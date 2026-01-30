Fake Challan Scam: एक क्लिक और उड़ गए ₹2.3 लाख! फर्जी ट्रैफिक चालान लिंक ने इंजीनियर को किया कंगाल
फर्जी ट्रैफिक चालान एक खतरनाक ऑनलाइन फ्रॉड बन चुका है। अब हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें बेंगलुरु के एक टेक प्रोफेशनल ने फर्जी लिंक पर क्लिक करते ही 2.3 रुपए लाख गंवा दिए।
ऑनलाइन ठगी के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। अब ठग कई नए तरीकों से लोगों को फंसा रहे हैं। अब ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला बेंगलुरु से सामने आया है, जहां एक पढ़े-लिखे टेक प्रोफेशनल को फर्जी ट्रैफिक चालान के नाम पर 2.3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। पीड़ित के फोन पर एक मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि उसके वाहन पर ट्रैफिक चालान बकाया है और पेमेंट के लिए एक लिंक दिया गया। मैसेज बिल्कुल असली सरकारी मैसेज जैसा लग रहा था। पीड़ित ने बिना ज्यादा सोचे-समझे जैसे ही लिंक पर क्लिक किया। इसके बाद कुछ ही घंटों के अंदर उसके बैंक अकाउंट से एक के बाद एक ट्रांजैक्शन हुए और 2.3 रुपए लाख साफ हो गए। जब तक उसे समझ आया तक तक वह ठगी का शिकार हो चुका था।
ऐसे काम करता है Fake Traffic Challan Scam
इस स्कैम में लोगों के डर और जल्दबाजी का फायदा उठाते हैं। फ्रॉडस्टर ऐसे मैसेज भेजते हैं जो बिल्कुल असली ट्रैफिक पुलिस या सरकारी नोटिस जैसे लगते हैं। मैसेज होता है आपके वाहन पर चालान है और पेमेंट नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लिंक पर क्लिक करते ही एक फर्जी वेबसाइट पर ले जाया जाएगा, जो सरकारी पोर्टल जैसी दिखती है। जैसे ही यूजर अपनी जानकारी डालता है या OTP भरता है, ठग उसके बैंक या UPI अकाउंट तक पहुंच बना लेते हैं और पैसे निकाल लेते हैं।
कैसे बचें Fake Challan Scam से
इस स्कैम से बचने के लिए थोड़ी सी सावधानी बहुत जरूरी है। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले दो बार सोचें। कभी भी OTP, बैंक डिटेल या UPI जानकारी किसी वेबसाइट या व्यक्ति के साथ शेयर न करें। अगर सच में चालान बकाया है तो इसकी Parivahan, mParivahan ऐप या DigiLocker जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म पर जरूर मिलेगी। अगर आपको किसी अनजान नंबर से ट्रैफिक चालान से जुड़ा मैसेज आए, तो तुरंत सतर्क हो जाए। अगर मैसेज में लिंक छोटा हो, स्पेलिंग गलत हो या भाषा अजीब लगे, तो यह संकेत है कि मैसेज फर्जी है।
