Fake Challan Scam: एक क्लिक और उड़ गए ₹2.3 लाख! फर्जी ट्रैफिक चालान लिंक ने इंजीनियर को किया कंगाल

संक्षेप: फर्जी ट्रैफिक चालान एक खतरनाक ऑनलाइन फ्रॉड बन चुका है। अब हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें बेंगलुरु के एक टेक प्रोफेशनल ने फर्जी लिंक पर क्लिक करते ही 2.3 रुपए लाख गंवा दिए।

ऑनलाइन ठगी के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। अब ठग कई नए तरीकों से लोगों को फंसा रहे हैं। अब ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला बेंगलुरु से सामने आया है, जहां एक पढ़े-लिखे टेक प्रोफेशनल को फर्जी ट्रैफिक चालान के नाम पर 2.3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। पीड़ित के फोन पर एक मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि उसके वाहन पर ट्रैफिक चालान बकाया है और पेमेंट के लिए एक लिंक दिया गया। मैसेज बिल्कुल असली सरकारी मैसेज जैसा लग रहा था। पीड़ित ने बिना ज्यादा सोचे-समझे जैसे ही लिंक पर क्लिक किया। इसके बाद कुछ ही घंटों के अंदर उसके बैंक अकाउंट से एक के बाद एक ट्रांजैक्शन हुए और 2.3 रुपए लाख साफ हो गए। जब तक उसे समझ आया तक तक वह ठगी का शिकार हो चुका था।

ऐसे काम करता है Fake Traffic Challan Scam इस स्कैम में लोगों के डर और जल्दबाजी का फायदा उठाते हैं। फ्रॉडस्टर ऐसे मैसेज भेजते हैं जो बिल्कुल असली ट्रैफिक पुलिस या सरकारी नोटिस जैसे लगते हैं। मैसेज होता है आपके वाहन पर चालान है और पेमेंट नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लिंक पर क्लिक करते ही एक फर्जी वेबसाइट पर ले जाया जाएगा, जो सरकारी पोर्टल जैसी दिखती है। जैसे ही यूजर अपनी जानकारी डालता है या OTP भरता है, ठग उसके बैंक या UPI अकाउंट तक पहुंच बना लेते हैं और पैसे निकाल लेते हैं।