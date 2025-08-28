नए TV का है प्लान, 75 इंच तक स्क्रीन वाले नए स्मार्ट टीवी लाया पॉपुलर ब्रांड, कीमत ₹13,990 से शुरू akai launched powerview series google tv at starting price of rs 13990, Gadgets Hindi News - Hindustan
Smart TV खरीदने का प्लान है लेकिन बजट टाइट है, तो AKAI के नए टीवी आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। जापान का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड AKAI ने भारतीय बाजार में अपनी नई पावरव्यू सीरीज को लॉन्च किया है। सीरीज में अलग-अलग साइज के टीवी मॉडल शामिल हैं।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान Thu, 28 Aug 2025 06:05 PM
Smart TV खरीदने का प्लान है लेकिन बजट टाइट है, तो AKAI के नए टीवी आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। जापान का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड AKAI ने भारतीय बाजार में अपनी नई पावरव्यू सीरीज को लॉन्च किया है। सीरीज में अलग-अलग साइज के टीवी मॉडल शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि यह एक ऐसी टेलीविजन रेंज है जिसे भारतीय घरों में एंटरटेनमेंट के एक्सपीरियंस को नया रूप देने के लिए डिजाइन किया गया है। टीवी की शुरुआती कीमत 14 हजार रुपये से भी कम है। चलिए डिटेल में जानते हैं अकाई के नए टीवी में क्या खास है...

सीरीज में 32 इंच से 75 इंच डिस्प्ले वाले मॉडल

पावरव्यू सीरीज में एंड्रॉयड 14 पर चलने वाले गूगल टीवी हैं, जो अलग-अलग साइज में उपलब्ध हैं। सीरीज में 32-इंच HD रेडी मॉडल, 43-इंच 4K मॉडल और 75-इंच QLED डिस्प्ले मॉडल शामिल हैं। इनकी शुरुआती कीमत 13,990 से शुरू होती हैं। कंपनी का कहना है कि अकाई पावरव्यू सीरीज लीडिंग ऑफलाइन रिटेलर्स और कंपनी के ऑफिशियल डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर प्लेटफॉर्म, akaiindia.in के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध होगी।

टीवी में क्या-क्या खास है, चलिए जानते हैं

कंपनी का कहना है कि यह टीवी, यूजर को क्या पसंद है, यह पता लगाता है और कंटेंट सर्च को आसान बनाता है, और रेगुलर अपडेट, बेहतर प्राइवेसी के साथ बेहतर परफॉर्मेंस प्रदान करता है। पावरव्यू टीवी सीरीज मीडियाटेक MT9603 चिपसेट पैक करती है, जो HDR10, डॉल्बी विजन और HLG सपोर्ट के साथ-साथ मोशन स्मूथिंग के लिए MEMC से लैस है, जिससे टीवी में शार्प विजुअल्स, जबर्दस्त कंट्रास्ट और शानदार गेमप्ले मिलता है।

विजुअल्स और साउंड के अलावा, टीवी में कई बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं, जिसमें गूगल असिस्टेंट के जरिए वॉयस सर्च, पॉपुलर ऐप्स तक वन-क्लिक एक्सेस, और कई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कंटेंट लाइब्रेरी शामिल है। अकाई पावरव्यू सीरीज में डायनामिक कलर करेक्शन और एडजस्टेबल फॉन्ट्स शामिल हैं जो रंग-भेद से ग्रस्त यूजर्स (जिन्हें कलर्स देखने में दिक्कत होती है) की मदद करते हैं, सबटाइटल की रीडेबिलिटी बढ़ाते हैं और बुजुर्गों को बेहतर क्लैरिटी प्रदान करते हैं।

नए टीवी में अपडेटेड ऑन-स्क्रीन डिस्प्ले (OSD), जेस्चर-फ्रेंडली कंट्रोल्स और गूगल टीवी इंटरफेस के साथ बेहतर तालमेल बिठाने वाले क्लीन लेआउट के साथ नेविगेशन और भी आसान हो गया है। टीवी में मीराकास्ट और नए कास्ट फीचर्स के साथ, यूजर अपने स्मार्टफोन और टैबलेट से कंटेंट को मिनिमम लैटेंसी के साथ मिरर या कास्ट कर सकते हैं, जिससे पावरव्यू टीवी स्ट्रीमिंग, शेयरिंग और इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट के लिए एक सेंट्रल हब बन जाता है।

