अलर्ट! WhatsApp का खतरनाक मैसेज, ₹1000 का चालान भरने के चक्कर में हुआ ₹4 लाख का नुकसान

संक्षेप: WhatsApp पर आए फर्जी ट्रैफिक चालान लिंक पर क्लिक कर दिया और उसके बाद उसके बैंक खाते से लगभग 4,05,000 रुपए चोरी हो गए। जानिए कैसे हुई यह धोखाधड़ी और आप कैसे बचें।

दिल्ली के एक व्यक्ति को व्हाट्सऐप पर भेजे गए फर्जी ट्रैफिक चालान के झांसे में आकर 4 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। पुलिस के मुताबिक युवक को एक अनजान नंबर से “NextGen mParivahan” नाम से एक मैसेज मिला, जिसमें कहा गया कि उसके नाम पर 1,000 रुपए का ट्रैफिक चालान बकाया है और इसे चेक और पे करने के लिए लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा गया था। उस व्यक्ति ने सच्चा समझकर उस लिंक पर क्लिक किया और एक नया ऐप डाउनलोड कर लिया। लेकिन जब ऐप खुला तो कोई चालान डिटेल नहीं दिखी। शाम तक उसके मोबाइल और ईमेल से जुड़े कई बदलाव होने लगे। पहले उसके Amazon ई-वॉलेट का पासवर्ड बदल दिया गया और फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी बदल दी गई। इसके तुरंत बाद बैंक से SMS आने लगे कि उसकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी गई। इसके बाद ई-गिफ्ट कार्ड खरीदकर 4 लाख का चूना लगाया गया।

ऐसे की जा रही साइबर ठगी साइबर अपराधी अक्सर आधिकारिक नोटिस जैसा दिखने वाला मैसेज भेजते हैं, जिसमें वे लोगों को डर या जल्दबाज़ी में डालते हैं। ऐसे मैसेज में कहा जाता है कि अगर आप चालान या जुर्माना तुरंत नहीं भरेंगे, तो लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है या कानूनी कार्रवाई होगी। ये फर्जी संदेश SMS, WhatsApp या PDF फाइलों में भी भेजे जाते हैं। अक्सर यह NextGen mParivahan या परिवहन विभाग जैसा नाम उपयोग करते हैं ताकि यह आधिकारिक लगे।

पुलिस की चेतावनी और सलाह पुलिस ने पब्लिकली से चेतावनी जारी की है कि किसी भी अनजान लिंक, QR कोड या APK फाइल पर क्लिक न करें। किसी भी सरकारी एजेंसी या ट्रैफिक विभाग की ओर से चालान की डिटेल WhatsApp के माध्यम से नहीं भेजी जाती है। सिर्फ वही मैसेज भरोसेमंद होते हैं जो आधिकारिक Parivahan पोर्टल या राज्य परिवहन विभाग की वेबसाइट पर चेक किए जा सकते हैं।