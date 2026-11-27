ASUS लैपटॉप, PC और दूसरे डिवाइस इस्तेमाल करने वालों के लिए सरकार ने गंभीर सिक्योरिटी चेतावनी जारी की है। हैकर्स सिस्टम का एडमिन एक्सेस हासिल करने, फर्जी एडमिन अकाउंट बनाने और पासवर्ड बदलने जैसे काम कर सकते हैं।

ASUS यूजर्स अभी कर लें ये काम, वरना हैकर्स को मिल सकता है आपके सिस्टम का एडमिन एक्सेस

अगर आप ASUS का लैपटॉप, PC या कोई दूसरा डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने ASUS के कुछ सॉफ्टवेयर में गंभीर सुरक्षा खामियों को लेकर चेतावनी जारी की है। इन कमियों का फायदा उठाकर हैकर्स डिवाइस की लॉगिन सुरक्षा को चकमा दे सकते हैं और सिस्टम का एडमिन कंट्रोल तक हासिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हैकर्स बिना एक्सेप्ट किये नए एडमिन अकाउंट बना सकते हैं और पहले से मौजूद एडमिन का पासवर्ड भी बदल सकते हैं।

CERT-In ने इन खामियों को क्रिटिकल कैटेगरी में रखा है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ASUS का हर लैपटॉप या कंप्यूटर खतरे में है। चेतावनी कुछ खास ASUS सॉफ्टवेयर और उनके पुराने वर्जन को लेकर है। ऐसे में यूजर्स के लिए यह जानना जरूरी है कि उनके डिवाइस में कौन-सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है और उसका वर्जन क्या है।

सरकार ने ASUS यूजर्स के लिए जारी किया अलर्ट CERT-In यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने 26 नवंबर 2026 को ASUS के कई प्रोडक्ट्स में सुरक्षा से जुड़ी कमियों पर Vulnerability Note CIVN-2026-0575 जारी किया। इसमें इन कमियों को क्रिटिकल बताया गया है। CERT ने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और प्रभावित ASUS सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को सतर्क रहने की सलाह दी है। अगर किसी कंपनी या संस्था के कई कंप्यूटर एक ही मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े हैं, तो वहां इसका खतरा और गंभीर हो सकता है।

ASUS के इन सॉफ्टवेयर में मिली हैं खामियां CERT-In ने अपनी चेतावनी में ASUS के चार सॉफ्टवेयर का नाम लिया है। इनमें तीन सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से कंपनियों और IT टीमों के कंप्यूटर मैनेज करने के काम आते हैं, जबकि Armoury Crate आम यूजर्स के लिए भी जाना-पहचाना ऐप है।

ASUS Control Center Express: v1.7.29 से पुराने वर्जन।

ASUS Control Center Datacenter: वर्जन 4.0.0.2 और इससे पुराने वर्जन।

ASUS Control Center Enterprise: वर्जन 3.1.0.8 और इससे पुराने वर्जन।

ASUS Armoury Crate: v6.7.2 और इससे पुराने वर्जन।

इसका मतलब है कि अगर आपके सिस्टम में इन सॉफ्टवेयर का प्रभावित वर्जन मौजूद है, तो आपको इसे अपडेट करने की जरूरत है। खासतौर पर Armoury Crate इस्तेमाल करने वाले ASUS लैपटॉप और PC यूजर्स को अपने ऐप का वर्जन जरूर चेक करना चाहिए।

हैकर्स कैसे हासिल कर सकते हैं सिस्टम का कंट्रोल? CERT-In के मुताबिक, इन सुरक्षा खामियों के पीछे कई तकनीकी वजहें हैं। इनमें सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से मौजूद क्रिप्टोग्राफिक की, गलत तरीके से की गई परमिशन चेक, जरूरी सुरक्षा चेक की कमी और अनजान सोर्स से फाइल लोड होने का खतरा शामिल है। अगर कोई हमलावर इन कमियों का फायदा उठाने में सफल हो जाता है, तो वह प्रभावित सिस्टम पर कई तरह के बदलाव कर सकता है।