Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Alert for Samsung smartphones users do this immediately otherwise hackers will stolen your data empty your bank account
अगर आपके पास है Samsung का फोन तो तुरंत करें ये काम वरना हैकर्स कर देंगे आपका बैंक अकाउंट खाली

अगर आपके पास है Samsung का फोन तो तुरंत करें ये काम वरना हैकर्स कर देंगे आपका बैंक अकाउंट खाली

संक्षेप: यदि आप Samsung Galaxy स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं ने एक नए स्पाइवेयर LANDFALL का खुलासा किया है जो आपके फोन में मौजूद डेटा को चुरा रहा है।

Tue, 11 Nov 2025 01:00 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy S22 Plus

Samsung Galaxy S22 Plus

  • checkGreen
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹42790

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo V60 5G

Vivo V60 5G

  • checkMist Grey
  • check8GB / 12GB / 16GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹38999

₹42999

खरीदिये

OPPO K13 Turbo Pro

OPPO K13 Turbo Pro

  • checkSilver Knight
  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹39999

और जाने

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S23 FE

  • checkMint
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹38748

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

आजकल स्मार्टफोन हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं काम से ले कर सोशल मीडिया तक, फोटो से लेकर बैंकिंग तक, सब कुछ उसी फोन में होता है। लेकिन अगर वही फोन अचानक हैक हो जाए तो आपके निजी डेटा का सुरक्षा खतरे में पड़ सकता है। ऐसा ही एक चेतावनीभरा खुलासा हुआ है, जिसमें पता चला है कि Samsung Galaxy सीरीज के कई मॉडल्स पर एक नया स्पाइवेयर “LANDFALL” एक्टिव था।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy S22 Plus

Samsung Galaxy S22 Plus

  • checkGreen
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹42790

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo V60 5G

Vivo V60 5G

  • checkMist Grey
  • check8GB / 12GB / 16GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹38999

₹42999

खरीदिये

OPPO K13 Turbo Pro

OPPO K13 Turbo Pro

  • checkSilver Knight
  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹39999

और जाने

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S23 FE

  • checkMint
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹38748

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

इस स्पाइवेयर ने जीरो-डे वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया जिसका मतलब है कि Samsung ने पहले से इस बग की जानकारी नहीं दी थी। सिर्फ एक मैलिशियस इमेज (DNG फॉर्मेट) भेजी जाती थी, और जैसे ही फ़ोन उस इमेज को प्रोसेस करता था, स्पाइवेयर खुद इंस्टॉल हो जाता था। इसके बाद हैकर्स को तस्वीरें, कॉल लॉग, माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग, location जैसी जानकारी मिल सकती थी। इसलिए यदि आपके पास Galaxy फोन है, तो यह समय है सतर्क रहने का और साइबर सुरक्षा के उपाय अपनाने का।

नए बग की डिटेल

रिपोर्ट के अनुसार, साइबर सुरक्षा कंपनी Palo Alto Networks की यूनिट 42 ने इस स्पाइवेयर LANDFALL का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि यह हमला Samsung के Android-निर्मित इमेज प्रोसेसिंग लाइब्रेरी में पाई गयी ज़ीरो-डे वल्नरेबिलिटी (CVE-2025-21042) का उपयोग कर रहा था। हैकर्स ने इन मैलिशियस इमेजेस को व्हाट्सऐप जैसे मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से भेजा, और जैसे ही यूजर ने उस इमेज को देखा या प्रोसेस किया, फोन में स्पाइवेयर रिपोर्ट के मुताबिक चुपचाप इंस्टॉल हो गया था।

Samsung के प्रभावित मॉडल्स

ये ख़तरा विशेष रूप से उन Samsung Galaxy मॉडलों के लिए था जो One UI 5 से One UI 7 (Android 13-15) पर चल रहे थे। प्रभावित डिवाइस में शामिल हैं: Galaxy S22, Galaxy S23, Galaxy S24 और फोल्डेबल मॉडलों जैसे Galaxy Z Fold 4 व Galaxy Z Flip 4। Samsung ने अप्रैल 2025 में पैच जारी किया था, लेकिन इससे पहले यह हमला 2024 और 2025 की शुरुआत में सक्रिय रहा।

यूजर्स क्या करें सुरक्षा उपाय

यदि आपके पास Samsung Galaxy फोन है, तो नीचे दिए उपाय तुरंत करें ताकि आपकी जानकारी सुरक्षित रहे:

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

44% OFF

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S24 FE

  • checkBlue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹33860

₹59999

खरीदिये

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size

₹29999

और जाने

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹62990

और जाने

Vivo X200 FE

Vivo X200 FE

  • checkYellow Glow
  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹65999

खरीदिये

discount

5% OFF

OPPO Reno 14 Pro

OPPO Reno 14 Pro

  • checkblack
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹51999

₹54999

खरीदिये

Samsung Galaxy S23 5G

Samsung Galaxy S23 5G

  • checkGreen
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹50990

खरीदिये

discount

10% OFF

OnePlus 13s

OnePlus 13s

  • checkBlack Velvet
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹51999

₹57999

खरीदिये

discount

41% OFF

Samsung Galaxy S24 5G

Samsung Galaxy S24 5G

  • checkCobalt Violet
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹47580

₹79999

खरीदिये

- अपने फोन को लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट तक अपडेट करें, खासकर यदि आपने अभी तक अप्रैल-महीने के बाद अपडेट नहीं किया है।

- अननोन सोर्स से मिली इमेज या मैसेज को कभी भी न खोलें विशेषकर DNG फॉर्मेट वाली इमेजेस‍।

- ऐप्स चुनते समय केवल Google Play या Galaxy Store से डाउनलोड करें, और अनजान थर्ड-पार्टी स्रोतों से सावधान रहें।

- फोन में अनचाहे ऐप्स, ज्यादा डेटा उपयोग, अचानक बैटरी ड्रेन आदि संकेतों पर ध्यान दें ये हैकिंग के संकेत हो सकते हैं।

- नियमित बैक-अप रखें, ताकि यदि फोन संक्रमित हो जाए तो डेटा सुरक्षित रहे।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Samsung Samsung Mobile Samsung Galaxy

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।