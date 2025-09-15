ऑल इन वन मॉनिटर, गेमिंग एडिटिंग सभी में बेस्ट, मिल रहा बंपर डिस्काउंट

ऑल इन वन मॉनिटर की खरीद पर शानदार डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा हैं, जहां से आप सस्ते में इन मॉनिटर को खरीद सकते हैं...

Follow Us on

Mon, 15 Sep 2025 10:06 AM

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

ऑल इन वन गेमिंग मॉनिटर की डिमांड आज के वक्त में सबसे ज्यादा होती है, गेमिंग हो या फिर एडिटिंग हो या फिर मल्टी टास्किंग करना हो, ऑल इन वन मॉनिटर में सारे कम बहुत ही स्मूथ चलते हैं। इसमें 220 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलता है, जो इसे गेमिंग के लिए परफेक्ट बना देता है। साथ ही इन मॉनिटर में बड़ा डिस्प्ले और नेचुरल कलर्स और ब्राइटनेस दिया जा रहा है। ऐसे में एडिटिंग के साथ आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। साथ ही मल्टीटॉस्किंग के दौरान यह कई सारी टैब ओपन होने पर स्मूथ एक्सपीरिएंस देता है। हालांकि इन सारी खूबियों के साथ इनकी कीमत भी बढ़ जाती है, लेकिन हम आपके लिए मार्केट के कुछ बेस्ट मॉनिटर लेकर आए हैं, जिन्हें आप सस्ती कीमत में खरीद सकते हैं...

Loading Suggestions...

यह मॉनिटर खासतौर पर ऑफिस वर्क, कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग और लाइट गेमिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 100Hz रिफ्रेश रेट, 99% sRGB कलर कवरेज और शानदार व्यूइंग एंगल्स मिलते हैं, जो इसे न सिर्फ विजुअल्स में बेहतर बनाते हैं बल्कि आपकी आंखों को भी थकान से बचाते हैं। Dell की बिल्ड क्वालिटी और 3 साल की वारंटी इसे एक भरोसेमंद चॉइस बनाती है।

Loading Suggestions...

यह डेस्कटॉप कॉम्पैक्ट डिजाइन में आता है। यह डेस्कटॉप FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले में आता है और लेटेस्ट Intel N100 प्रोसेसर दिया गया है, जो डेली टास्क, बिजनेस वर्क, ऑनलाइन मीटिंग्स और मल्टीमीडिया यूज के लिए बेस्ट है। साथ ही इसमें Windows 11 और MS Office 2024 पहले से प्री-इंस्टॉल्ड मिलता है।

Loading Suggestions...

यह 32 इंच का स्मार्ट मॉनिटर उन लोगों के लिए है, जो गेमिंग और वर्किंग दोनों में स्मार्ट तरीके से बैलेंस चाहते हैं। इसमें आपको FHD IPS डिस्प्ले मिलता है, साथ ही webOS 23 सपोर्ट दिया गया है। यह मॉनिटर एयरप्ले 2, स्क्रीन शेयर, ब्लूटूथ और ThinQ Home Dashboard के साथ आता हैं, जिससे यह एक मॉनिटर कम और एक स्मार्ट टीवी ज्यादा लगता है।

Loading Suggestions...

यह 21.45 इंच FHD डिस्प्ले वाला मॉनिटर है, जो 8 जीबी रैम 512 जीबी स्टोरेज और विंडो 11 सपोर्ट के साथ आता है। यह मॉनिटर स्टाइलिश है जो कम जगह लेता है और ऑफिस व एजुकेशन जैसे डेली टास्क आसानी से संभाल सकता है। यह एक बेहतरीन ऑल-इन-वन ऑप्शन बन सकता है।

Loading Suggestions...

यह एक 23.8 इंच वाला फुल एचडी प्लस आईपीएस मॉनिटर है। इसमें 16 जीबी रैम और 512 स्टोरेज ऑप्शन में आता है। इसमें विंडो 11 सपोर्ट दिया गया है। यह एक ऑल इन वन डेस्कटॉप है। इसमें काफी पावरफुल और फीचर्स से भरपूर है।

Loading Suggestions...

यह एक 21.5 इंच का फुल एचडी मॉनिटर है। इसमें शानदार डिस्प्ले क्वालिटी मिलती है। इसमें 100Hz की रिफ्रेश रेट और आई कंपैक्ट सर्टिफिकेशन दिया गया है, जो इसे लंबे समय तक उपयोग के लिए आरामदायक भी बनाता है।

Loading Suggestions...

यह एक स्टाइलिश और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड मॉनिटर है, जो खासतौर पर गेमिंग और मल्टीमीडिया यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसकी 23.8 इंच की IPS स्क्रीन, 120Hz रिफ्रेश रेट शानदार विजुअल अनुभव देता है। साथ ही इनबिल्ट स्पीकर्स, एडेप्टिव सिंक सपोर्ट और आंखों की सुरक्षा के लिए आई केयर टेक्नोलॉजी इसे एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट बनाती है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।