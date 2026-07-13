SBI का Alert: WhatsApp और SMS पर मिल रहे ‘App Update’ के लिंक से रहें सावधान, छोटी सी गलती से खाली हो सकता अकाउंट

SBI ने ग्राहकों को फर्जी बैंकिंग ऐप और APK लिंक से सावधान रहने की सलाह दी है। ऐसे साइबर ठग WhatsApp और SMS के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है।

SBI App Update Scam: अगर आप State Bank of India (SBI) के ग्राहक हैं और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। साइबर ठग इन दिनों नए तरीके से लोगों को निशाना बना रहे हैं। वे खुद को बैंक का अधिकारी बताकर या फिर बैंक के नाम से फर्जी मैसेज भेजकर ग्राहकों को बैंकिंग ऐप अपडेट करने के लिए APK फाइल डाउनलोड करने को कहते हैं। जैसे ही यूजर इस फाइल को इंस्टॉल करता है, उसकी मोबाइल और बैंकिंग से जुड़ी जानकारी साइबर अपराधियों के हाथ लग सकती है।

SBI ने अपने ग्राहकों को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि बैंक कभी भी SMS, WhatsApp, Telegram या ईमेल के जरिए APK फाइल डाउनलोड करने के लिए नहीं कहता। अगर किसी मैसेज में बैंकिंग ऐप अपडेट, KYC अपडेट, रिवॉर्ड पॉइंट या अकाउंट ब्लॉक होने का डर दिखाकर कोई APK फाइल भेजी जाती है, तो वह फर्जी हो सकती है। बैंक ने ग्राहकों से केवल Google Play Store या Apple App Store से ही आधिकारिक ऐप डाउनलोड करने की अपील की है। बैंक ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी मैसेज फर्जी हो सकते हैं और इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए।

APK फाइल डाउनलोड करना क्यों है खतरनाक APK Android ऐप की इंस्टॉलेशन फाइल होती है। अगर यह किसी भरोसेमंद स्रोत के बजाय WhatsApp, SMS या किसी अनजान वेबसाइट से मिले, तो इसमें खतरनाक मालवेयर छिपा हो सकता है। इसे इंस्टॉल करने के बाद साइबर अपराधी आपके फोन की कई परमिशन हासिल कर सकते हैं और बैंकिंग जानकारी, पासवर्ड, OTP या अन्य निजी डेटा तक पहुंच बनाने की कोशिश कर सकते हैं।

ऐसे की जाती है ठगी साइबर अपराधी अक्सर ऐसे मैसेज भेजते हैं जिनमें लिखा होता है कि आपका KYC पूरा नहीं हुआ, बैंकिंग ऐप अपडेट करना जरूरी है या आपके रिवॉर्ड पॉइंट खत्म होने वाले हैं। कई बार मैसेज में यह भी लिखा जाता है कि अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। जल्दबाजी और डर की वजह से कई लोग बिना जांचे-परखे लिंक पर क्लिक कर देते हैं और ठगी का शिकार बन जाते हैं।