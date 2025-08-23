220 रुपये से कम के तीन जबर्दस्त प्लान, 17 हजार रुपये का फायदा, डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग भी Airtel plans under rupees 220 offering perplexity pro AI subscription worth rupees 17000, Gadgets Hindi News - Hindustan
220 रुपये से कम के तीन जबर्दस्त प्लान, 17 हजार रुपये का फायदा, डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग भी

220 रुपये से कम की कीमत में आने वाले इन प्लान में आपको 17 हजार रुपये की कीमत वाला Perplexity Pro AI सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। इन प्लान में आपको डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 10:20 AM
एयरटेल ने हाल में अपने 249 रुपये वाले प्लान को बंद किया है। इस बजट प्लान के बंद होने के बाद भी एयरटेल पोर्टफोलियो में कुछ जबर्दस्त किफायती प्लान मौजूद हैं। 220 रुपये से कम की कीमत में आने वाले इन प्लान में आपको 17 हजार रुपये की कीमत वाला Perplexity Pro AI सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। इन प्लान में आपको डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। इन प्लान में आपको एयरटेल Xstream ऐप का भी ऐक्सेस मिलेगा। आइए डीटेल में जानते हैं एयरटेल के इन प्लान के बारे में।

एयरटेल का 219 रुपये वाला प्रीपेड प्लान

कंपनी का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 3जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी 300 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग भी दे रही है। प्लान यूजर्स को 12 महीने के लिए Perplexity Pro AI का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसकी असल कीमत 17 हजार रुपये है। यह प्लान Airtel Xstream ऐप के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।

एयरटेल का 199 रुपये वाला प्रीपेड प्लान

एयरटेल के इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इसमें इंटरनेट यूज करने के लिए आपको 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस ऑफर करता है। इसमें आपको देशभर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। यह प्लान भी 17 हजार रुपये के Perplexity Pro AI के 12 महीने वाले सब्सक्रिप्शन के साथ आता है। यह प्लान भी एयरटेल Xstream ऐप के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।

एयरटेल का 189 रुपये वाला प्रीपेड प्लान

यह प्लान 21 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको 1जीबी डेटा मिलेगा। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 फ्री एसएमएस के साथ आता है। खास बात है कि यह यह बेहद सस्ता प्लान भी 17 हजार रुपये की कीमत वाला Perplexity Pro AI सब्सक्रिप्शन देता है, जो 12 महीने तक चलता है। हालांकि, इस प्लान में आपको एयरटेल Xstream ऐप का ऐक्सेस नहीं मिलेगा।

