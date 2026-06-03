Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: AC यूजर्स ध्यान दें! सर्विस कराने से पहले 2 मिनट निकालकर जरूर जान लें ये बातें, बच जाएंगे हजारों रुपये

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share

अगर गर्मी में आपका AC अच्छे से काम नहीं कर रहा और आप एसी सर्विस कराने के लिए सर्विस वाले को बुला रहे हैं तो जरूर जान लें ये छोटी-छोटी डिटेल्स जिनसे बच जाएंगे हजारों रुपये।

AC यूजर्स ध्यान दें! सर्विस कराने से पहले 2 मिनट निकालकर जरूर जान लें ये बातें, बच जाएंगे हजारों रुपये

AC Service Tips: गर्मी में AC के बिना रहना मुमकिन ही नहीं है। ऐसे में अगर एसी अच्छे से नहीं करें तो लोग सर्विसिंग कराने लगते हैं ताकि कूलिंग बेहतर बनी रहे और बिजली का बिल भी कम आए। लेकिन कई बार AC सर्विसिंग के दौरान ग्राहकों से ऐसे रिपेयर या पार्ट्स बदलवाने के लिए कहा जाता है, जिनकी वास्तव में जरूरत नहीं होती। ऐसे में लोगों को जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं। AC सर्विस कराने से पहले यदि आप कुछ बेसिक जानकारी समझ लें, तो वे अनावश्यक खर्च से बच सकते हैं।

AC सर्विसिंग से पहले ये जानकारी जानना जरूरी

AC सर्विस कराने से पहले सबसे जरूरी बात यह जानना है कि आपके एयर कंडीशनर में कौन-सी रेफ्रिजरेंट गैस इस्तेमाल होती है। ज्यादातर लोग AC का ब्रांड और मॉडल तो जानते हैं, लेकिन उसमें इस्तेमाल होने वाली गैस की जानकारी नहीं रखते। यही वजह है कि जब कोई टेक्नीशियन गैस भरने या गैस बदलने की बात करता है, तो ग्राहक बिना सवाल किए अतिरिक्त पैसे खर्च कर देते हैं। अगर आपको पहले से पता होगा कि आपके AC में कौन-सी गैस इस्तेमाल होती है और उसकी कितनी मात्रा चाहिए, तो आप आसानी से गलत चार्जिंग से बच सकते हैं।

ये भी पढ़ें:दिल्ली वाले अब घर बैठे बनवाएं नया Ration Card, 10 मिनट में मोबाइल से करें Apply

AC में कौन-कौन सी गैस इस्तेमाल होती है?

आजकल बाजार में मिलने वाले ज्यादातर एयर कंडीशनर R32, R410A या कुछ पुराने मॉडल्स में R22 गैस का इस्तेमाल करते हैं। हर AC के लिए गैस का प्रकार अलग हो सकता है। कंपनियां आमतौर पर यह जानकारी AC की आउटडोर यूनिट पर लगे स्टिकर या नेमप्लेट पर लिखती हैं। वहां गैस का नाम और उसकी मात्रा दोनों का उल्लेख होता है।

गैस की जानकारी क्यों है जरूरी?

कई बार AC की कूलिंग कम होने पर लोग मान लेते हैं कि गैस खत्म हो गई है। जबकि ऐसा हमेशा नहीं होता। कूलिंग कम होने की वजह फिल्टर गंदा होना, कॉइल में धूल जमना या किसी अन्य तकनीकी समस्या भी हो सकती है। लेकिन कुछ मामलों में टेक्नीशियन सीधे गैस भरने की सलाह दे देते हैं, जिससे ग्राहक को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है। यदि आपको अपने AC की गैस और उसकी क्षमता की जानकारी होगी, तो आप सही सवाल पूछ पाएंगे और जरूरत पड़ने पर दूसरी राय भी ले सकेंगे।

ये भी पढ़ें:घर बैठे सिनेमाघर वाला फील! Lumio ने लॉन्च किए दो नए 55-इंच के Smart TV

AC में गैस बार-बार भरवाने की जरूरत नहीं

एक आम गलतफहमी यह है कि AC में हर साल गैस भरवानी पड़ती है। जबकि ऐसा नहीं होता। AC एक सीलबंद सिस्टम होता है। अगर उसमें किसी तरह का लीकेज नहीं है, तो गैस सालों तक काम कर सकती है। इसलिए अगर कोई टेक्नीशियन हर साल गैस भरवाने की सलाह देता है, तो उसकी वजह जरूर पूछनी चाहिए।

कैसे पहचानें कि गैस की समस्या है?

अगर AC ठीक से ठंडक नहीं दे रहा, तो जरूरी नहीं कि गैस ही खत्म हो गई हो। हालांकि कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो गैस लीकेज की ओर इशारा कर सकते हैं। जैसे AC की कूलिंग अचानक कम हो जाना, आउटडोर यूनिट पर बर्फ जमना, बिजली की खपत बढ़ जाना, AC लंबे समय तक चलने के बाद भी कमरा ठंडा न होना।

सिर्फ गैस ही नहीं, फिल्टर की सफाई भी जरूरी

कई बार लोग गैस पर ज्यादा ध्यान देते हैं लेकिन फिल्टर की सफाई को नजरअंदाज कर देते हैं। गंदे फिल्टर AC की कूलिंग कम कर सकते हैं और बिजली की खपत बढ़ा सकते हैं। इसलिए नियमित सफाई करवाना भी जरूरी है।

ये भी पढ़ें:HMD Vibe2 5G पहली सेल में एक घंटे में हुआ Out of Stock, आज ₹12,499 में खरीदें
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

और पढ़ें
Air Conditioners kaam ki baat

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।