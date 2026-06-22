अलर्ट! 1 जुलाई से ट्रेन में बिना टिकट सफर करना पड़ेगा भारी, अब देना होगा 500 रुपये तक का जुर्माना

Indian Railways ने बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। 1 जुलाई से टिकटलेस यात्रियों पर लगने वाला न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया जा सकता है। जानिए नया नियम क्या है:

Railways Double Ticketless Travel Fine: अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो जरूर पढ़ लें यह खबर। भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। 1 जुलाई से टिकटलेस यात्रा पर लगने वाला मिनिमम फाइन दोगुना किया जा सकता है। यानी जो यात्री बिना टिकट ट्रेन में सफर करते हुए पकड़े जाएंगे, उन्हें पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे चुकाने होंगे।

रेलवे का मानना है कि बिना टिकट यात्रा की वजह से हर साल करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। इसके अलावा ऐसे यात्रियों की वजह से ट्रेन में भीड़ बढ़ती है और टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से रेलवे अब नियमों को और सख्त बनाने की तैयारी में है। नए नियम लागू होने के बाद बिना टिकट यात्रा करना पहले से कहीं ज्यादा महंगा साबित हो सकता है। ऐसे में हर यात्री के लिए यात्रा से पहले टिकट लेना और यात्रा नियमों का पालन करना जरूरी हो जाएगा।

रेलवे ने क्यों बढ़ा रहा जुर्माना रेलवे अधिकारियों का कहना है कि टिकटलेस यात्रा की वजह से विभाग को भारी नुकसान होता है। कई बार ट्रेन में जरूरत से ज्यादा भीड़ होने की एक वजह बिना टिकट यात्री भी होते हैं। रेलवे लंबे समय से इस समस्या को कम करने की कोशिश कर रहा है और अब जुर्माना बढ़ाकर यात्रियों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहता है।

इतना बढ़ेगा फाइन टिकटलेस यात्रा पर लगने वाला न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया जा सकता है। यानी अगर कोई यात्री बिना टिकट पकड़ा जाता है तो उसे यात्रा किराए के अलावा ज्यादा जुर्माना भी देना होगा। यह बदलाव उन लोगों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है जो छोटी दूरी की यात्रा के दौरान टिकट नहीं लेते। इसलिए यात्रा शुरू करने से पहले टिकट जरूर खरीदें। अगर टिकट वेटिंग में है या किसी कारण से टिकट कन्फर्म नहीं हुआ है, तो नियमों की जानकारी लेकर ही यात्रा करें। यात्रा के दौरान टिकट, पहचान पत्र और जरूरी दस्तावेज अपने पास रखें ताकि किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।