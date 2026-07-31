बड़ा झटका! 1 अगस्त से ₹3000 तक महंगा होने वाला Nothing Phone (4a), खरीदना है तो आज ही करें ऑर्डर

1 अगस्त यानी कल से 3,000 रुपए तक बढ़ने वाली है Nothing Phone (4a) की कीमत। फोन में 50MP OIS कैमरा, 5400mAh बैटरी और Glyph नोटिफिकेशन लाइट जैसे शानदार फीचर्स हैं।

1 अगस्त से महंगा होगा Nothing Phone (4a)

Nothing Phone (4a) खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं लोगों के लिए यह खबर बड़ा झटका है। क्योंकि कंपनी का यह मिड-रेंज स्मार्टफोन 1 अगस्त से भारत में महंगा हो सकता है। टिप्स्टर योगेश बरार का दावा है कि फोन के सभी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत में 3,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। हालांकि, Nothing ने अभी तक इस कीमत बढ़ोतरी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। Nothing ने इस साल मार्च में Phone (4a) को भारतीय बाजार में लॉन्च किया था। लॉन्च के बाद से यह फोन अपने प्रीमियम डिजाइन, Glyph Bar लाइटिंग सिस्टम, Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर और दमदार कैमरा सेटअप के लिए पसंद किया गया। अगर प्राइस हाईक होता है तो 1 अगस्त के बाद इस फोन को खरीदने के लिए ग्राहकों को पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। ऐसे में जो लोग Nothing Phone (4a) खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आज ही खरीदना एक अच्छा ऑप्शन है।

इतनी हो सकती है Nothing Phone (4a) की नई कीमत कीमत बढ़ने के बाद Nothing Phone (4a) के वेरिएंट्स की संभावित कीमत इस तरह हो सकती है:

- 8GB + 128GB: ₹42,999

- 8GB + 256GB: ₹46,999

- 12GB + 256GB: ₹49,999

यानी मौजूदा कीमत की तुलना में हर वेरिएंट लगभग 3,000 रुपए महंगा हो सकता है।

अभी इतनी है कीमत फिलहाल Nothing Phone (4a) भारत में इन कीमतों पर उपलब्ध है:

- 8GB + 128GB: ₹39,999

- 8GB + 256GB: ₹43,999

- 12GB + 256GB: ₹46,999

वहीं, लॉन्च के समय इसकी शुरुआती कीमत 31,999 रुपए रखी गई थी। यानी लॉन्च के बाद इसकी कीमत पहले ही बढ़ चुकी है और अब एक बार फिर बढ़ोतरी की चर्चा है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग लागत, कंपोनेंट्स की बढ़ती कीमत या किसी अन्य वजह से प्राइस रिवीजन कर सकती है। Nothing Phone (4a) को कंपनी ने Black, White, Blue और Pink कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है।

Nothing Phone (4a) में मिलेंगे ये खास फीचर्स Nothing Phone (4a) में 6.78 इंच का LTPS Flexible AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन 120Hz रिफ्रेश रेट, 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस और Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन के साथ आता है। फोन में 5400mAh की बैटरी दी गई है, जो 50W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

इसमें Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 12GB तक LPDDR4X RAM और 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है। यह स्मार्टफोन Android 16 आधारित Nothing OS 4.1 पर चलता है। कंपनी इसके लिए 3 साल तक Android OS अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा करती है।