Samsung यूजर्स को बड़ा झटका! एक साथ महंगे कर दिए 3 पॉपुलर मिड-बजट फोन, अब खर्च करने होंगे ₹2000 ज्यादा

Samsung यूजर्स को बड़ा झटका! एक साथ महंगे कर दिए 3 पॉपुलर मिड-बजट फोन, अब खर्च करने होंगे ₹2000 ज्यादा
Samsung ने भारत में अपने ग्राहकों को बड़ा झटका देते हुए Galaxy M17 5G, Galaxy M17e और Galaxy F70e 5G स्मार्टफोन की कीमतों में 2000 रुपये तक का इजाफा कर दिया है। अब इन तीनों फोन के 4GB, 6GB और 8GB RAM वाले वेरिएंट खरीदने के लिए पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे।
Samsung Smartphone Price Hike: अगर आप सैमसंग का लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ध्यान दें। कंपनी ने अपने तीन लेटेस्ट स्मार्टफोन की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया है। इस बार Samsung Galaxy M17 5G, Galaxy M17e और Galaxy F70e 5G की कीमतें बढ़ाई गई हैं। इन तीनों स्मार्टफोन के अलग-अलग RAM और स्टोरेज वेरिएंट अब 2000 रुपये महंगे हो गए हैं। नई कीमतों के मुताबिक, Samsung Galaxy M17 5G का 4GB RAM वाला वेरिएंट अब 19,999 रुपये की जगह 21,999 रुपये में मिलेगा। वहीं, Galaxy M17e और Galaxy F70e 5G के शुरुआती वेरिएंट की कीमत 18,499 रुपये से बढ़कर 20,499 रुपये हो गई है। आइए आपको बताते हैं कि किस फोन की कीमत कितनी बढ़ी है।
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Samsung Galaxy M17 5G की नई कीमत
Samsung Galaxy M17 5G के तीन वेरिएंट बाजार में उपलब्ध हैं। कंपनी ने तीनों की कीमत में 2,000 रुपये बढ़ा दिए हैं। इसके 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत पहले 19,999 रुपये थी, जो अब 21,999 रुपये हो गई है। वहीं, 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट पहले 22,999 रुपये में मिलता था। अब इसकी कीमत 24,999 रुपये हो गई है। इसके अलावा 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले सबसे महंगे वेरिएंट के लिए अब 27,999 रुपये खर्च करने होंगे। पहले इसकी कीमत 25,999 रुपये थी।
Samsung Galaxy M17e भी हुआ महंगा
Samsung Galaxy M17e की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। इस फोन के दो वेरिएंट की कीमत बढ़ाई गई है। इसके 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत पहले 18,499 रुपये थी। अब यह 20,499 रुपये में मिलेगा। वहीं, 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 21,499 रुपये से बढ़कर 23,499 रुपये हो गई है। पहले से 2,000 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे।
Samsung Galaxy F70e 5G के भी बढ़े दाम
कंपनी ने Galaxy F70e 5G स्मार्टफोन को भी महंगा कर दिया है। इस फोन के दोनों वेरिएंट की कीमत में 2,000 रुपये का इजाफा हुआ है। इसके 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 18,499 रुपये से बढ़कर 20,499 रुपये हो गई है। वहीं, 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट अब 23,499 रुपये में मिलेगा। पहले इसकी कीमत 21,499 रुपये थी।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।