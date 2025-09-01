सावधान! WhatsApp ने दी वॉर्निंग, खास यूजर्स पर हुआ खतरनाक हैकिंग अटैक

WhatsApp की ओर से एक खतरनाक अटैक की जानकारी दी गई है। कंपनी ने खुद बताया है कि चुनिंदा खास यूजर्स को बिना किसी लिंक पर क्लिक किए या उनसे इंटरैक्ट किए निशाना बनाया गया था।

Meta की ओनरशिप वाले मेसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp ने हाल ही में हुए एक गंभीर सुरक्षा हैकिंग अटैक का खुलासा किया है। कंपनी ने जानकारी दी कि एक ऐसा साइबर अटैक सामने आया है, जिसमें हैकर्स बिना किसी लिंक पर क्लिक कराए या किसी इंटरैक्शन के, सीधे यूजर्स के डिवाइस को निशाना बना सकते थे। बता दें, इस तरह के अटैक को में जीरो-क्लिक अटैक कहा जाता है।

सामने आया है कि अटैक दो बड़ी खामियों के चलते हुआ। पहली कमजोरी WhatsApp में मिली थी, जिससे हैकर किसी भी तरह का कंटेंट यूजर के डिवाइस तक भेज सकते थे। वहीं, दूसरी खामी Apple के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी iOS और macOS में मिली, जिसे हाल ही में पैच किया गया। दोनों के मिलकर काम करने से हैकर्स के लिए खास चुनिंदा यूजर्स को निशाना बनाना आसान हो गया।

खास चुनिंदा यूजर्स बने अटैक का शिकार WhatsApp ने बताया कि इस हैकिंग कैंपेन का शिकार दुनियाभर में 200 से भी कम लोग ही हुए हैं। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक इन शिकारों में जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट ऐक्टिविस्ट और सिटिजन सोसाइटी से जुड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं। इस वजह से इस अटैक को एक्सट्रीमली टारगेटेड और सेंसिटिव बताया जा रहा है।

कंपनी ने दावा किया कि उसने तुरंत इन खामियों को ठीक किया और अपडेट रोलआउट किए हैं। साथ ही, जिन यूजर्स पर हैकिंग अटैक हुआ, उन्हें ऐप में नोटिफिकेशन भेजकर चेतावनी दी गई है। Apple ने भी अपने सिस्टम्स के लिए नए सिक्योरिटी अपडेट रिलीज किए हैं ताकि इस खामी का फायदा दोबारा ना उठाया जा सके।