्य प्रिंटर से ज्यादा

यह एक किफायती ऑप्शन है। इसकी कीमत 6,495 रुपये है। इसे 25% डिस्काउंट के साथ 4,899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों सुविधाएं देता है। यह कलर प्रिंटिंग को सपोर्ट करता है। यह वाई-फाई और यूएसबी कनेक्टिविटी के साथ आता है, जिससे इसे लैपटॉप, मोबाइल और कंप्यूटर से आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। कम प्रिंट कॉस्ट और अच्छी प्रिंट क्वालिटी इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए किफायती बनाती है।

Specifications फंक्शन प्रिंट, स्कैन, कॉपी आउटपुट कलर प्रिंट कनेक्टिविटी वाई-फाई और हाई-स्पीड USB स्कैनर 600 x 1200 dpi रिजोल्यूशन मोबाइल प्रिंटिंग कैनन प्रिंट सविस, पिक्समा क्लाउड लिंक क्यों खरीदें कम प्रिंट लागत मोबाइल और वायरलेस प्रिंटिंग सपोर्ट अच्छी कलर और टेक्स्ट क्वालिटी क्यों खोजें विकल्प डुप्लेक्स प्रिंटिंग नहीं एन्लार्ज/रिड्यूस फीचर नहीं

इसकी कीमत 17,999 रुपये है। इसे 23% डिस्काउंट के साथ 13,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह ऑल-इन-वन प्रिंटर प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों काम आसानी से करता है। इसमें इको-फ्रेंडली और किफायती हीट-फ्री टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे बिजली की खपत कम होती है। स्पिल-फ्री रिफिलिंग सिस्टम से स्याही भरना आसान और साफ रहता है। स्मार्ट वाई-फाई और ऐप सपोर्ट से मोबाइल और लैपटॉप से प्रिंट करना बेहद आसान हो जाती है।

Specifications फंक्शन प्रिंट, स्कैन और कॉपी तकनीक हीट फ्री, इको-फ्रेंडली इंक रिफिल स्पिल-फ्री सिस्टम कनेक्टिविटी स्मार्ट वाई-फाई और मोबाइल ऐप सपोर्ट क्यों खरीदें बिजली की कम खपत स्याही की बचत और कम रनिंग कॉस्ट मोबाइल से आसान प्रिंटिंग क्यों खोजें विकल्प डुप्लेक्स प्रिंटिंग सपोर्ट नहीं बड़े ऑफिस के लिए स्पीड सीमित

इसकी कीमत 23% डिस्काउंट के साथ 13,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा देता है और हाई-कैपेसिटी इंक टैंक के साथ आता है, जिससे 4000 ब्लैक और 6000 कलर प्रिंट तक निकाले जा सकते हैं। इसका स्मार्ट टैंक सिस्टम स्याही की बचत करता है और प्रति पेज लागत कम रखता है। वायरलेस कनेक्टिविटी और HP स्मार्ट ऐप की मदद से मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट से आसानी से प्रिंट लिया जा सकता है।

Specifications फंक्शन प्रिंट, स्कैन और कॉपी प्रिंट क्षमता 4000 ब्लैक और 6000 कलर प्रिंट कनेक्टिविटी WiFi और मोबाइल ऐप सपोर्ट टेक्नोलॉजी स्मार्ट टैंक इंक सिस्टम क्यों खरीदें कम प्रिंट कॉस्ट और ज्यादा आउटपुट वायरलेस और मोबाइल प्रिंटिंग आसान अच्छी कलर प्रिंट क्वालिटी क्यों खोजें विकल्प डुप्लेक्स प्रिंटिंग नहीं शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा

इसकी कीमत 13,990 रुपये है। इसे 21% डिस्काउंट के साथ 10,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक ऑल-इन-वन कलर प्रिंटर है, जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों सुविधाएं देता है। यह खासतौर पर घर के इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बड़ा इंक टैंक दिया गया है, जिससे ब्लैक में लगभग 7,500 और कलर में लगभग 5,000 पेज तक प्रिंट निकाले जा सकते हैं।

Specifications फंक्शन प्रिंट, स्कैन और कॉपी प्रिंट क्षमता 7,500 ब्लैक और 5,000 कलर पेज मेमोरी 64 MB पेपर ट्रे 150 शीट क्षमता कनेक्टिविटी USB क्यों खरीदें कम लागत में ज्यादा प्रिंटिंग स्टेबल परफॉर्मेंस बड़ी पेपर ट्रे से बार-बार पेपर भरने की जरूरत नहीं क्यों खोजें विकल्प Wi-Fi सपोर्ट नहीं डुप्लेक्स प्रिंटिंग की सुविधा नहीं

इसकी कीमत 15,699 रुपये है। इसमें प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों सुविधाएं मिलती हैं। फ्लैटबेड स्कैनर से डॉक्यूमेंट आसानी से और साफ स्कैन किए जा सकते हैं। यह ब्लैक एंड व्हाइट आउटपुट देता है और A4 से लेकर DL साइज तक कई पेपर साइज सपोर्ट करता है। मैनुअल डुप्लेक्स प्रिंटिंग से कागज की बचत होती है।

Specifications फंक्शन प्रिंट, स्कैन और कॉपी आउटपुट ब्लैक एंड व्हाइट स्कैनर फ्लैटबेड स्कैनर डुप्लेक्स प्रिंट मैनुअल कंट्रोल मोबाइल/एप्लिकेशन से क्यों खरीदें ज्यादा प्रिंटिंग के लिए किफायती कई पेपर साइज सपोर्ट ऐप से आसान कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प ऑटो डुप्लेक्स की सुविधा नहीं कलर प्रिंट सपोर्ट नहीं

इसकी कीमत 8,290 रुपये है। यह खासतौर पर घर और छोटे ऑफिस के लिए बनाया गया है। इसमें अतिरिक्त 2 सेट इंक दिए जाते हैं, जिससे लंबे समय तक बिना चिंता के प्रिंटिंग की जा सकती है। वायरलेस कनेक्टिविटी की मदद से मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट से आसानी से प्रिंट लिया जा सकता है। HP की प्रिंट क्वालिटी और आसान इस्तेमाल इसे रोजमर्रा के डॉक्यूमेंट और कलर प्रिंटिंग के लिए एक अच्छा विकल्प बनाती है।

Specifications फंक्शन प्रिंट, स्कैन और कॉपी आउटपुट कलर प्रिंट कनेक्टिविटी WiFi सपोर्ट इंक सुविधा अतिरिक्त 2 सेट इंक शामिल वारंटी 1 साल क्यों खरीदें अतिरिक्त इंक से रनिंग कॉस्ट कम वायरलेस और मोबाइल प्रिंटिंग आसान अच्छी कलर प्रिंट क्वालिटी क्यों खोजें विकल्प डुप्लेक्स प्रिंटिंग सपोर्ट नहीं हेवी ऑफिस यूज के लिए स्पीड सीमित

