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बड़ा झटका! 1 अगस्त से ₹3000 तक महंगा होने वाला Nothing Phone (4a), खरीदना है तो आज ही करें ऑर्डर

By Himani Gupta
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1 अगस्त यानी कल से 3,000 रुपए तक बढ़ने वाली है Nothing Phone (4a) की कीमत। फोन में 50MP OIS कैमरा, 5400mAh बैटरी और Glyph नोटिफिकेशन लाइट जैसे शानदार फीचर्स हैं।

Nothing Phone (4a)
1 अगस्त से महंगा होगा Nothing Phone (4a)

Nothing Phone (4a) खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं लोगों के लिए यह खबर बड़ा झटका है। क्योंकि कंपनी का यह मिड-रेंज स्मार्टफोन 1 अगस्त से भारत में महंगा हो सकता है। टिप्स्टर योगेश बरार का दावा है कि फोन के सभी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत में 3,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। हालांकि, Nothing ने अभी तक इस कीमत बढ़ोतरी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। Nothing ने इस साल मार्च में Phone (4a) को भारतीय बाजार में लॉन्च किया था। लॉन्च के बाद से यह फोन अपने प्रीमियम डिजाइन, Glyph Bar लाइटिंग सिस्टम, Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर और दमदार कैमरा सेटअप के लिए पसंद किया गया। अगर प्राइस हाईक होता है तो 1 अगस्त के बाद इस फोन को खरीदने के लिए ग्राहकों को पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। ऐसे में जो लोग Nothing Phone (4a) खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आज ही खरीदना एक अच्छा ऑप्शन है।

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इतनी हो सकती है Nothing Phone (4a) की नई कीमत

कीमत बढ़ने के बाद Nothing Phone (4a) के वेरिएंट्स की संभावित कीमत इस तरह हो सकती है:

- 8GB + 128GB: ₹42,999

- 8GB + 256GB: ₹46,999

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- 12GB + 256GB: ₹49,999

यानी मौजूदा कीमत की तुलना में हर वेरिएंट लगभग 3,000 रुपए महंगा हो सकता है।

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सभी वेरिएंट हो सकते हैं ₹3,000 महंगे

अभी इतनी है कीमत

फिलहाल Nothing Phone (4a) भारत में इन कीमतों पर उपलब्ध है:

- 8GB + 128GB: ₹39,999

- 8GB + 256GB: ₹43,999

- 12GB + 256GB: ₹46,999

वहीं, लॉन्च के समय इसकी शुरुआती कीमत 31,999 रुपए रखी गई थी। यानी लॉन्च के बाद इसकी कीमत पहले ही बढ़ चुकी है और अब एक बार फिर बढ़ोतरी की चर्चा है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग लागत, कंपोनेंट्स की बढ़ती कीमत या किसी अन्य वजह से प्राइस रिवीजन कर सकती है। Nothing Phone (4a) को कंपनी ने Black, White, Blue और Pink कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है।

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Nothing Phone (4a) में मिलेंगे ये खास फीचर्स

Nothing Phone (4a) में 6.78 इंच का LTPS Flexible AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन 120Hz रिफ्रेश रेट, 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस और Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन के साथ आता है। फोन में 5400mAh की बैटरी दी गई है, जो 50W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

इसमें Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 12GB तक LPDDR4X RAM और 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है। यह स्मार्टफोन Android 16 आधारित Nothing OS 4.1 पर चलता है। कंपनी इसके लिए 3 साल तक Android OS अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा करती है।

फोटोग्राफी के लिए Nothing Phone (4a) में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50MP Samsung GN9 प्राइमरी कैमरा (OIS), 50MP Samsung JN5 पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा (OIS और 70x Ultra Zoom) और 8MP Sony IMX355 अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP फ्रंट कैमरा मिलता है।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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