Realme यूजर्स के लिए अलर्ट! अब ये फोन 4 साल तक रहेंगे नए, देख लिस्ट में कौन-कौन से फोन

Realme यूजर्स के लिए अलर्ट! अब ये फोन 4 साल तक रहेंगे नए, देख लिस्ट में कौन-कौन से फोन

संक्षेप:

Realme ने घोषणा की है कि अब वो कुछ चुनिंदा स्मार्टफोन को 4 साल तक Android OS अपडेट देगा। इस लिस्ट में Realme GT 8 Pro, GT 8, GT 7 और GT 7T जैसे मॉडल अब Android 20 तक सपोर्ट के हकदार होंगे। जानें पूरी अपडेट लिस्ट और कंपनी की नई अपडेट पॉलिसी क्या कहती है।

Jan 21, 2026 04:33 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Realme ने अपने सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया है और कुछ चुनिंदा स्मार्टफोन मॉडलों के लिए चार मुख्य Android OS अपडेट का वादा किया है एक कदम जो यूजर्स के लिए अहम साबित हो सकता है। इस पहल की शुरुआत Realme ने पिछले साल Realme GT 7 सीरीज के साथ की थी, जब कंपनी ने यह घोषणा की कि यह फोन चार Android वर्जन तक अपडेट पाने के योग्य होंगे। अब Gizmochina की एक रिपोर्ट के मुताबिक, Realme की यह नई अपडेट पॉलिसी अब कुछ अन्य प्रमुख मॉडलों तक भी पहुंच गई है, हालांकि यह सुविधा फिलहाल सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट तक ही सीमित है।

लिस्ट में शामिल डिवाइसेज में Realme GT 8 Pro, Realme GT 8, Realme GT 7 और Realme GT 7T जैसे मॉडल शामिल हैं, जो अब कम-से-कम Android 19 / Android 20 तक के अपडेट पा सकते हैं। यह उन यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर है, जो अपने फोन को लंबे समय तक लेटेस्ट Android वर्जन के साथ सुरक्षित, तेज और फीचर-रिच रखना चाहते हैं। हालांकि कम कीमत वाले और मिड-रेंज Realme फोन के अधिकांश मॉडल अभी भी अधिकतम तीन मुख्य OS अपडेट तक सीमित हैं।

ये भी पढ़ें:आखिरी मौका! ₹12,748 में खरीदें 7000mAh बैटरी, 50MP AI कैमरा, गदर स्पीकर वाला फोन

Realme के चार प्रमुख Android OS अपडेट वाले डिवाइसेज की लिस्ट

Realme ने घोषणा की है कि निम्नलिखित फ़ोन अब चार मुख्य Android OS अपडेट प्राप्त करने के लिए योग्य हैं यानी ये डिवाइसेज Android के चार नए वर्जन तक अपडेट सपोर्ट करेंगे:

Realme GT 8 Pro- अंतिम अपडेट: Android 20

Realme GT 8– अंतिम अपडेट: Android 20

Realme GT 7– अंतिम अपडेट: Android 19

Realme GT 7T – अंतिम अपडेट: Android 19

इनमें से प्रत्येक डिवाइस अब कंपनी के लंबे अपडेट पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है, जिससे ये स्मार्टफोन कुछ सालों तक नवीनतम Android फीचर्स, सिक्योरिटी पैच और सिस्टम इंप्रूवमेंट्स प्राप्त कर सकेंगे।

अपडेट पॉलिसी का मतलब और फायदा

Android OS अपडेट का वादा तकनीकी रूप से यह सुनिश्चित करता है कि आपका डिवाइस कई वर्षों तक नई सुविधाएं, बेहतर सुरक्षा और सिस्टम-लेवल सुधार प्राप्त करेगा। उदाहरण के लिए, Android 17, 18, 19 और 20 जैसे बड़े OS वर्जन फीचर-अपग्रेड्स, बेहतर परफ़ॉर्मेंस, बैटरी ऑप्टिमाइज़ेशन, AI-बेस्ड सुविधाआएं और सुरक्षा पैच लेकर आते हैं।

ये भी पढ़ें:ट्रेन में सफर करते वक्त मोबाइल खो जाए तो क्या करें? सरकार ने बताया आसान तरीका
