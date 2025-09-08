बड़ा झटका! कल iPhone 17 लॉन्च होते ही बंद होंगे iPhone 15 और 16 Pro Max समेत 4 फोन, पूरी लिस्ट देखें
Apple कल 9 सितंबर को iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने जा रहा है, और इसी के साथ iPhone 15, 15 Plus, 16 Pro और 16 Pro Max के सेल बंद होने की संभावना है। ये मॉडल Apple की आधिकारिक स्टोर्स से हट जाएंगे। देखें पूरी लिस्ट:
Apple कल 9 सितंबर को अपने नए iPhone मॉडल्स को लॉन्च करता है, और इस बार भी "Awe-Dropping" इवेंट में iPhone 17 सीरीज का खुलासा होने जा रहा है। इस लॉन्च के साथ ही Apple पुराने मॉडलों को धीरे-धीरे बंद कर रहा है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max ये चार मॉडेल Apple की आधिकारिक स्टोर्स और वेबसाइट से 9 सितंबर से उपलब्ध नहीं होंगे। यह Apple की ट्रेडमार्क स्ट्रेटेजी है, जिससे वे अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को सिंप्लिफाई करते हैं और नए मॉडल्स के लिए जगह बनाते हैं।
यह बदलाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए है, क्योंकि ये वो मॉडल्स हैं जो अभी भी यूजर्स के बीच पॉपुलर हैं और जिनका सपोर्ट बढ़िया है। हालांकि थर्ड-पार्टी रिटेलर्स इन मॉडल्स को थोड़ी देर तक उपलब्ध रख सकते हैं, लेकिन Apple अब अपनी वेबसाइट या स्टोर से उन्हें हटाने की तैयारी में है। नए लाइनअप में iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max के साथ-साथ Apple Watch और AirPods के नए वर्ज़न भी शामिल होंगे।
iPhone 16 Pro के फीचर्स
iPhone 16 Pro को 2024 में लॉन्च किया गया और यह Apple की Pro सीरीज का हिस्सा है। इसमें 6.3-इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें ProMotion 120Hz रिफ्रेश रेट और Always-On Display सपोर्ट है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें नया A18 Pro चिपसेट दिया गया है, जो AI और ग्राफिक्स के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है। कैमरा सेटअप में 48MP का वाइड कैमरा, 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और नया 5x टेलीफोटो लेंस शामिल है। भारत में
iPhone 16 Pro Max की खासियत
iPhone 16 Pro Max सीरीज का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल मॉडल है। इसमें 6.9-इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो ProMotion 120Hz और Always-On Display सपोर्ट करता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें भी वही A18 Pro चिपसेट है। कैमरा सेटअप में 48MP का प्राइमरी सेंसर, 12MP का अल्ट्रा-वाइड और 5x टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जिससे शानदार जूम फोटोग्राफी की जा सकती है।
iPhone 15 और iPhone 15 Plus की खासियत
Apple ने iPhone 15 सीरीज को सितंबर 2023 में लॉन्च किया था और यह उन यूजर्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हुआ जो प्रीमियम डिज़ाइन और नए फीचर्स के साथ बजट को भी ध्यान में रखते हैं। iPhone 15 फोन में 6.1-इंच का डिस्प्ले था तो प्लस में 6.7-इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 2000 nits तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। iPhone 15 सीरीज में A16 Bionic चिपसेट दिया गया है, जो पहले iPhone 14 Pro मॉडल में मौजूद था। दोनों फोन में कैमरा सेटअप में 48MP का प्राइमरी सेंसर और 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है। फ्रंट में 12MP TrueDepth कैमरा मिलता है।