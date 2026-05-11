नंबर डालें और देखें किसी भी की कॉल डिटेल, भारतीयों धोखा दे रहे ये 28 एंड्रॉयड ऐप, लाखों में डाउनलोड्स

अगर आप किसी भी नंबर की कॉल, एसएमएस और वॉट्सऐप कॉल डिटेल निकालने का दावा करने वाले ऐप के जरिए किसी की जासूसी करने का सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। ऐसे 28 धोखेबाज एंड्रॉयड ऐप्स की डिटेल सामने आई है।

अगर आप किसी की जासूसी करने के लिए कोई ऐसा ऐप तलाश रहे हैं, जो सामने वाले का नंबर डालते हैं उसकी सारी कॉल डिटेल निकाल के आपको दे दे, तो सावधान हो जाइए। यह ऐप लोगों को डेटा देने के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं और बदले में फर्जी डेटा दे रहे हैं। सुनने यह आकर्षक लग सकता है कि यह ऐप आपको दूसरे लोगों की कॉल हिस्ट्री दिखा देगा, लेकिन एक नई रिपोर्ट बताती है कि लाखों एंड्रॉयड यूजर्स इस तरह के ऐप्स से धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। सिक्योरिटी रिसर्च फर्म ESET की इस रिपोर्ट से पता चला है कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध ऐसे 28 धोखेबाज एंड्रॉयड ऐप्स को 73 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया और उन्होंने यूजर्स को झूठे डेटा के लिए पैसे देने का झांसा दिया।

28 एंड्रॉयड ऐप्स ने यूजर्स के साथ घोटाला कैसे किया शोधकर्ताओं ने इन ऐप्स को सामूहिक रूप से "CallPhantom" नाम दिया है। इन ऐप्स ने झूठा दावा किया कि वे यूजर द्वारा दर्ज किए गए किसी भी फोन नंबर के प्राइवेट कॉल लॉग, SMS रिकॉर्ड और यहां तक कि वॉट्सऐप कॉल हिस्ट्री भी निकाल सकते हैं। असल में, ये ऐप्स बस फर्जी डेटा बनाते थे और यूजर्स से इन मनगढ़ंत "नतीजों" को अनलॉक करने के लिए सब्सक्रिप्शन के पैसे मांगते थे।

ESET के अनुसार, यह जांच तब शुरू हुई जब शोधकर्ताओं ने रेडिट पर एक पोस्ट देखा, जिसमें "Call History of Any Number" नाम के एक ऐप के बारे में चर्चा की जा रही थी। "Indian gov.in" डेवलपर नाम के तहत पब्लिश इस ऐप ने दावा किया था कि यह उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए किसी भी फोन नंबर की कॉल हिस्ट्री निकाल सकता है।

मनगढ़ंत डेटा देकर लोगों को कर रहे गुमराह यह ऐप न केवल भारत सरकार से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि इस ऐप के द्वारा दिया गया कॉल हिस्ट्री डेटा पूरी तरह से मनगढ़ंत था। इसके बजाय, यह ऐप रैंडम फोन नंबर जेनरेट करता था और उन्हें ऐसे नामों, कॉल ड्यूरेशन और टाइमस्टैम्प के साथ जोड़ देता था जो सीधे ऐप के कोड में ही एम्बेड किए गए थे।

इसके बाद पीड़ितों को ये नकली कॉल रिकॉर्ड दिखाए गए, लेकिन ऐसा तभी किया गया जब उनसे सब्सक्रिप्शन के लिए भुगतान करने को कहा गया।

बाद में शोधकर्ताओं ने प्ले स्टोर पर इसी तरह से काम करने वाले 27 और ऐप्स का पता लगाया। ESET ने बताया कि उसने 16 दिसंबर, 2025 को गूगल को इन ऐप्स के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद उन सभी को प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया।

इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस कैंपेन ने मुख्य रूप से भारत और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के अन्य हिस्सों में मौजूद यूजर्स को निशाना बनाया। इनमें से कई ऐप्स में भारत का +91 कंट्री कोड पहले से ही चुना हुआ आता था, और इनमें UPI पेमेंट्स का सपोर्ट भी मौजूद था।

फर्जी डेटा के लिए लोगों से वसूल रहे मोटी रकम इन ऐप्स के सब्सक्रिप्शन की कीमतों में काफी अंतर था; इनमें से कुछ ऐप्स सालाना प्लान के लिए $80 (लगभग 7600 रुपये) तक चार्ज करते थे, जबकि निचले स्तर के सब्सक्रिप्शन की औसत कीमत लगभग €5 (560 रुपये) थी।

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