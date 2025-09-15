ऑल इन वन मॉनिटर, गेमिंग एडिटिंग सभी में बेस्ट, मिल रहा बंपर डिस्काउंट all in one monitor for gaming edition buy on discount offer, Gadgets Hindi News - Hindustan
ऑल इन वन मॉनिटर, गेमिंग एडिटिंग सभी में बेस्ट, मिल रहा बंपर डिस्काउंट

ऑल इन वन मॉनिटर की खरीद पर शानदार डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा हैं, जहां से आप सस्ते में इन मॉनिटर को खरीद सकते हैं...

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 10:06 AM
ऑल इन वन गेमिंग मॉनिटर की डिमांड आज के वक्त में सबसे ज्यादा होती है, गेमिंग हो या फिर एडिटिंग हो या फिर मल्टी टास्किंग करना हो, ऑल इन वन मॉनिटर में सारे कम बहुत ही स्मूथ चलते हैं। इसमें 220 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलता है, जो इसे गेमिंग के लिए परफेक्ट बना देता है। साथ ही इन मॉनिटर में बड़ा डिस्प्ले और नेचुरल कलर्स और ब्राइटनेस दिया जा रहा है। ऐसे में एडिटिंग के साथ आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। साथ ही मल्टीटॉस्किंग के दौरान यह कई सारी टैब ओपन होने पर स्मूथ एक्सपीरिएंस देता है। हालांकि इन सारी खूबियों के साथ इनकी कीमत भी बढ़ जाती है, लेकिन हम आपके लिए मार्केट के कुछ बेस्ट मॉनिटर लेकर आए हैं, जिन्हें आप सस्ती कीमत में खरीद सकते हैं...

ऑल इन वन मॉनिटर, गेमिंग एडिटिंग सभी में बेस्ट, मिल रहा बंपर डिस्काउंट
यह मॉनिटर खासतौर पर ऑफिस वर्क, कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग और लाइट गेमिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 100Hz रिफ्रेश रेट, 99% sRGB कलर कवरेज और शानदार व्यूइंग एंगल्स मिलते हैं, जो इसे न सिर्फ विजुअल्स में बेहतर बनाते हैं बल्कि आपकी आंखों को भी थकान से बचाते हैं। Dell की बिल्ड क्वालिटी और 3 साल की वारंटी इसे एक भरोसेमंद चॉइस बनाती है।

Specifications

डिस्प्ले
23.8 इंच FHD
रिफ्रेश रेट
100Hz
रिस्पॉन्स टाइम
5ms

क्यों खरीदें

...

शानदार कलर और व्यूइंग एंगल

...

स्मूद विजुअल्स और कम फ्लिकर

...

हाइट, टिल्ट, स्विवेल और पिवट सब एडजस्टेबल

...

आसान कनेक्टिविटी और चार्जिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

स्पीकर्स नहीं दिए गए

...

4K रिज़ॉल्यूशन की कमी

...

हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित

यह डेस्कटॉप कॉम्पैक्ट डिजाइन में आता है। यह डेस्कटॉप FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले में आता है और लेटेस्ट Intel N100 प्रोसेसर दिया गया है, जो डेली टास्क, बिजनेस वर्क, ऑनलाइन मीटिंग्स और मल्टीमीडिया यूज के लिए बेस्ट है। साथ ही इसमें Windows 11 और MS Office 2024 पहले से प्री-इंस्टॉल्ड मिलता है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel N100
रैम
8GB DDR4
स्टोरेज
512GB SSD
डिस्प्ले
23.8 इंच FHD
OS
Windows 11 Home

क्यों खरीदें

...

शानदार कलर और एंटी-ग्लेयर स्क्रीन

...

डेली टास्क के लिए फास्ट और एफिशिएंट

...

स्मूद मल्टीटास्किंग

...

फास्ट बूट और क्विक फाइल एक्सेस

क्यों खोजें विकल्प

...

हैवी गेमिंग या प्रो ग्राफिक्स वर्क के लिए नहीं

...

RAM सिर्फ एक स्लॉट से एक्सपैंडेबल

...

Optical Drive नहीं

यह 32 इंच का स्मार्ट मॉनिटर उन लोगों के लिए है, जो गेमिंग और वर्किंग दोनों में स्मार्ट तरीके से बैलेंस चाहते हैं। इसमें आपको FHD IPS डिस्प्ले मिलता है, साथ ही webOS 23 सपोर्ट दिया गया है। यह मॉनिटर एयरप्ले 2, स्क्रीन शेयर, ब्लूटूथ और ThinQ Home Dashboard के साथ आता हैं, जिससे यह एक मॉनिटर कम और एक स्मार्ट टीवी ज्यादा लगता है।

Specifications

डिस्प्ले
31.5 इंच
स्मार्ट OS
webOS 23
कनेक्टिविटी
AirPlay 2, Bluetooth, Screen Share, 1x HDMI
वारंटी
3 साल

क्यों खरीदें

...

32 इंच FHD IPS डिस्प्ले

...

स्मार्ट होम डिवाइसेज़ को कंट्रोल करने की सुविधा

...

वायरलेस ऑडियो

...

प्रीमियम और मॉडर्न लुक

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ FHD रेजोल्यूशन

...

60Hz रिफ्रेश रेट

...

सिर्फ 1 HDMI पोर्ट

यह 21.45 इंच FHD डिस्प्ले वाला मॉनिटर है, जो 8 जीबी रैम 512 जीबी स्टोरेज और विंडो 11 सपोर्ट के साथ आता है। यह मॉनिटर स्टाइलिश है जो कम जगह लेता है और ऑफिस व एजुकेशन जैसे डेली टास्क आसानी से संभाल सकता है। यह एक बेहतरीन ऑल-इन-वन ऑप्शन बन सकता है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Celeron 7305
रैम
8GB DDR4
डिस्प्ले
21.45 इंच
ग्राफिक्स
Intel UHD Graphics
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home
वजन
4.84 किलोग्राम

क्यों खरीदें

...

क्लियर और ब्राइट व्यूइंग एक्सपीरियंस

...

...

लेटेस्ट वायरलेस कनेक्टिविटी

...

CPU और मॉनिटर

क्यों खोजें विकल्प

...

कोई HDD स्लॉट नहीं

...

डिस्प्ले रिफ्रेश रेट 60Hz

...

ग्राफ़िक इंटेंसिव वर्क के लिए उपयुक्त नहीं

यह एक 23.8 इंच वाला फुल एचडी प्लस आईपीएस मॉनिटर है। इसमें 16 जीबी रैम और 512 स्टोरेज ऑप्शन में आता है। इसमें विंडो 11 सपोर्ट दिया गया है। यह एक ऑल इन वन डेस्कटॉप है। इसमें काफी पावरफुल और फीचर्स से भरपूर है।

Specifications

वायरलेस
Wireless Keyboard और Mouse
डिजाइन
3-साइड बार्डरलेस स्क्रीन
प्रोसेसर
Ryzen 7 प्रोसेसर
रिफ्रेश रेट
100Hz

क्यों खरीदें

...

ऑल-इन-वन की कॉम्पैक्टनेस

...

वायरलेस कीबोर्ड और माउस

...

माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस

क्यों खोजें विकल्प

...

स्क्रीन टच नहीं है

...

...

अपग्रेड लिमिटेड

यह एक 21.5 इंच का फुल एचडी मॉनिटर है। इसमें शानदार डिस्प्ले क्वालिटी मिलती है। इसमें 100Hz की रिफ्रेश रेट और आई कंपैक्ट सर्टिफिकेशन दिया गया है, जो इसे लंबे समय तक उपयोग के लिए आरामदायक भी बनाता है।

Specifications

स्क्रीन साइज
21.5 इंच
रिफ्रेश रेट
100Hz
रिस्पॉन्स टाइम
5ms
व्यूइंग एंगल
178°
वॉरंटी
3 साल

क्यों खरीदें

...

स्मूद स्क्रॉलिंग और बेहतर वीडियो और गेमिंग एक्सपीरिएंस

...

मल्टी-स्क्रीन सेटअप के लिए बेहतर

...

3 साल की वारंटी

...

100Hz रिफ्रेश रेट

क्यों खोजें विकल्प

...

स्पीकर नहीं

...

VA पैनल

...

हार्डकोर गेमर्स में इश्यू

यह एक स्टाइलिश और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड मॉनिटर है, जो खासतौर पर गेमिंग और मल्टीमीडिया यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसकी 23.8 इंच की IPS स्क्रीन, 120Hz रिफ्रेश रेट शानदार विजुअल अनुभव देता है। साथ ही इनबिल्ट स्पीकर्स, एडेप्टिव सिंक सपोर्ट और आंखों की सुरक्षा के लिए आई केयर टेक्नोलॉजी इसे एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट बनाती है।

Specifications

स्क्रीन साइज
23.8 इंच
पैनल टाइप
IPS
रिफ्रेश रेट
120Hz
ब्राइटनेस
250 nits
स्पीकर्स
इनबिल्ट स्टीरियो स्पीकर्स
वॉरंटी
3 साल

क्यों खरीदें

...

गेमिंग और वीडियो के लिए स्मूद एक्सपीरियंस

...

फास्ट मूवमेंट में भी क्लियर और शार्प विजुअल्स

...

बेहतर व्यूइंग एंगल और कलर कंसिस्टेंसी

...

इनबिल्ट स्टीरियो स्पीकर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

स्पीकर की क्वालिटी बेसिक

...

बिल्ड क्वॉलिटी इश्यू

...

प्रीमियम नहीं लगता

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

