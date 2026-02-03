Airtel ने एक साथ लॉन्च किए 2 नए प्लान, मिलेगा अनलिमिटेड 5G डेटा, फ्री कॉलिंग, SMS का मजा; 5G चलाओ बिना लिमिट

संक्षेप: Airtel ने अपने प्रीपेड यूजर्स को खुश करने के लिए दो नए प्लान लॉन्च किए हैं। इन प्लान्स की कीमत 399 रुपए और 449 रुपए हैं। इन प्लान्स में अनलिमिटेड 4G डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, SMS, OTT सब्सक्रिप्शन, क्लाउड स्टोरेज जैसे बेनिफिट मिलते हैं।

Airtel Launched Two New Plans: अगर आप Airtel सिम यूज करते हैं और हर महीने डेटा खत्म होने की टेंशन से परेशान रहते हैं, तो यह खबर आपके काम की है। देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनी Airtel ने अपने 4G यूजर्स के लिए अनलिमिटेड डेटा से जुड़े नए प्लान पेश किए हैं। कंपनी का कहना है कि इन प्लान्स का मकसद यूजर्स को अनलिमिटेड इंटरनेट अनुभव देना है, खासकर उन लोगों के लिए जो ज्यादा वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं या वर्क फ्रॉम होम करते हैं। एयरटेल ने दो नए प्लान्स को लॉन्च किया है। इन प्लान्स की कीमत 399 रुपए और 449 रुपए है।

Airtel का 399 रुपए वाला प्रीपेड प्लान Airtel का 399 रुपए प्रीपेड प्लान यूजर्स को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, रोज 100 SMS और अनलिमिटेड 4G डेटा की सुविधा देता है। एयरटेल के इस प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा और रोज 2.5GB डेटा मिला है। इसलिए यह उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें कम समय के लिए बहुत ज्यादा डेटा चाहिए। इसके अलावा इस प्लान के साथ यूजर्स को कुछ एक्स्ट्रा फायदे भी मिलते हैं। इस प्लान में 28 दिन के लिए JioHotstar का सब्सक्रिप्शन मिलता है।

इसमें एक साल के लिए Adobe Express Premium का फ्री एक्सेस दिया जा रहा है, जिससे फोटो और डिजाइन एडिटिंग आसानी से की जा सकती है। साथ ही Airtel Xstream Play का मुफ्त एक्सेस मिलता है, जहां फिल्में और वेब सीरीज देखी जा सकती हैं। इसके अलावा यूजर्स को फ्री हेलोट्यून्स की सुविधा भी मिलती है। एयरटेल का यह प्लान 28 दिन के लिए वैलिड है।