सावधान! ChatGPT और Gemini के नाम पर हो रहा खतरनाक स्कैम, Free AI का लालच देकर खाली हो रहे बैंक अकाउंट, ऐसे हो रही नई ठगी

ChatGPT और Gemini के नाम पर एक नया ऑनलाइन स्कैम तेजी से फैल रहा है, जिसमें लोगों को फ्री गिफ्ट कार्ड और AI टूल्स का लालच देकर ठगा जा रहा है।

AI टूल्स जैसे ChatGPT और Google Gemini काफी पॉपुलर हो चुके हैं। इस वजह से अब लोग इनका इस्तेमाल कर नई तरह की ठगी कर रहे हैं। हाल ही में एक नया स्कैम तेजी से फैल रहा है, जिसमें लोगों को FREE ChatGPT और Gemini गिफ्ट कार्ड देने का लालच दिया जा रहा है। स्कैमर्स सोशल मीडिया, ईमेल और फर्जी वेबसाइट्स के जरिए लोगों को फंसाते हैं और उनकी पर्सनल जानकारी या पैसे ठग लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह स्कैम इतना चालाकी से किया जा रहा है कि आम यूजर को असली और नकली में फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। कई लोग फ्री ऑफर के चक्कर में अपनी जानकारी शेयर कर देते हैं और बाद में मुसीबत में पढ़ जाते हैं।

ऐसे लोगों को फंसाया जाता है स्कैम में यह स्कैम आमतौर पर फ्री गिफ्ट कार्ड या फ्री AI सब्सक्रिप्शन के नाम पर शुरू होता है। यूजर्स को एक लिंक भेजा जाता है, जिसमें लिखा होता है कि उन्हें ChatGPT या Gemini का फ्री एक्सेस मिलेगा। जैसे ही यूजर उस लिंक पर क्लिक करता है, उसे एक फर्जी वेबसाइट पर ले जाया जाता है, जो बिल्कुल असली वेबसाइट जैसी दिखती है। यहां यूजर से उनकी पर्सनल जानकारी, बैंक डिटेल या OTP तक मांगा जाता है। यूजर यह जानकारी देता है, स्कैमर्स उसका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं।

इस तरह के AI स्कैम की सबसे बड़ी ताकत है “फ्री” का लालच। जब किसी को मैसेज या लिंक में दिखता है कि उन्हें ChatGPT या Google Gemini का फ्री एक्सेस या गिफ्ट कार्ड मिल रहा है, तो कई लोग बिना ज्यादा सोचे उस पर क्लिक कर देते हैं। स्कैमर्स सोशल मीडिया पोस्ट, व्हाट्सऐप मैसेज, ईमेल या पॉप-अप ऐड के जरिए ऐसे लिंक फैलाते हैं।

ये लिंक देखने में बिल्कुल असली वेबसाइट जैसे लगते हैं, जिससे यूजर को शक नहीं होता। इसके बाद यूजर से लॉगिन डिटेल, मोबाइल नंबर, OTP या बैंक जानकारी मांगी जाती है। कई बार “जल्दी करें, ऑफर खत्म हो जाएगा” जैसे मैसेज डालकर दबाव बनाया जाता है, जिससे लोग जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं।