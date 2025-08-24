ब्रॉडबैंड लगवाने पर सीधे 1000 रुपये की छूट, धांसू ऑफर लाई पॉपुलर कंपनी, ऐसे करें बुक
Airtel Offers Rs 1000 Off on Wi-Fi: अगर आप भी अपने घर या ऑफर में Broadband लगवाने का प्लान करे रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। Airtel नया Wi-Fi कनेक्शन लेने पर ग्राहकों को 1000 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। कैसे मिलेगा यह डिस्काउंट और किन प्लान्स पर मिल रहा ऑफर, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ…
Airtel Offers Rs 1000 Off on Wi-Fi: अगर आप भी अपने घर या ऑफर में Broadband लगवाने का प्लान करे रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। एक पॉपुलर टेलीकॉम कंपनी नया Wi-Fi कनेक्शन लेने पर ग्राहकों को 1000 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। दरअसल, देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल अपने नए वाई-फाई कनेक्शन पर 1000 रुपये की छूट दे रही है। यह ऑफर अमेजन इंडिया के साथ साझेदारी के तहत दिया जा रहा है। कंपनी ने कहा है कि अमेजन के जरिए नया वाई-फाई कनेक्शन खरीदने वालों को 1000 रुपये का डिस्काउंट कूपन मिलेगा। हालांकि, यह कोई एक 1000 रुपये का वाउचर नहीं होगा, बल्कि यूजर्स को 100 रुपये के 10 अलग-अलग वाउचर मिलेंगे, जिनकी कुल कीमत 1000 रुपये होगी।
टेलीकॉमटॉक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इन वाउचर का इस्तेमाल ग्राहक अपने आने वाले बिलों में छूट प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। यूजर एक बिल पर एक वाउचर का इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी 10 महीने तक हर बिल पर 100 रुपये की छूट मिलेगी। ये वाउचर - 699/599 रुपये, 899 रुपये, 1199 रुपये, 1599 रुपये और 3999 रुपये के प्लान्स पर लागू हैं। एलिजिबल ग्राहक एयरटेल थैंक्स ऐप से इन वाउचर को रिडीम कर सकते हैं। ये वाउचर/कूपन किसी को ट्रांसफर नहीं किए जा सकेंगे। ध्यान दें कि यह ऑफर केवल पहले 10 महीनों के लिए ही मान्य है। इसलिए आप 10 महीने की अवधि के बाद इन वाउचर का उपयोग नहीं कर सकते। 2500 रुपये का एकमुश्त भुगतान करने पर राउटर और इंस्टॉलेशन मुफ्त मिलेगा।
सम्बंधित सुझाव
38% OFF
TP-link N300 WiFi Wireless Router TL-WR845N | 300Mbps Wi-Fi Speed | Three 5dBi high gain Antennas | IPv6 Compatible | AP/RE/WISP Mode | Parental Control | Guest Network
- TP-link N300 WiFi Wireless Router TL-WR845N | 300Mbps Wi-Fi Speed | Three 5dBi high gain Antennas | IPv6 Compatible | AP/RE/WISP Mode | Parental Control | Guest Network
₹1059₹1699
खरीदिये
52% OFF
TP-Link Archer AC1200 Archer C6 Wi-Fi Speed Up to 867 Mbps/5 GHz + 400Mbps/2.4 GHz, 5 Gigabit Ports, 4 External Antennas, MU-MIMO, Dual Band, WiFi Coverage with Access Point Mode, Black
- TP-Link Archer AC1200 Archer C6 Wi-Fi Speed Up to 867 Mbps/5 GHz + 400Mbps/2.4 GHz
- 5 Gigabit Ports
- 4 External Antennas
₹2399₹4999
खरीदिये
48% OFF
D-Link DIR-615 Wi-fi Ethernet-N300 Single_band 300Mbps Router, Mobile App Support, Router | AP | Repeater | Client Modes(Black)
- D-Link DIR-615 Wi-fi Ethernet-N300 Single_band 300Mbps Router
- Mobile App Support
- Router | AP | Repeater | Client Modes(Black)
₹939₹1800
खरीदिये
67% OFF
TP-Link WiFi 6 AX1500 Mbps Archer AX10,Smart WiFi,Triple-Core CPU, Gigabit, Dual-Band OFDMA, MU-MIMO, Compatible with Alexa, Wireless Router,Black
- TP-Link WiFi 6 AX1500 Mbps Archer AX10
- Smart WiFi
- Triple-Core CPU
₹2999₹8999
खरीदिये
38% OFF
TP-Link AC750 Dual Band Wireless Cable Router, 4 10/100 LAN + 10/100 WAN Ports, Support Guest Network and Parental Control, 750Mbps Speed Wi-Fi, 3 Antennas (Archer C20) Blue, 5 GHz
- TP-Link AC750 Dual Band Wireless Cable Router
- 4 10/100 LAN + 10/100 WAN Ports
- Support Guest Network and Parental Control
₹1499₹2399
खरीदिये
59% OFF
Tenda AC10 AC1200 Wireless Smart Dual-Band Gigabit WiFi Router, MU-MIMO, 4 Gigabit Ports, 867Mbps/5 GHz+ 300Mbps /2.4GHz, Support VPN Server, WiFi Schedule, (Black, Not a Modem)
- Tenda AC10 AC1200 Wireless Smart Dual-Band Gigabit WiFi Router
- MU-MIMO
- 4 Gigabit Ports
₹1999₹4900
खरीदिये
44% OFF
TP-Link Archer C24 AC750 Mbps Dual-Band, WiFi Wireless Router | Multi Mode | 4 Antennas | Ipv6 Supported | Parental Controls | Guest Network | Smooth HD Streaming, White
- TP-Link Archer C24 AC750 Mbps Dual-Band
- WiFi Wireless Router | Multi Mode | 4 Antennas | Ipv6 Supported | Parental Controls | Guest Network | Smooth HD Streaming
- White
₹1399₹2499
खरीदिये
66% OFF
TP-Link Archer AX23 AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 Router (1800 Mbps Speed Gigabit Wireless | Beamforming OFDMA | Next-Gen Platform Dual-Core CPU | One Mesh Easy Setup) Black
- TP-Link Archer AX23 AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 Router (1800 Mbps Speed Gigabit Wireless | Beamforming OFDMA | Next-Gen Platform Dual-Core CPU | One Mesh Easy Setup) Black
₹3699₹10999
खरीदिये
45% OFF
TP-Link Archer BE400 Dual-Band BE6500 WiFi 7 Router | 4K/8K Streaming 6.5 Gbps | 1× 2.5 Gbps WAN/LAN + 3× 1 Gbps LAN Ports + 1× USB 3.0 | 6 Antennas | Compatible with Alexa and Google Assistant
- TP-Link Archer BE400 Dual-Band BE6500 WiFi 7 Router | 4K/8K Streaming 6.5 Gbps | 1× 2.5 Gbps WAN/LAN + 3× 1 Gbps LAN Ports + 1× USB 3.0 | 6 Antennas | Compatible with Alexa and Google Assistant
₹10999₹19999
खरीदिये
38% OFF
TP-Link TL-WR850N N300 Wi-Fi Router | 300 Mbps Wireless Speed | 2.4GHz Single Band | Easy Setup | IPv6 Support | Parental Controls | Guest Network | Ideal for Home & Small Office
- TP-Link TL-WR850N N300 Wi-Fi Router | 300 Mbps Wireless Speed | 2.4GHz Single Band | Easy Setup | IPv6 Support | Parental Controls | Guest Network | Ideal for Home & Small Office
₹999₹1599
खरीदिये
बुक करने का तरीका
आप सीधे अमेजन पर जाकर Airtel Wi-Fi ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल 99 रुपये का बुकिंग अकाउंट देना होगा। यह राशि इंस्टॉलेशन के समय एडजस्ट कर दी जाएगी। बुकिंग करने के 24 घंटे के भीतर एयरटेल का एग्जीक्यूटिव आपसे संपर्क करेगा, उसके बाद आप इसे इंस्टॉलेशन के लिए गाइड कर सकते हैं।
यह कंपनी की ओर से अमेजन इंडिया के प्लेटफॉर्म को यूजर्स तक पहुंचाने के लिए एक नया ऑफर है। एयरटेल, जियो के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी "वाई-फाई" कंपनी है। कंपनी भारत के लगभग सभी हिस्सों में एयरफाइबर और फाइबर, दोनों सर्विसेस प्रदान करती है। दरअसल, एयरटेल अपने होम पास की पहुंच बढ़ाने पर काम कर रही है, यानी वह ज्यादा से ज्यादा इलाकों में फाइबर कनेक्शन पहुंचा रही है ताकि ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने के इच्छुक लोग इसे ले सकें। एयरटेल के पास कई धांसू ब्रॉडबैंड प्लान्स हैं, जिसमें ग्राहकों को ओटीटी (ओवर-द-टॉप) बेनिफिट, आईपीटीवी (इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी) सर्विस और भी बहुत कुछ मिलता है।
नया कनेक्शन बुक करने के लिए या तो अमेजन का उपयोग कर सकते हैं या फिर आप एयरटेल की वेबसाइट या इसके मोबाइल ऐप के माध्यम से भी बुकिंग कर सकते हैं।