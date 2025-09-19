पहली बार आधी कीमत पर मिल रहे 108MP तक के कैमरा, 5200mAh बैटरी वाले 5G फोन; अब ₹6499 से शुरू

Alcatel ने Flipkart Big Billion Days Sale में V3 Series पर मेगा डिस्काउंट की घोषणा की है। इस सेल में Alcatel के फोन्स को आधी कीमत पर बेचा जा रहा है। जानें किस फोन पर कितने की छूट:

Alcatel Smartphones at Half Price in Flipkart Sale: भारत में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर धमाकेदार सेल का दौर भी शुरू हो गया है। Flipkart की Big Billion Days Sale हर साल ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आती है और इस बार Alcatel ने अपने हाल ही में लॉन्च हुए V3 Series स्मार्टफोन्स पर मेगा डिस्काउंट की घोषणा की है। इस सेल में Alcatel के फोन्स को आधी कीमत पर बेचा जा रहा है। Flipkart के बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डील्स के साथ ये स्मार्टफोन्स और भी किफायती हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस सीरीज के हर मॉडल के फीचर्स और सेल प्राइस के बारे में

Alcatel V3 Classic Alcatel V3 Classic को फ्लिपकार्ट की सेल में ₹6,499 में बेचा जा रहा है(4GB+128GB)। बता दें कि इसे ₹12,999 में लॉन्च किया गया है। यह इस सेल का सबसे किफायती 5G स्मार्टफोन है। इसमें 6.67-इंच HD+ NXTVision डिस्प्ले, 50MP डुअल रियर कैमरा, 8MP फ्रंट कैमरा और 5200mAh की दमदार बैटरी मिलती है।

Alcatel V3 Pro V3 Pro को सेल में ₹10,699 (8GB+256GB) में खरीद सकते हैं। इसमें 6.67-इंच का NXTPAPER डिस्प्ले मिलता है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 4-in-1 डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के साथ आता है। 50MP + 5MP डुअल कैमरा, 8MP फ्रंट कैमरा और 5010mAh बैटरी इसे शानदार ऑल-राउंड परफॉर्मर बनाते हैं।