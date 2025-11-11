अगर आपके पास है Samsung का फोन तो तुरंत करें ये काम वरना हैकर्स कर देंगे आपका बैंक अकाउंट खाली

संक्षेप: यदि आप Samsung Galaxy स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं ने एक नए स्पाइवेयर LANDFALL का खुलासा किया है जो आपके फोन में मौजूद डेटा को चुरा रहा है।

आजकल स्मार्टफोन हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं काम से ले कर सोशल मीडिया तक, फोटो से लेकर बैंकिंग तक, सब कुछ उसी फोन में होता है। लेकिन अगर वही फोन अचानक हैक हो जाए तो आपके निजी डेटा का सुरक्षा खतरे में पड़ सकता है। ऐसा ही एक चेतावनीभरा खुलासा हुआ है, जिसमें पता चला है कि Samsung Galaxy सीरीज के कई मॉडल्स पर एक नया स्पाइवेयर “LANDFALL” एक्टिव था।

इस स्पाइवेयर ने जीरो-डे वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया जिसका मतलब है कि Samsung ने पहले से इस बग की जानकारी नहीं दी थी। सिर्फ एक मैलिशियस इमेज (DNG फॉर्मेट) भेजी जाती थी, और जैसे ही फ़ोन उस इमेज को प्रोसेस करता था, स्पाइवेयर खुद इंस्टॉल हो जाता था। इसके बाद हैकर्स को तस्वीरें, कॉल लॉग, माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग, location जैसी जानकारी मिल सकती थी। इसलिए यदि आपके पास Galaxy फोन है, तो यह समय है सतर्क रहने का और साइबर सुरक्षा के उपाय अपनाने का।

नए बग की डिटेल रिपोर्ट के अनुसार, साइबर सुरक्षा कंपनी Palo Alto Networks की यूनिट 42 ने इस स्पाइवेयर LANDFALL का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि यह हमला Samsung के Android-निर्मित इमेज प्रोसेसिंग लाइब्रेरी में पाई गयी ज़ीरो-डे वल्नरेबिलिटी (CVE-2025-21042) का उपयोग कर रहा था। हैकर्स ने इन मैलिशियस इमेजेस को व्हाट्सऐप जैसे मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से भेजा, और जैसे ही यूजर ने उस इमेज को देखा या प्रोसेस किया, फोन में स्पाइवेयर रिपोर्ट के मुताबिक चुपचाप इंस्टॉल हो गया था।

Samsung के प्रभावित मॉडल्स ये ख़तरा विशेष रूप से उन Samsung Galaxy मॉडलों के लिए था जो One UI 5 से One UI 7 (Android 13-15) पर चल रहे थे। प्रभावित डिवाइस में शामिल हैं: Galaxy S22, Galaxy S23, Galaxy S24 और फोल्डेबल मॉडलों जैसे Galaxy Z Fold 4 व Galaxy Z Flip 4। Samsung ने अप्रैल 2025 में पैच जारी किया था, लेकिन इससे पहले यह हमला 2024 और 2025 की शुरुआत में सक्रिय रहा।

यूजर्स क्या करें सुरक्षा उपाय यदि आपके पास Samsung Galaxy फोन है, तो नीचे दिए उपाय तुरंत करें ताकि आपकी जानकारी सुरक्षित रहे:

- अपने फोन को लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट तक अपडेट करें, खासकर यदि आपने अभी तक अप्रैल-महीने के बाद अपडेट नहीं किया है।

- अननोन सोर्स से मिली इमेज या मैसेज को कभी भी न खोलें विशेषकर DNG फॉर्मेट वाली इमेजेस‍।

- ऐप्स चुनते समय केवल Google Play या Galaxy Store से डाउनलोड करें, और अनजान थर्ड-पार्टी स्रोतों से सावधान रहें।

- फोन में अनचाहे ऐप्स, ज्यादा डेटा उपयोग, अचानक बैटरी ड्रेन आदि संकेतों पर ध्यान दें ये हैकिंग के संकेत हो सकते हैं।