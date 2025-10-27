Hindustan Hindi News
Alert Government is offering free mobile recharge for 3 months on Chhath Puja check this viral message truth
छठ पूजा पर सरकार 3 महीने के लिए FREE दे रही Mobile Recharge! जानिए वायरल मैसेज की सच्चाई

संक्षेप: सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि छठ पूजा पर सरकार सभी मोबाइल यूजर्स को 3 महीने फ्री रिचार्ज दे रही है। PIB ने इस मैसेज को पूरी तरह #Fake बताया है। जानें कैसे पहचानें ऐसे फर्जी ऑफर और कैसे सुरक्षित रहें।

Mon, 27 Oct 2025 01:51 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
WhatsApp New Scam: छठ पूजा और त्योहारी सीजन में सोशल मीडिया पर एक मैसेज खूब वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि सरकार सभी मोबाइल यूजर को तीन महीने का मुफ्त मोबाइल रिचार्ज दे रही है। यह मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक, ट्विटर और X (पूर्व में ट्विटर) पर बड़े पैमाने पर फैल रहा है। लेकिन यह दावें पूरी तरह फर्जी हैं। Press Information Bureau (PIB) के fact-check खाते से एक आधिकारिक पोस्ट में इसे #Fake बताया गया है। उपभोक्ताओं के लिए यह समय है सतर्क रहने का। डिजिटल युग में एक क्लिक से मैसेज हजारों तक पहुँच जाते हैं, और ऐसे फर्जी ऑफर लोगों को भ्रम में डाल सकते हैं, व्यक्तिगत जानकारी चुरा सकते हैं या साइबर धोखाधड़ी का हिस्सा बन सकते हैं।

क्या दावा किया जा रहा था?

वायरल मैसेज में लिखा था कि इस छठ पूजा अवसर पर सरकार ने प्रीपेड सिम उपयोगकर्ताओं को तीन महीने का फ्री रिचार्ज देने का निर्णय लिया है। संदेश में कहा गया था कि यूज़र को “अपना मोबाइल नंबर दिए गए लिंक पर दर्ज करें, OTP द्वारा वेरिफाई करें, और फ्री रिचार्ज पाएं”।

PIB ने क्या कहा?

PIB के fact-check खाते ने ट्वीट किया है कि यह दावा गलत है। उन्होंने लिखा है:

“ऑनलाइन फ्रॉड से सावधान रहें! एक वायरल व्हाट्सएप मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार छठ पूजा के अवसर पर सभी भारतीय यूजर्स को 3 महीने का फ्री मोबाइल रिचार्ज दे रही है। यह दावा सिद्ध नहीं है।” वेबसाइट पर यह श्रेणी “Fraudulent Websites / Fact Checks” के अंतर्गत आता है।

क्यों खतरा है यह मैसेज और कैसे सुरक्षित रहें?

ऐसे मैसेज व्यक्तिगत जानकारी (जैसे मोबाइल नंबर, OTP) मांग सकते हैं। लिंक क्लिक करने से मोबाइल में मैलवेयर या फिशिंग ऐप इंस्टॉल हो सकता है। यूजर को मुफ्त पैसे का लालच देकर साइबर अपराधियों तक पहुँचाया जा सकता है। किसी ऑफर पर भरोसा करने से पहले सरकारी वेबसाइट या आधिकारिक ट्वीट देखें। OTP, बैंक डिटेल या पासवर्ड किसी मैसेज या लिंक के माध्यम से न दें। अनजान लिंक पर क्लिक न करें, खासकर व्हाट्सऐप/ सोशल मीडिया ग्रुप्स में मिलने वाले। मोबाइल सुरक्षा ऐप और OS अपडेट रखें।

यूजर को क्या करना चाहिए?

यदि आपने लिंक पर क्लिक कर जानकारी दी है, तुरंत बैंक या मोबाइल ऑपरेटर से संपर्क करें। अकाउंट की गतिविधियां देखें, किसी अनजान ट्रांजैक्शन का पता लगे तो रिपोर्ट करें। ऐसे वायरल मैसेज को फॉरवर्ड न करें और दूसरों को सतर्क करें।

