Bank of Baroda के करोड़ों ग्राहकों के लिए अलर्ट! Aadhaar, मोबाइल नंबर, अकाउंट डिटेल लीक; ऐसे रखें खुद को सुरक्षित

Bank of Baroda के करीब 1TB ग्राहक डेटा लीक होने का दावा सामने आया है। इसमें नाम, मोबाइल नंबर, Aadhaar और अकाउंट से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन बेची जा रही है।

देश के बड़े सरकारी बैंक Bank of Baroda एक बार फिर चर्चा में है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बैंक से जुड़ा करीब 1TB ग्राहक डेटा कथित तौर पर लीक हो गया है और इसे ऑनलाइन बेचने की कोशिश की जा रही है। इस डेटा में ग्राहकों के नाम, मोबाइल नंबर, Aadhaar नंबर और बैंकिंग से जुड़ी अन्य पर्सनल डिटेल शामिल होने का दावा किया गया है। अगर इस तरह का डेटा गलत हाथों में पहुंचता है, तो साइबर अपराधियों के लिए फर्जी कॉल, फिशिंग, KYC फ्रॉड और पहचान की चोरी (Identity Theft) जैसे अपराध करना आसान हो सकता है। यही वजह है कि बैंक ग्राहकों को ऐसे मामलों में अतिरिक्त सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। अगर आपका भी Bank of Baroda में अकाउंट है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ जरूरी सावधानियां अपनाना बेहद जरूरी है।

इसका ग्राहकों पर क्या असर पड़ सकता अगर किसी ग्राहक की पर्सनल डिटेल वास्तव में गलत हाथों में पहुंच जाती है, तो साइबर ठग उसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद फर्जी बैंक कॉल, KYC अपडेट के नाम पर धोखाधड़ी, फिशिंग लिंक भेजना, OTP मांगना या बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। ध्यान रखें कि केवल डेटा लीक होने का मतलब यह नहीं है कि बैंक खाते से पैसा अपने आप निकल जाएगा, लेकिन इससे सोशल इंजीनियरिंग हमलों का खतरा बढ़ सकता है।

अगर किसी साइबर अपराधी के हाथ ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी लग जाती है, तो उसका इस्तेमाल कई तरह की ऑनलाइन धोखाधड़ी में किया जा सकता है। सबसे बड़ा खतरा फर्जी बैंक कॉल, SMS या ईमेल का होता है, जिनमें खुद को बैंक अधिकारी बताकर KYC अपडेट, अकाउंट वेरिफिकेशन या रिवॉर्ड के नाम पर OTP, UPI PIN या नेट बैंकिंग की जानकारी मांगी जा सकती है।

इसके अलावा ठग आपके नाम, मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी का इस्तेमाल करके आपको भरोसे में लेने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि, केवल डेटा लीक होने का मतलब यह नहीं है कि आपके बैंक खाते से अपने आप पैसे निकल जाएंगे, लेकिन ऐसी जानकारी साइबर ठगों के लिए फ्रॉड करना आसान बना सकती है।