अब RBI के नाम से लूट रहे ठग, गलती से भी इस WhatsApp मैसेज पर मत करना क्लिक

ठगों ने अब WhatsApp यूजर्स को फंसाने का नया तरीका ढूंढ लिया है। अब वे RBI के नाम से लोगों को वॉट्सऐप पर मैसेज भेज रहे हैं और उन्हें डराकर APK फाइल डाउनलोड करने पर मजबूर कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ

भारत में WhatsApp के 85 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। लोग अपनों से जुड़े रहने के लिए, बातें करने के लिए और उनके साथ फोटो-वीडियो शेयर करने के लिए वॉट्सऐप का ही इस्तेमाल करते हैं। शायद इसलिए अब धोखेबाज भी लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए वॉट्सऐप का सहारा ले रहे हैं। वॉट्सऐप पर होने वाली धोखाधड़ी का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है और कम से कम भारत में तो इनका कोई अंत नहीं दिख रहा है। कभी यह फेक ड्राइविंग लाइसेंस का स्कैम होता है, तो कभी शादी के कार्ड का स्कैम हो जाता है। अब स्कैमर्स ने लोगों को ठगने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। अब वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं।

लोगों को यह मैसेज भेज रहे हैकर्स स्कैमर्स इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत पीड़ित को गुमराह करने वाले वॉट्सऐप मैसेज भेजकर करते हैं, जिनमें APK फाइलें होती हैं। इसके बाद, वे यूजर को डराते हैं कि उनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं और उन्हें उनके क्रेडेंशियल्स (लॉगिन जानकारी) की जरूरत है। सरकारी अधिकारियों ने पहले ही नागरिकों को फिशिंग अटैक के बारे में चेतावनी दी है।

PIB फैक्ट चेक के आधिकारिक एक्स हैंडल के अनुसार, स्कैमर्स ऐसे वॉट्सऐप मैसेज भेज रहे हैं जो देखने में बिल्कुल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से आए हुए लगते हैं और उनमें एक APK फाइल अटैचमेंट होता है। वॉट्सऐप पर शेयर किए गए मैसेज में कहा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपके अकाउंट से जुड़ी असामान्य ट्रांजैक्शन गतिविधि के बारे में एक नोटिस जारी किया है।

इसके अलावा, मैसेज में कहा गया है कि बैंक यूजर का अकाउंट सस्पेंड या उस पर रोक लगा सकता है। आखिर में, यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे फाइनेंस डिपार्टमेंट को नोटिस में दी गई जानकारी की समीक्षा करने दें और जरूरी प्रक्रियाओं में सहयोग करें। PIB ने यह भी साफ किया है कि RBI कभी भी WhatsApp के जरिए इस तरह के मैसेज नहीं भेजता है, और न ही कभी यूजर की पर्सनल जानकारी मांगता है।