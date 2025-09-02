सामने आया सच! Gmail ने कभी नहीं भेजी Emergency Warning, Google ने तोड़ी चुप्पी Alert for Gmail users google never sent an emergency warning News of sending alert to billions Gmail users is false, Gadgets Hindi News - Hindustan
Google ने साफ किया है कि Gmail ने 2.5 अरब यूजर्स को कोई Emergency Warning नहीं भेजी। सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में फैली इस खबर को Google ने पूरी तरह फेक बताया। कंपनी ने यूजर्स को फिशिंग स्कैम से सतर्क रहने की सलाह दी।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 12:11 PM
हाल ही में सोशल मीडिया और इंटरनेट पर एक खबर तेजी से वायरल हुई थी कि Google ने अपने 2.5 अरब Gmail यूजर्स को Emergency Warning भेजी है। इस खबर ने लोगों के बीच डर और चिंता बढ़ा दी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह चेतावनी Gmail के जरिए भेजी गई और इसमें सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारी दी गई थी। लेकिन अब Google ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए साफ कर दिया है कि यह खबर पूरी तरह से झूठी और फर्जी है।

Google ने किया साफ इनकार

Google ने कहा कि उसने अपने Gmail यूजर्स को कोई भी Emergency Warning नहीं भेजी है। कंपनी ने बताया कि “ऐसा कोई अलर्ट कभी भेजा ही नहीं गया और न ही हमारी तरफ से इस तरह की कोई ऐसा अलर्ट भेजा गया है।” यह खबर महज एक फेक रिपोर्ट और अफवाह थी, जिसे सोशल मीडिया पर शेयर करने से गलत तरीके से फैलाया गया। Google ने आगे यह भी कहा कि उनके नेटवर्क और सिक्योरिटी सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी भी तरह का बड़ा खतरा मौजूद नहीं है।

क्यों फैली यह अफवाह?

साइबर दुनिया में अक्सर हैकर्स और स्कैमर्स नकली ईमेल और अलर्ट के जरिए लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। Gmail जैसी बड़ी सर्विस को निशाना बनाकर इस तरह की अफवाह फैलाना आम बात है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह खबर शायद किसी फिशिंग स्कैम या गलत सूचना का हिस्सा थी, जिसे बढ़ा-चढ़ाकर लोगों के बीच डर फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया।

यूजर्स के लिए Google की सलाह

Google ने अपने बयान में यूजर्स को सलाह दी है कि वे हमेशा सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध ईमेल, लिंक या अलर्ट पर भरोसा न करें। कंपनी ने कही ये बातें:

1. अगर कोई ईमेल आपसे पासवर्ड, OTP या बैंकिंग डिटेल मांगे तो उसे तुरंत नजरअंदाज करें।

2. केवल Google के आधिकारिक चैनलों से आई जानकारी पर ही भरोसा करें।

3. Gmail में दिए गए सिक्योरिटी अलर्ट सेक्शन को समय-समय पर चेक करते रहें।

असली खतरे से कैसे बचें?

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों से बचने के लिए यूजर्स को कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने चाहिए: टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) हमेशा ऑन रखें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले URL चेक करें । पासवर्ड को थोड़े -थोड़े दिन में बदलें और मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें। किसी भी तरह का अनजान अटैचमेंट (Attachment) डाउनलोड करने से बचें।

झूठी खबरों का खतरा

Google का यह बयान उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर फैली जानकारी को देखकर घबराहट में आकर अपने अकाउंट्स में अनावश्यक बदलाव करना शुरू कर दिया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह की झूठी खबरें साइबर अपराधियों के लिए रास्ता आसान बनाती हैं, क्योंकि डर के माहौल में यूजर्स जल्दी गलती कर सकते हैं।

