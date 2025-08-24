ब्रॉडबैंड लगवाने पर सीधे 1000 रुपये की छूट, धांसू ऑफर लाई पॉपुलर कंपनी, ऐसे करें बुक airtel offers rs 1000 off on new wifi connection check how to apply, Gadgets Hindi News - Hindustan
ब्रॉडबैंड लगवाने पर सीधे 1000 रुपये की छूट, धांसू ऑफर लाई पॉपुलर कंपनी, ऐसे करें बुक

Airtel Offers Rs 1000 Off on Wi-Fi: अगर आप भी अपने घर या ऑफर में Broadband लगवाने का प्लान करे रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। Airtel नया Wi-Fi कनेक्शन लेने पर ग्राहकों को 1000 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। कैसे मिलेगा यह डिस्काउंट और किन प्लान्स पर मिल रहा ऑफर, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ…

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 01:07 PM
ब्रॉडबैंड लगवाने पर सीधे 1000 रुपये की छूट, धांसू ऑफर लाई पॉपुलर कंपनी, ऐसे करें बुक

Airtel Offers Rs 1000 Off on Wi-Fi: अगर आप भी अपने घर या ऑफर में Broadband लगवाने का प्लान करे रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। एक पॉपुलर टेलीकॉम कंपनी नया Wi-Fi कनेक्शन लेने पर ग्राहकों को 1000 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। दरअसल, देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल अपने नए वाई-फाई कनेक्शन पर 1000 रुपये की छूट दे रही है। यह ऑफर अमेजन इंडिया के साथ साझेदारी के तहत दिया जा रहा है। कंपनी ने कहा है कि अमेजन के जरिए नया वाई-फाई कनेक्शन खरीदने वालों को 1000 रुपये का डिस्काउंट कूपन मिलेगा। हालांकि, यह कोई एक 1000 रुपये का वाउचर नहीं होगा, बल्कि यूजर्स को 100 रुपये के 10 अलग-अलग वाउचर मिलेंगे, जिनकी कुल कीमत 1000 रुपये होगी।

save rs 1000 on new airtel wifi

टेलीकॉमटॉक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इन वाउचर का इस्तेमाल ग्राहक अपने आने वाले बिलों में छूट प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। यूजर एक बिल पर एक वाउचर का इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी 10 महीने तक हर बिल पर 100 रुपये की छूट मिलेगी। ये वाउचर - 699/599 रुपये, 899 रुपये, 1199 रुपये, 1599 रुपये और 3999 रुपये के प्लान्स पर लागू हैं। एलिजिबल ग्राहक एयरटेल थैंक्स ऐप से इन वाउचर को रिडीम कर सकते हैं। ये वाउचर/कूपन किसी को ट्रांसफर नहीं किए जा सकेंगे। ध्यान दें कि यह ऑफर केवल पहले 10 महीनों के लिए ही मान्य है। इसलिए आप 10 महीने की अवधि के बाद इन वाउचर का उपयोग नहीं कर सकते। 2500 रुपये का एकमुश्त भुगतान करने पर राउटर और इंस्टॉलेशन मुफ्त मिलेगा।

ये भी पढ़ें:1 रुपये में मिल रहा ₹4999 का रिचार्ज, स्पेशल ऑफर लाई कंपनी, मौका 31 अगस्त तक

save rs 1000 on new airtel wifi

बुक करने का तरीका

आप सीधे अमेजन पर जाकर Airtel Wi-Fi ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल 99 रुपये का बुकिंग अकाउंट देना होगा। यह राशि इंस्टॉलेशन के समय एडजस्ट कर दी जाएगी। बुकिंग करने के 24 घंटे के भीतर एयरटेल का एग्जीक्यूटिव आपसे संपर्क करेगा, उसके बाद आप इसे इंस्टॉलेशन के लिए गाइड कर सकते हैं।

यह कंपनी की ओर से अमेजन इंडिया के प्लेटफॉर्म को यूजर्स तक पहुंचाने के लिए एक नया ऑफर है। एयरटेल, जियो के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी "वाई-फाई" कंपनी है। कंपनी भारत के लगभग सभी हिस्सों में एयरफाइबर और फाइबर, दोनों सर्विसेस प्रदान करती है। दरअसल, एयरटेल अपने होम पास की पहुंच बढ़ाने पर काम कर रही है, यानी वह ज्यादा से ज्यादा इलाकों में फाइबर कनेक्शन पहुंचा रही है ताकि ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने के इच्छुक लोग इसे ले सकें। एयरटेल के पास कई धांसू ब्रॉडबैंड प्लान्स हैं, जिसमें ग्राहकों को ओटीटी (ओवर-द-टॉप) बेनिफिट, आईपीटीवी (इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी) सर्विस और भी बहुत कुछ मिलता है।

नया कनेक्शन बुक करने के लिए या तो अमेजन का उपयोग कर सकते हैं या फिर आप एयरटेल की वेबसाइट या इसके मोबाइल ऐप के माध्यम से भी बुकिंग कर सकते हैं।

