सावधान! Amazon जैसी दिखने वाली 1000 फेक Websites से हो रहा फ्रॉड, ऐसे करें असली की पहचान
Amazon Prime Day 2025 से पहले सामने आई 1,000 से ज्यादा फेक वेबसाइट्स की साजिश। जानिए कैसे इन ठगों से बचें और सुरक्षित ऑनलाइन शॉपिंग करें। असली वेबसाइट्स की पहचान रखें, ऑफिशियल ऐप का इस्तेमाल करें।
भारत में ई-कॉमर्स की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता के बीच, साइबर अपराधी भी पहले से ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। अब Amazon Prime Day 2025 से पहले एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, 1,000 से ज्यादा फेक अमेजन वेबसाइट्स की पहचान की गई है, जो बिल्कुल असली Amazon की तरह दिखती हैं और ग्राहकों को आकर्षित करके उनकी निजी जानकारी और पैसे चुराने का काम कर रही हैं। इन नकली वेबसाइट्स का मकसद Prime Day जैसे बड़े ई-कॉमर्स इवेंट का फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को ठगना है।
Prime Day पर ग्राहक बड़ी संख्या में डिस्काउंट ऑफर्स और डील्स की तलाश में रहते हैं। इसी का फायदा उठाकर ये फर्जी साइट्स बनती हैं, जिनमें असली Amazon की तरह लोगो, डिजाइन और यूआई होता है। लोग भ्रमित होकर इन साइट्स पर ऑर्डर कर बैठते हैं और न तो उन्हें सामान मिलता है और न ही उनके पैसे वापस।
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फर्जी साइट्स की पहचान कैसे करें?
इन नकली वेबसाइट्स को पहचानना थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं। असली Amazon की वेबसाइट का URL हमेशा "https://www.amazon.in" होता है, लेकिन फेक साइट्स में अक्सर "amaz0n-sale.com", "amazondeals.xyz", या "amazon-offers.in" जैसे URLs होते हैं जो भ्रम पैदा करते हैं।
Fraud से बचने के लिए ध्यान रखें ये टिप्स
URL को ध्यान से देखें और उसमें "https" और ताले का आइकन मौजूद है या नहीं। साइट की स्पेलिंग और डिजाइन में गड़बड़ियों पर ध्यान दें। बिना जांचे-परखे किसी भी अनजान वेबसाइट पर अपनी पर्सनल या पेमेंट डिटेल्स न डालें। असामान्य रूप से सस्ते ऑफर से बचें “बहुत अच्छा सौदा” अक्सर धोखा हो सकता है।
फेक साइट्स से कैसे बचें?
Official App का इस्तेमाल करें Amazon या किसी भी बड़े ब्रांड की खरीदारी के लिए हमेशा उनके आधिकारिक ऐप या वेबसाइट से ही शॉपिंग करें। Google पर सीधे सर्च न करें कई बार लोग "Amazon Prime Day Deals" सर्च करते हैं और गलती से एड या फेक लिंक पर क्लिक कर बैठते हैं। Amazon से मिले SMS/Email लिंक पर भरोसा न करें unless आपको पूरा यकीन हो कि वह ऑफिशियल है। सेक्योर पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करें कभी भी सीधे डेबिट कार्ड की डिटेल न डालें। UPI या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें जो फ्रॉड में रिकवरी की सुविधा देते हैं।
ठगी हो गई है तो क्या करें?
अगर आप गलती से किसी फर्जी साइट के झांसे में आ गए हैं, तो तुरंत ध्यान रखें ये बातें:- अपनी बैंक को तुरंत सूचित करें और ट्रांजैक्शन ब्लॉक कराएं। नजदीकी साइबर क्राइम थाने या ऑनलाइन cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।अगर आपके डिवाइस पर फेक ऐप डाउनलोड हुआ है, तो उसे फौरन हटाएं और फोन स्कैन करें।
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