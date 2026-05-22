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काम की बात : सरकार ने दी बड़ी चेतावनी! गलती से भी DigiLocker जैसी वेबसाइट पर न करें क्लिक, वरना खाली हो सकता है बैंक अकाउंट

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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DigiLocker यूज करते हैं जो जरूर पढ़ लें ये खबर क्योंकि DigiLocker और CISCE के नाम पर एक फेक वेबसाइट चल रही हैं। इस साइट को अगर कोई यूजर अपनी जानकारी डालता है तो उसके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है।

सरकार ने दी बड़ी चेतावनी! गलती से भी DigiLocker जैसी वेबसाइट पर न करें क्लिक, वरना खाली हो सकता है बैंक अकाउंट

देश में DigiLocker का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है अब लोग Aadhaar, Marksheet, Driving Licence और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए DigiLocker को यूज करते हैं। X पर Digital India की तरफ से एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें DigiLocker और CISCE के नाम पर चल रही एक Fake Website को लेकर लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। बताया गया है कि “digilocker.cisceboard.org” नाम की वेबसाइट असली DigiLocker Portal जैसी दिखती है और लोगों को भ्रमित कर रही है। इस वेबसाइट के जरिए यूजर्स से Aadhaar Number, OTP, Personal Details और Payment Information जैसी संवेदनशील जानकारी मांगी जा रही है। अगर कोई यूजर गलती से अपनी जानकारी यहां डाल देता है, तो उसके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है।

सरकार ने साफ कहा है कि यह वेबसाइट DigiLocker, CISCE, NAD, NeGD या MeitY से जुड़ी नहीं है। ऐसे में लोगों को किसी भी अनजान वेबसाइट पर अपनी निजी जानकारी डालने से बचने की सलाह दी गई है।

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इस तरह लोगों को बनाया जा रहा निशाना

साइबर ठग इस फेक वेबसाइट के जरिए लोगों से पर्सनल इनफार्मेशन मांग रहे हैं।यूजर्स से Aadhaar Number, OTP, Mobile Number, बैंक डिटेल और पेमेंट इनफार्मेशन जैसी संवेदनशील जानकारी भरने को कहा जा रहा है। एक बार जानकारी मिलने के बाद ठग बैंक अकाउंट खाली करने या Identity Theft जैसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं।

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सरकार ने क्या चेतावनी दी

Digital India ने साफ कहा है कि यह वेबसाइट DigiLocker, CISCE, NAD, NeGD और MeitY से जुड़ी नहीं है। लोगों से कहा गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वेबसाइट पर अपनी निजी जानकारी साझा न करें। सरकार ने लोगों को खासतौर पर चार चीजों से बचने की सलाह दी है। किसी भी संदिग्ध वेबसाइट पर Aadhaar Number, OTP, डॉक्यूमेंट Upload और Payment Details नहीं डालनी चाहिए।

Fake Website की पहचान कैसे करें

Cyber Experts का कहना है कि Fake Websites अक्सर असली वेबसाइट जैसी दिखती हैं, लेकिन उनके URL में थोड़ा बदलाव होता है। इसलिए हमेशा Website Address ध्यान से चेक करना चाहिए। अगर URL अजीब लगे या Official Domain जैसा न दिखे, तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। किसी भी लिंक पर सीधे क्लिक करने की बजाय खुद Browser में URL टाइप करना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। अब ठग नकली Apps, Fake Websites और फर्जी कॉल्स के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में थोड़ी सावधानी और सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव बन सकती है। अगर आप DigiLocker या दूसरी Digital Services इस्तेमाल करते हैं, तो हमेशा Official Platforms का ही इस्तेमाल करें और किसी भी संदिग्ध वेबसाइट से दूरी बनाकर रखें।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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