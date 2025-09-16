189 रुपये के प्रीपेड प्लान में 17 हजार रुपये का फायदा, डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग भी

अगर आप बेहद किफायती दाम वाले प्लान के साथ पर्प्लेक्सिटी प्रो एआई यूज करना चाहते हैं, तो एयरटेल के पास आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। 189 रुपये के इस प्लान में आपको डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। आइए जानते हैं डीटेल।

AI का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए टेलिकॉम कंपनी एयरटेल अपने यूजर्स को प्लान्स के साथ Perplexity Pro AI का फ्री ऐक्सेस दे रही है। पर्प्लेक्सिटी प्रो एआई के ऐनुअल ऐक्सेस का चार्ज 17 हजार रुपये है। अगर आप पर्प्लेक्सिटी प्रो एआई का मजा लेना चाहते हैं, तो एयरटेल के प्रीपेड प्लान्स को चेक कर सकते हैं। वहीं, अगर आप बेहद किफायती दाम वाले प्लान के साथ पर्प्लेक्सिटी प्रो एआई यूज करना चाहते हैं, तो भी कंपनी के पास एक तगड़ा ऑप्शन है। हम बात कर रहे हैं एयरटेल के 189 रुपये वाले प्लान की। 200 रुपये से कम की कीमत वाले इस प्लान में आपको पर्प्लेक्सिटी प्रो एआई के साथ डेटा और कॉलिंग बेनिफिट भी मिलेगा। आइए जानते हैं इस प्लान के बारे में।

189 रुपये के प्लान में मिलने वाले बेनिफिट एयरटेल के इस प्लान की वैलिडिटी 21 दिन की है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 1जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी देशभर में सभी नेटवर्क्स के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर कर रही है। इसमें आपको 300 फ्री एसएमएस भी मिलेंगे। यह प्लान पर्प्लेक्सिटी प्रो एआई के 12 महीने वाले सब्सक्रिप्शन के साथ आता है, जिसकी कीमत 17 हजार रुपये है।

199 रुपये वाले प्लान में भी पर्प्लेक्सिटी प्रो एआई फ्री एयरटेल का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 2जीबी डेटा मिलेगा। यह प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस ऑफर करता है। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। प्लान में कंपनी 17 हजार रुपये की कीमत वाला पर्प्लेक्सिटी प्रो एआई सब्सक्रिप्शन दे रही है, जो 12 महीने चलता है।