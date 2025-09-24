ग्राहकों को झटका, इस कंपनी ने बंद किया ₹648 पोस्टपेड IR पैक, अब खर्च करने होंगे इतने रुपये

अगर आप Airtel के ग्राहक हैं और विदेश यात्रा पर जाने से पहले इंटरनेशनल रोमिंग पैक से रिचार्ज करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए बुरी खबर है। एयरटेल ने पोस्टपेड यूजर्स के लिए 648 रुपये वाला अपना एंट्री-लेवल वन-डे आईआर पैक अपने पोर्टफोलिया से हटा दिया है।

अगर आप Airtel के ग्राहक हैं और विदेश यात्रा पर जाने से पहले इंटरनेशनल रोमिंग पैक से रिचार्ज करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए बुरी खबर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एयरटेल ने पोस्टपेड यूजर्स के लिए 648 रुपये वाला अपना एंट्री-लेवल वन-डे आईआर पैक अपने पोर्टफोलिया से हटा दिया है। इस प्लान से हटने के बाद, अब 2,999 रुपये का आईआर पैक नया एंट्री-लेवल ऑप्शन बन गया है, जो 10 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है, और टेलीकॉमटॉक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि के अनुसार, मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए, आने वाले महीनों में टैरिफ में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बता दें कि हाल ही में कुछ प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने डेली 1GB डेटा वाले प्लान हटा लिए हैं।

एयरटेल ने हटाया 648 रुपये वाला आईआर पैक 648 रुपये वाले आईआर पैक में पहले 1GB हाई-स्पीड यूसेज (एफयूपी के बाद 80Kbps तक स्पीड) के साथ अनलिमिटेड डेटा, लोकल नंबर्स और भारत में 100 मिनट की आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल, 10 आउटगोइंग एसएमएस और 45 रुपये प्रति मिनट की दर से अंतर्राष्ट्रीय कॉल की सुविधा मिलती थी। हालांकि, यह प्लान अब पोस्टपेड यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है।

एयरटेल एंट्री-लेवल 2999 रुपये का आईआर पैक एक दिन वाले पैक के बंद होने के बाद, पोस्टपेड यूजर्स के पास अब 2,999 रुपये का आईआर पैक है जो एंट्री-लेवल 10 दिन की वैलिडिटी वाला विकल्प है। इस प्लान में 10GB हाई-स्पीड यूसेज (एफयूपी के बाद 80Kbps तक स्पीड) के साथ अनलिमिटेड डेटा, डेली 100 मिनट आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल (लोकल और भारतीय), 20 आउटगोइंग एसएमएस और 45 रुपये प्रति मिनट की दर से अंतर्राष्ट्रीय कॉल शामिल हैं।