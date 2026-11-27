ASUS लैपटॉप और PC यूजर्स सावधान! हैकर्स चुरा सकते हैं सिस्टम का कंट्रोल, सरकार ने जारी की गंभीर चेतावनी
ASUS लैपटॉप, PC और दूसरे डिवाइस इस्तेमाल करने वालों के लिए सरकार ने गंभीर सिक्योरिटी चेतावनी जारी की है। हैकर्स सिस्टम का एडमिन एक्सेस हासिल करने, फर्जी एडमिन अकाउंट बनाने और पासवर्ड बदलने जैसे काम कर सकते हैं।
अगर आप ASUS का लैपटॉप, PC या कोई दूसरा डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने ASUS के कुछ सॉफ्टवेयर में गंभीर सुरक्षा खामियों को लेकर चेतावनी जारी की है। इन कमियों का फायदा उठाकर हैकर्स डिवाइस की लॉगिन सुरक्षा को चकमा दे सकते हैं और सिस्टम का एडमिन कंट्रोल तक हासिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हैकर्स बिना एक्सेप्ट किये नए एडमिन अकाउंट बना सकते हैं और पहले से मौजूद एडमिन का पासवर्ड भी बदल सकते हैं।
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CERT-In ने इन खामियों को क्रिटिकल कैटेगरी में रखा है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ASUS का हर लैपटॉप या कंप्यूटर खतरे में है। चेतावनी कुछ खास ASUS सॉफ्टवेयर और उनके पुराने वर्जन को लेकर है। ऐसे में यूजर्स के लिए यह जानना जरूरी है कि उनके डिवाइस में कौन-सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है और उसका वर्जन क्या है।
सरकार ने ASUS यूजर्स के लिए जारी किया अलर्ट
CERT-In यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने 26 नवंबर 2026 को ASUS के कई प्रोडक्ट्स में सुरक्षा से जुड़ी कमियों पर Vulnerability Note CIVN-2026-0575 जारी किया। इसमें इन कमियों को क्रिटिकल बताया गया है। CERT ने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और प्रभावित ASUS सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को सतर्क रहने की सलाह दी है। अगर किसी कंपनी या संस्था के कई कंप्यूटर एक ही मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े हैं, तो वहां इसका खतरा और गंभीर हो सकता है।
ASUS के इन सॉफ्टवेयर में मिली हैं खामियां
CERT-In ने अपनी चेतावनी में ASUS के चार सॉफ्टवेयर का नाम लिया है। इनमें तीन सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से कंपनियों और IT टीमों के कंप्यूटर मैनेज करने के काम आते हैं, जबकि Armoury Crate आम यूजर्स के लिए भी जाना-पहचाना ऐप है।
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ASUS Control Center Express: v1.7.29 से पुराने वर्जन।
ASUS Control Center Datacenter: वर्जन 4.0.0.2 और इससे पुराने वर्जन।
ASUS Control Center Enterprise: वर्जन 3.1.0.8 और इससे पुराने वर्जन।
ASUS Armoury Crate: v6.7.2 और इससे पुराने वर्जन।
इसका मतलब है कि अगर आपके सिस्टम में इन सॉफ्टवेयर का प्रभावित वर्जन मौजूद है, तो आपको इसे अपडेट करने की जरूरत है। खासतौर पर Armoury Crate इस्तेमाल करने वाले ASUS लैपटॉप और PC यूजर्स को अपने ऐप का वर्जन जरूर चेक करना चाहिए।
हैकर्स कैसे हासिल कर सकते हैं सिस्टम का कंट्रोल?
CERT-In के मुताबिक, इन सुरक्षा खामियों के पीछे कई तकनीकी वजहें हैं। इनमें सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से मौजूद क्रिप्टोग्राफिक की, गलत तरीके से की गई परमिशन चेक, जरूरी सुरक्षा चेक की कमी और अनजान सोर्स से फाइल लोड होने का खतरा शामिल है। अगर कोई हमलावर इन कमियों का फायदा उठाने में सफल हो जाता है, तो वह प्रभावित सिस्टम पर कई तरह के बदलाव कर सकता है।
CERT-In ने प्रभावित सॉफ्टवेयर के लिए ASUS की ओर से जारी सिक्योरिटी अपडेट इंस्टॉल करने की सलाह दी है। यूजर्स को सबसे पहले अपने कंप्यूटर में मौजूद ASUS सॉफ्टवेयर का नाम और वर्जन चेक करना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में ऊपर बताए गए प्रभावित वर्जन में से कोई मौजूद है, तो उसे अपडेट करें।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।