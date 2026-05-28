Airtel-Vi के बीच शुरू हुई जंग, एयरटेल के VIP प्लान पर वोडाफोन का पलटवार कहा- हमारे लिए हर ग्राहक बराबर

वोडाफोन आइडिया ने एयरटेल के प्रायोरिटी पोस्टपेड प्लान को टक्कर देने के लिए “Everyone Matters” कैंपेन लॉन्च किया है। Vi का कहना है कि उसके लिए सभी ग्राहक बराबर हैं। जानिए Airtel और Vi के बीच शुरू हुई नई टेलीकॉम जंग की पूरी डिटेल।

भारत के टेलीकॉम सेक्टर में एक बार फिर बड़ी जंग देखने को मिल रही है। Airtel द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए Priority Postpaid Plan के बाद अब Vodafone Idea यानी Vi ने भी नया दांव चल दिया है। कंपनी ने “Everyone Matters” नाम से नया कैंपेन शुरू किया है, जिसमें यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि उसके लिए हर ग्राहक बराबर मायने रखता है। दरअसल Airtel ने अपने प्रीमियम पोस्टपेड यूजर्स के लिए Priority Service शुरू की है, जिसमें बेहतर नेटवर्क एक्सपीरियंस और ज्यादा स्थिर कनेक्टिविटी देने का दावा किया गया है। इस कदम के बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहस शुरू हो गई कि क्या भविष्य में ज्यादा पैसे देने वाले यूजर्स को बेहतर नेटवर्क मिलेगा।

अब इसी मुद्दे पर Vodafone Idea ने अपनी रणनीति बदलते हुए नया कैंपेन लॉन्च किया है। कंपनी का कहना है कि वह अपने सभी ग्राहकों चाहे वे Prepaid यूजर्स हों या Postpaid को समान महत्व देती है।

Airtel के Priority Plan से शुरू हुई बहस हाल ही में Airtel ने अपने Premium Postpaid ग्राहकों के लिए Priority Service शुरू की थी। कंपनी ने दावा किया कि इस सर्विस के जरिए ग्राहकों को ज्यादा स्थिर और बेहतर नेटवर्क अनुभव मिलेगा। इसके लिए 5G Network Slicing तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। Airtel का फोकस खासतौर पर उन ग्राहकों पर है जो ज्यादा पैसे देकर प्रीमियम सर्विस लेना चाहते हैं। इसमें कंपनी बेहतर नेटवर्क स्पीड, ज्यादा स्थिर इंटरनेट और बेहतर कनेक्टिविटी देने का दावा कर रही है।

Vodafone Idea ने लॉन्च किया Everyone Matters कैंपेन Airtel के इस कदम के बाद Vodafone Idea ने Everyone Matters नाम से नया कैंपेन लॉन्च किया है। Vi ने साफ कहा है कि उसके लिए हर ग्राहक महत्वपूर्ण है और कंपनी सभी यूजर्स को बराबर सेवा देने में विश्वास रखती है। कंपनी का कहना है कि चाहे ग्राहक Prepaid इस्तेमाल करे या Postpaid, सभी को समान नेटवर्क अनुभव मिलना चाहिए। Vodafone Idea इस कैंपेन के जरिए यह दिखाना चाहती है कि कंपनी किसी ग्राहक के साथ भेदभाव नहीं करती। कंपनी का कहना है कि उसके लिए हर यूजर की वैल्यू बराबर है और नेटवर्क क्वालिटी को सिर्फ प्रीमियम यूजर्स तक सीमित नहीं किया जाएगा।