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सावधान! ChatGPT और Gemini के नाम पर हो रहा खतरनाक स्कैम, Free AI का लालच देकर खाली हो रहे बैंक अकाउंट, ऐसे हो रही नई ठगी

May 06, 2026 11:40 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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ChatGPT और Gemini के नाम पर एक नया ऑनलाइन स्कैम तेजी से फैल रहा है, जिसमें लोगों को फ्री गिफ्ट कार्ड और AI टूल्स का लालच देकर ठगा जा रहा है।

सावधान! ChatGPT और Gemini के नाम पर हो रहा खतरनाक स्कैम, Free AI का लालच देकर खाली हो रहे बैंक अकाउंट, ऐसे हो रही नई ठगी

AI टूल्स जैसे ChatGPT और Google Gemini काफी पॉपुलर हो चुके हैं। इस वजह से अब लोग इनका इस्तेमाल कर नई तरह की ठगी कर रहे हैं। हाल ही में एक नया स्कैम तेजी से फैल रहा है, जिसमें लोगों को FREE ChatGPT और Gemini गिफ्ट कार्ड देने का लालच दिया जा रहा है। स्कैमर्स सोशल मीडिया, ईमेल और फर्जी वेबसाइट्स के जरिए लोगों को फंसाते हैं और उनकी पर्सनल जानकारी या पैसे ठग लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह स्कैम इतना चालाकी से किया जा रहा है कि आम यूजर को असली और नकली में फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। कई लोग फ्री ऑफर के चक्कर में अपनी जानकारी शेयर कर देते हैं और बाद में मुसीबत में पढ़ जाते हैं।

ऐसे लोगों को फंसाया जाता है स्कैम में

यह स्कैम आमतौर पर फ्री गिफ्ट कार्ड या फ्री AI सब्सक्रिप्शन के नाम पर शुरू होता है। यूजर्स को एक लिंक भेजा जाता है, जिसमें लिखा होता है कि उन्हें ChatGPT या Gemini का फ्री एक्सेस मिलेगा। जैसे ही यूजर उस लिंक पर क्लिक करता है, उसे एक फर्जी वेबसाइट पर ले जाया जाता है, जो बिल्कुल असली वेबसाइट जैसी दिखती है। यहां यूजर से उनकी पर्सनल जानकारी, बैंक डिटेल या OTP तक मांगा जाता है। यूजर यह जानकारी देता है, स्कैमर्स उसका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं।

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इस तरह के AI स्कैम की सबसे बड़ी ताकत है “फ्री” का लालच। जब किसी को मैसेज या लिंक में दिखता है कि उन्हें ChatGPT या Google Gemini का फ्री एक्सेस या गिफ्ट कार्ड मिल रहा है, तो कई लोग बिना ज्यादा सोचे उस पर क्लिक कर देते हैं। स्कैमर्स सोशल मीडिया पोस्ट, व्हाट्सऐप मैसेज, ईमेल या पॉप-अप ऐड के जरिए ऐसे लिंक फैलाते हैं।

ये लिंक देखने में बिल्कुल असली वेबसाइट जैसे लगते हैं, जिससे यूजर को शक नहीं होता। इसके बाद यूजर से लॉगिन डिटेल, मोबाइल नंबर, OTP या बैंक जानकारी मांगी जाती है। कई बार “जल्दी करें, ऑफर खत्म हो जाएगा” जैसे मैसेज डालकर दबाव बनाया जाता है, जिससे लोग जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं।

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ऐसे पहचानें खतरनाक AI स्कैम

अगर कोई ऑफर बहुत ज्यादा अच्छा लगे जैसे फ्री में प्रीमियम सब्सक्रिप्शन या गिफ्ट कार्ड तो उस पर शक जरूर करें। साथ ही वेबसाइट का URL ध्यान से देखें, अक्सर फर्जी साइट्स में स्पेलिंग गलत होती है या डोमेन अजीब लगता है। अगर कोई वेबसाइट आपसे जरूरत से ज्यादा पर्सनल जानकारी या OTP मांग रही है, तो यह बड़ा खतरा हो सकता है। इसके अलावा 'तुरंत क्लिक करें', 'सीमित समय का ऑफर' या 'अभी नहीं किया तो मौका खत्म' जैसे मैसेज भी स्कैम की पहचान हो सकते हैं। ऐसे मामलों में शांत रहकर सोचें और बिना जांचे कोई जानकारी शेयर न करें।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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