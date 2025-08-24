फिर ठप हुई Airtel की सर्विसेज, हजारों यूजर्स परेशान, एक हफ्ते में दूसरी बार डाउन

Airtel की सर्विसेज देशभर में एक बार फिर से डाउन हो गई हैं। लोग न वॉयस कॉलिंग कर पा रहे हैं और न ही इंटरनेट चला पा रहे हैं। घरों में लगे वाई-फाई भी अचानक बंद हो गए। देश के कई इलाकों के यूजर्स इस आउटेज से प्रभावित हुए हैं। यूजर्स सोशल मीडिया पर इसकी शिकायत कर रहे हैं।

Airtel की सर्विसेज देशभर में एक बार फिर से डाउन हो गई हैं। लोग न वॉयस कॉलिंग कर पा रहे हैं और न ही इंटरनेट चला पा रहे हैं। घरों में लगे ब्रॉडबैंड भी अचानक बंद हो गए, जिससे लोगों को काम करने में समस्या का सामना करना पड़ा। देश के कई इलाकों के यूजर्स इस आउटेज से प्रभावित हुए हैं। हजारों ग्राहकों ने कॉलिंग और इंटरनेट सर्विसेज में समस्या की शिकायत की है। कई ग्राहकों ने कॉल ड्रॉप, सिग्नल की समस्या और यहां तक कि पूरी तरह से नेटवर्क ब्लैकआउट की भी शिकायत की। यह एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार एयरटेल की सर्विसेज ठप हुई है।

आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर ने बताया कि, कनेक्टिविटी संबंधी समस्याओं की रिपोर्ट सुबह लगभग 10:44 बजे शुरू हुई और दोपहर 12:14 बजे पीक पर पहुंच गई, जिससे 7,000 से ज्यादा यूजर्स कॉल या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाए। जैसे कि हमने बताया यह एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार है जब एयरटेल के सर्विस ठप हुई है। इससे पहले 19 अगस्त को भी इसी तरह की समस्या ने पूरे भारत में 3,500 से ज्यादा यूजर्स को प्रभावित किया था।

आउटेज का यूजर्स पर क्या असर पड़ा, डाउनडिटेक्टर डेटा दिखाता है: 52% ने कॉल करने में समस्या बताई

32% को इंटरनेट एक्सेस की समस्या का सामना करना पड़ा

17% ने पूरी तरह से नेटवर्क ब्लैकआउट का अनुभव किया

देश के कई इलाकों में आउटेज का असर दिखाई दिया। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कटक और कोलकाता से शिकायतें आई हैं।

यूजर्स सोशल मीडिया पर कर रहे शिकायत परेशान यूजर्स ने शिकायत करने के लिए एक्स का सहारा लिया। एक यूजर ने लिखा, "@airtelindia हमारे इलाके में आपका मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से ठप है... ब्रॉडबैंड तो ठीक काम कर रहा है, लेकिन कंप्लेंट सिस्टम ही फेल हो रहा है।"

एक अन्य ने लिखा, "कर्नाटक में सुबह से एयरटेल नेटवर्क डाउन है। न कॉल, न इंटरनेट। इसे जल्द से जल्द ठीक करें।"

एक तीसरे यूजर ने जवाबदेही की कमी की आलोचना करते हुए कहा, "अगर हम एक दिन भी बिल का भुगतान नहीं करते, तो डेटा काट दिया जाता है। लेकिन जब एयरटेल की सेवाएं बंद हो जाती हैं, तो कोई जुर्माना नहीं लगता।"

अन्य लोगों ने हल्का स्वर अपनाते हुए इस आउटेज को "जबरन डिजिटल डिटॉक्स" कहा।

एक अन्य यूजर ने एक्स पर लिखा - क्या आज बैंगलोर में एयरटेल का इंटरनेट बंद है? क्या किसी और को भी इससे जूझना पड़ रहा है? @airtelindia हमें अनजान छोड़ने के बजाय कम से कम यूजर्स को इंटरनेट बंद होने की सूचना तो दो!