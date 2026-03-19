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27 करोड़ iPhones खतरे में, चुटकियों में हैक करके डेटा चुरा लेगा DarkSword स्पाइवेयर, देखें आप सेफ है या नहीं?

Mar 19, 2026 12:47 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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iPhone को आमतौर पर सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अब करोड़ों iPhone यूजर्स पर डेटा चोरी का खतरा मंडरा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक नया स्पाइवेयर सामने आया है, जो खासतौर से iPhones को निशाना बनाता है। करीब 27 करोड़ iPhones अभी भी डार्कस्वॉर्ड के हमले की चपेट में आ सकते हैं।

27 करोड़ iPhones खतरे में, चुटकियों में हैक करके डेटा चुरा लेगा DarkSword स्पाइवेयर, देखें आप सेफ है या नहीं?

iPhone को आमतौर पर सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अब करोड़ों iPhone यूजर्स पर डेटा चोरी का खतरा मंडरा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक नया स्पाइवेयर सामने आया है, जो खासतौर से iPhones को निशाना बनाता है। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, डार्कस्वॉर्ड (DarkSword) नाम का यह नया स्पाइवेयर, कमजोर डिवाइस को तुरंत हैक करके उनसे डेटा चुरा सकता है, और यह लाखों iPhones में घुसने की क्षमता रखता है। साइबर सिक्योरिटी फर्म लुकआउट और आईवेरिफाई ने अल्फाबेट की गूगल के साथ मिलकर इस मैलवेयर का जॉइंट एनालिसिस किया है। इन तीनों संगठनों के रिसर्चर्स ने डार्कस्वॉर्ड के बारे में नोट्स जारी किए हैं। रिसर्चर्स का अनुमान है कि पुराने iOS वर्जन पर चलने की वजह से, 22 करोड़ से 27 करोड़ iPhones अभी भी डार्कस्वॉर्ड के हमले की चपेट में आ सकते हैं। चलिए बताते हैं कैसे काम करता है यह स्पाईवेयर...

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क्या है DarkSword?

इंडियाटूड ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि शोधकर्ताओं के अनुसार, डार्कस्वॉर्ड कई असली यूक्रेनी वेबसाइट्स में छिपा हुआ पाया गया। यह iOS वर्जन 18.4 से 18.6.2 पर चलने वाले आईफोन्स को "ऐसी शानदार तकनीकों का इस्तेमाल करके निशाना बनाता है, जो पहले कभी सार्वजनिक रूप से नहीं देखी गई थीं।" जैसे ही कोई यूजर किसी इन्फेक्टेड साइट पर जाता है, यह स्पाइवेयर तुरंत और चुपके से उसके डिवाइस को हैक कर सकता है। इससे स्पाइवेयर को वाई-फाई पासवर्ड, टेक्स्ट मैसेज, कॉल हिस्ट्री, रूट लोकेशन हिस्ट्री, ब्राउजर हिस्ट्री वगैरह जैसी जानकारी इकट्ठा करने का मौका मिल जाता है।

प्रभावित वेबसाइट्स में से एक का एड्रेस “.gov.ua” बताया गया है, जिससे यह हिंट मिलता है कि हैकर्स यूक्रेनी सरकारी सर्वरों को भेदने में कामयाब रहे। और हो सकता है कि केवल यूक्रेनी वेबसाइट्स ही प्रभावित न हुई हों।

गूगल ने बताया कि कई कमर्शियल वेंडर्स और संदिग्ध सरकारी-समर्थित हैकिंग ग्रुप्स ने सऊदी अरब, तुर्की, मलेशिया और यूक्रेन के यूजर्स को टारगेट करने वाले अलग-अलग कैंपेन में डार्कस्वॉर्ड का इस्तेमाल किया है। मलेशिया और तुर्की में किए गए ऑपरेशन्स का संबंध तुर्की की कमर्शियल सर्विलांस फर्म PARS Defense से था।

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किस बनाया है डार्कस्वार्ड?

शोधकर्ताओं का कहना है कि डार्कस्वॉर्ड उन्हीं सर्वरों पर होस्ट किया गया है, जिन पर Coruna स्पाइवेयर होस्ट था; यह स्पाइवेयर 3 मार्च, 2026 को यूक्रेन में यूजर्स को निशाना बनाते हुए पाया गया था। हालांकि, Coruna का इस्तेमाल मुख्य रूप से क्रिप्टो चोरी के लिए किया जाता था। आईवेरिफाई का दावा है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को संभवतः रूस के किसी 'थ्रेट एक्टर' (खतरा पैदा करने वाले व्यक्ति) द्वारा चलाया जा रहा था। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला करने के बाद से ही रूस, यूक्रेन के साथ युद्ध की स्थिति में है। हालांकि, हैकरों की असली पहचान अभी भी सामने नहीं आई है।

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क्या आपका iPhone सेफ है?

डार्कस्वॉर्ड, मार्च और अगस्त 2025 के बीच रिलीज हुए iOS वर्जन्स में मौजूद कमजोरियों का फायदा उठाता है। तब से, ऐप्पल ने इन कमजोरियों को ठीक करने के लिए कई पैच जारी किए हैं। हालांकि, ऐसा माना जाता है कि लगभग 22 करोड़ से 27 करोजड यूजर्स के iPhone अभी भी पुराने iOS वर्जन्स पर चल रहे हो सकते हैं, जिससे वे इस हमले की चपेट में आ सकते हैं।

ऐप्पल के एक प्रवक्ता ने रॉयटर्स को बताया, "सॉफ्टवेयर को अप-टू-डेट रखना, ऐप्पल डिवाइस की सुरक्षा बनाए रखने के लिए यूजर्स द्वारा किया जा सकने वाला सबसे महत्वपूर्ण काम है।"

प्रवक्ता ने यह भी बताया कि ऐप्पल सेफ ब्राउजिंग, गूगल द्वारा पहचाने गए सभी मलिशियस डोमेन को अपने सफारी वेब ब्राउजर में ब्लॉक कर देती है, ताकि आगे किसी भी तरह के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके।

iPhone पर बढ़ रहे हमले

iPhone, Android जैसे दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले ज्यादा प्राइवेट और सुरक्षित माने जाते हैं। लेकिन, हैकर्स ने अब एक ही महीने में दो जबर्दस्त iOS एक्सप्लॉइट्स के जरिए iPhones को निशाना बनाया है, जो शायद एक बड़े पैमाने के इकोसिस्टम का संकेत है। रिसर्च करने वालों का मानना ​​है कि ऐसा इकोसिस्टम पहले ज्यादातर सरकारी स्तर के इंटेलिजेंस ऑपरेशन्स तक ही सीमित था। लेकिन, आईवेरिफाई के चीफ रॉकी कोल ने बताया कि ये हमले सरकारी ऑपरेशन्स जैसे नहीं थे, क्योंकि हैकर्स को इस बात का डर नहीं था कि ये कमजोरियां पकड़ी जाएंगी। कोल ने कहा, "असल बात यह है कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि ये तरीके बेकार हो जाएंगे, और वे इनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने वाले हमलों में बहुत कम (ऑपरेशनल सिक्योरिटी) के साथ कर रहे हैं... उन्हें इस बात की ज्यादा चिंता नहीं है कि ये तरीके सबके सामने आ जाएंगे।"

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

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