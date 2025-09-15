ऑल इन वन मॉनिटर, गेमिंग एडिटिंग सभी में बेस्ट, मिल रहा बंपर डिस्काउंट
ऑल इन वन मॉनिटर की खरीद पर शानदार डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा हैं, जहां से आप सस्ते में इन मॉनिटर को खरीद सकते हैं...
ऑल इन वन गेमिंग मॉनिटर की डिमांड आज के वक्त में सबसे ज्यादा होती है, गेमिंग हो या फिर एडिटिंग हो या फिर मल्टी टास्किंग करना हो, ऑल इन वन मॉनिटर में सारे कम बहुत ही स्मूथ चलते हैं। इसमें 220 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलता है, जो इसे गेमिंग के लिए परफेक्ट बना देता है। साथ ही इन मॉनिटर में बड़ा डिस्प्ले और नेचुरल कलर्स और ब्राइटनेस दिया जा रहा है। ऐसे में एडिटिंग के साथ आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। साथ ही मल्टीटॉस्किंग के दौरान यह कई सारी टैब ओपन होने पर स्मूथ एक्सपीरिएंस देता है। हालांकि इन सारी खूबियों के साथ इनकी कीमत भी बढ़ जाती है, लेकिन हम आपके लिए मार्केट के कुछ बेस्ट मॉनिटर लेकर आए हैं, जिन्हें आप सस्ती कीमत में खरीद सकते हैं...
यह मॉनिटर खासतौर पर ऑफिस वर्क, कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग और लाइट गेमिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 100Hz रिफ्रेश रेट, 99% sRGB कलर कवरेज और शानदार व्यूइंग एंगल्स मिलते हैं, जो इसे न सिर्फ विजुअल्स में बेहतर बनाते हैं बल्कि आपकी आंखों को भी थकान से बचाते हैं। Dell की बिल्ड क्वालिटी और 3 साल की वारंटी इसे एक भरोसेमंद चॉइस बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार कलर और व्यूइंग एंगल
स्मूद विजुअल्स और कम फ्लिकर
हाइट, टिल्ट, स्विवेल और पिवट सब एडजस्टेबल
आसान कनेक्टिविटी और चार्जिंग
क्यों खोजें विकल्प
स्पीकर्स नहीं दिए गए
4K रिज़ॉल्यूशन की कमी
हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित
यह डेस्कटॉप कॉम्पैक्ट डिजाइन में आता है। यह डेस्कटॉप FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले में आता है और लेटेस्ट Intel N100 प्रोसेसर दिया गया है, जो डेली टास्क, बिजनेस वर्क, ऑनलाइन मीटिंग्स और मल्टीमीडिया यूज के लिए बेस्ट है। साथ ही इसमें Windows 11 और MS Office 2024 पहले से प्री-इंस्टॉल्ड मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार कलर और एंटी-ग्लेयर स्क्रीन
डेली टास्क के लिए फास्ट और एफिशिएंट
स्मूद मल्टीटास्किंग
फास्ट बूट और क्विक फाइल एक्सेस
क्यों खोजें विकल्प
हैवी गेमिंग या प्रो ग्राफिक्स वर्क के लिए नहीं
RAM सिर्फ एक स्लॉट से एक्सपैंडेबल
Optical Drive नहीं
यह 32 इंच का स्मार्ट मॉनिटर उन लोगों के लिए है, जो गेमिंग और वर्किंग दोनों में स्मार्ट तरीके से बैलेंस चाहते हैं। इसमें आपको FHD IPS डिस्प्ले मिलता है, साथ ही webOS 23 सपोर्ट दिया गया है। यह मॉनिटर एयरप्ले 2, स्क्रीन शेयर, ब्लूटूथ और ThinQ Home Dashboard के साथ आता हैं, जिससे यह एक मॉनिटर कम और एक स्मार्ट टीवी ज्यादा लगता है।
Specifications
क्यों खरीदें
32 इंच FHD IPS डिस्प्ले
स्मार्ट होम डिवाइसेज़ को कंट्रोल करने की सुविधा
वायरलेस ऑडियो
प्रीमियम और मॉडर्न लुक
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ FHD रेजोल्यूशन
60Hz रिफ्रेश रेट
सिर्फ 1 HDMI पोर्ट
यह 21.45 इंच FHD डिस्प्ले वाला मॉनिटर है, जो 8 जीबी रैम 512 जीबी स्टोरेज और विंडो 11 सपोर्ट के साथ आता है। यह मॉनिटर स्टाइलिश है जो कम जगह लेता है और ऑफिस व एजुकेशन जैसे डेली टास्क आसानी से संभाल सकता है। यह एक बेहतरीन ऑल-इन-वन ऑप्शन बन सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
क्लियर और ब्राइट व्यूइंग एक्सपीरियंस
क्लियर और ब्राइट व्यूइंग एक्सपीरियंस
लेटेस्ट वायरलेस कनेक्टिविटी
CPU और मॉनिटर
क्यों खोजें विकल्प
कोई HDD स्लॉट नहीं
डिस्प्ले रिफ्रेश रेट 60Hz
ग्राफ़िक इंटेंसिव वर्क के लिए उपयुक्त नहीं
यह एक 23.8 इंच वाला फुल एचडी प्लस आईपीएस मॉनिटर है। इसमें 16 जीबी रैम और 512 स्टोरेज ऑप्शन में आता है। इसमें विंडो 11 सपोर्ट दिया गया है। यह एक ऑल इन वन डेस्कटॉप है। इसमें काफी पावरफुल और फीचर्स से भरपूर है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑल-इन-वन की कॉम्पैक्टनेस
वायरलेस कीबोर्ड और माउस
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
क्यों खोजें विकल्प
स्क्रीन टच नहीं है
स्क्रीन टच नहीं
अपग्रेड लिमिटेड
यह एक 21.5 इंच का फुल एचडी मॉनिटर है। इसमें शानदार डिस्प्ले क्वालिटी मिलती है। इसमें 100Hz की रिफ्रेश रेट और आई कंपैक्ट सर्टिफिकेशन दिया गया है, जो इसे लंबे समय तक उपयोग के लिए आरामदायक भी बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मूद स्क्रॉलिंग और बेहतर वीडियो और गेमिंग एक्सपीरिएंस
मल्टी-स्क्रीन सेटअप के लिए बेहतर
3 साल की वारंटी
100Hz रिफ्रेश रेट
क्यों खोजें विकल्प
स्पीकर नहीं
VA पैनल
हार्डकोर गेमर्स में इश्यू
यह एक स्टाइलिश और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड मॉनिटर है, जो खासतौर पर गेमिंग और मल्टीमीडिया यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसकी 23.8 इंच की IPS स्क्रीन, 120Hz रिफ्रेश रेट शानदार विजुअल अनुभव देता है। साथ ही इनबिल्ट स्पीकर्स, एडेप्टिव सिंक सपोर्ट और आंखों की सुरक्षा के लिए आई केयर टेक्नोलॉजी इसे एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
गेमिंग और वीडियो के लिए स्मूद एक्सपीरियंस
फास्ट मूवमेंट में भी क्लियर और शार्प विजुअल्स
बेहतर व्यूइंग एंगल और कलर कंसिस्टेंसी
इनबिल्ट स्टीरियो स्पीकर्स
क्यों खोजें विकल्प
स्पीकर की क्वालिटी बेसिक
बिल्ड क्वॉलिटी इश्यू
प्रीमियम नहीं लगता
