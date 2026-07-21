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काम की बात: Oppo यूजर्स को बड़ा झटका: ₹4000 तक बढ़े K14, K14x और A6s के दाम, खरीदने से पहले देखें नई कीमत

By Himani Gupta
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Oppo ने भारत में K14 Series और A6s स्मार्टफोन्स की कीमत 4000 रुपए तक बढ़ा दी है। जानिए कौन-से मॉडल महंगे हुए, नई कीमत क्या है और किन फीचर्स के साथ आते हैं ये स्मार्टफोन।

Oppo यूजर्स को बड़ा झटका: ₹4000 तक बढ़े K14, K14x और A6s के दाम, खरीदने से पहले देखें नई कीमत

Oppo Smartphone Price Hike: अगर आप Oppo का नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। कंपनी ने भारत में अपनी Oppo K14 सीरीज और Oppo A6s की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कुछ मॉडल अब पहले के मुकाबले 4000 रुपए तक महंगे हो गए हैं। नई कीमतें लागू भी हो चुकी हैं, इसलिए खरीदारी से पहले अपडेटेड प्राइस जरूर देख लें। हाल के महीनों में कई स्मार्टफोन कंपनियां अपने डिवाइस की कीमतों में बदलाव कर चुकी हैं। इसके पीछे बढ़ती कंपोनेंट लागत, मेमोरी चिप्स की कीमत और सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियां बड़ी वजह मानी जा रही हैं। अब Oppo ने भी अपने कुछ पॉपुलर स्मार्टफोन्स की कीमत बढ़ा दी है।

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इन Oppo फोन्स की बढ़ी कीमत

Oppo K14, Oppo K14x के कई मॉडल और Oppo A6s की कीमतों में बदलाव किया है। अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से कीमत 1000 से 4000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चैनलों पर धीरे-धीरे लागू की जा रही हैं। ऐसे में अगर आप इन स्मार्टफोन्स को खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले अपडेटेड प्राइस जरूर चेक करें।

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Oppo K14 हुआ 4000 रुपए तक महंगा

Oppo K14 के सभी स्टोरेज वेरिएंट अब पहले के मुकाबले महंगे हो गए हैं। सबसे बड़ा झटका इसके टॉप वेरिएंट में देखने को मिला है। इसका 6GB + 128GB वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपए से बढ़कर 21,999 रुपए हो गई है। यानी इस मॉडल पर 2,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 6GB + 256GB वेरिएंट अब 24,999 रुपए में मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत 21,999 रुपए थी। इस पर 3,000 का इजाफा किया गया है। 8GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 23,999 रुपए से बढ़ाकर 27,999 रुपए कर दी गई है। यानी इस मॉडल पर सीधे 4,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जो इस सीरीज की सबसे बड़ी प्राइस हाइक है।

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Oppo K14x भी हुआ महंगा

Oppo ने K14x की कीमतों में भी बदलाव किया है। 4GB + 64GB वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपए से बढ़कर 16,999 रुपए हो गई है। 4GB + 128GB वेरिएंट पर भी 1,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 6GB + 128GB वेरिएंट अब ₹20,999 में मिलेगा।

Oppo A6s 5G की कीमत में हुआ इतना इजाफा

Oppo A6s 5G फोन का 4GB + 128GB वेरिएंट की कीमत 20,999 रुपए से बढ़कर 21,999 रुपए हो गई है। वहीं 6GB + 128GB वेरिएंट अब 24,999 रुपए में मिलेगा। इस मॉडल पर 2,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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