सरकार ने दी बड़ी चेतावनी! गलती से भी DigiLocker जैसी वेबसाइट पर न करें क्लिक, वरना खाली हो सकता है बैंक अकाउंट

DigiLocker यूज करते हैं जो जरूर पढ़ लें ये खबर क्योंकि DigiLocker और CISCE के नाम पर एक फेक वेबसाइट चल रही हैं। इस साइट को अगर कोई यूजर अपनी जानकारी डालता है तो उसके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है।

देश में DigiLocker का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है अब लोग Aadhaar, Marksheet, Driving Licence और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए DigiLocker को यूज करते हैं। X पर Digital India की तरफ से एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें DigiLocker और CISCE के नाम पर चल रही एक Fake Website को लेकर लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। बताया गया है कि “digilocker.cisceboard.org” नाम की वेबसाइट असली DigiLocker Portal जैसी दिखती है और लोगों को भ्रमित कर रही है। इस वेबसाइट के जरिए यूजर्स से Aadhaar Number, OTP, Personal Details और Payment Information जैसी संवेदनशील जानकारी मांगी जा रही है। अगर कोई यूजर गलती से अपनी जानकारी यहां डाल देता है, तो उसके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है।

सरकार ने साफ कहा है कि यह वेबसाइट DigiLocker, CISCE, NAD, NeGD या MeitY से जुड़ी नहीं है। ऐसे में लोगों को किसी भी अनजान वेबसाइट पर अपनी निजी जानकारी डालने से बचने की सलाह दी गई है।

इस तरह लोगों को बनाया जा रहा निशाना साइबर ठग इस फेक वेबसाइट के जरिए लोगों से पर्सनल इनफार्मेशन मांग रहे हैं।यूजर्स से Aadhaar Number, OTP, Mobile Number, बैंक डिटेल और पेमेंट इनफार्मेशन जैसी संवेदनशील जानकारी भरने को कहा जा रहा है। एक बार जानकारी मिलने के बाद ठग बैंक अकाउंट खाली करने या Identity Theft जैसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं।

सरकार ने क्या चेतावनी दी Digital India ने साफ कहा है कि यह वेबसाइट DigiLocker, CISCE, NAD, NeGD और MeitY से जुड़ी नहीं है। लोगों से कहा गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वेबसाइट पर अपनी निजी जानकारी साझा न करें। सरकार ने लोगों को खासतौर पर चार चीजों से बचने की सलाह दी है। किसी भी संदिग्ध वेबसाइट पर Aadhaar Number, OTP, डॉक्यूमेंट Upload और Payment Details नहीं डालनी चाहिए।